Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Сумніви викликають санкції щодо контрабандистів, "злодіїв у законі", тому що накладати їх можуть тільки на осіб, що причетні до розв'язання або підтримки війни проти України.

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"Для людей це красиво звучить – президент намагається боротися з негідниками, але ті, кого він називає негідниками, насправді продовжують цей бізнес", – наголосив Рябошапка.

Боротьба з контрабандою

За словами ексгенпрокурора, боротьба з контрабандою чи іншими економічними злочинами жодним чином не вплинула на розв'язання проблеми. І відповідальність за таку помилку лежить на Володимирі Зеленському, адже підпис про введення відповідного рішення РНБО в дію поставив саме президент.

Мешканці Одеської області розповіли експосадовцю, що для них після застосування санкцій проти контрабандистів нічого не змінилося. Розмитнення й надалі відбувається через місцевих "королів".

"Люди кажуть, що ситуація така – ти хочеш щось розмитнити, ідеш до людини, яку називає президент "королем контрабанди" і яка є в санкційному списку контрабандистів", – заявив Рябошапка.

Довідка. "Королем контрабанди" в Україні називають бізнесмена Вадима Альперіна. Його підозрюють в організації схеми зі зменшення мита на імпорт товарів, у якій держава втратила понад 63 мільйона гривень.

Швидке рішення

Ексгенпрокурор підкреслив, що Зеленський прагне показати швидкі зміни, але починає не звідти. Мовляв, потрібно було подзвонити главі Служби безпеки України Івану Баканову та сказати, щоб розв'язав проблему.

Це швидке рішення. Нехай воно теж на межі закону, але всім відомо, що основною проблемою в контрабанді є наша спеціальна контррозвідувальна служба, яка повинна займатися трішки іншим, а не супроводжувати контрабанду,

– додав Рябошапка.

Він акцентував, що президенту доповіли, хто міг бути причетним до контрабандних схем. Втім не усі ці люди опинилися в санкційних списках.

Інтерв'ю Руслана Рябошапки у програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

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