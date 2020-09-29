Авіакатастрофа АН-26: у Харкові прощаються з загиблим Віталієм Вільховим – фото, відео
Катастрофа військового літака під Чугуєвом 25 вересня забрала життя 26 осіб. Сьогодні у Харкові прощаються з Віталієм Вільховим. Курсанта з 90% опіків тіла доправили до лікарні одразу після авіатрощі, проте у реанімації юнак помер.
Церемонія відбувається на Меморіалі Слави
Прощання розпочалось о 9:00 на Меморіалі Слави міста Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
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Церемонія, як очікується, триватиме близько години.
На Меморіалі Слави готуються до церемонії прощання з Вільховим / Фото з телеграм-каналу "ХС Харьков"
На Меморіалі Слави готуються до церемонії прощання з Вільховим / Фото з телеграм-каналу "ХС Харьков"
Коли прощатимуться з рештою загиблих – невідомо
Коли прощатимуться з рештою загиблих курсантів та екіпажем літака – наразі невідомо. Як розповів в коментарі 24 каналу начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, наразі триває слідство та ДНК-експертизи.
Що відомо про Віталія Вільхового
- Віталію Вільховому було 20 років.
- Родом курсант був із Соснівки, що на Львівщині.
- Закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут.
- Віталій був одним із двох курсантів, які вижили після моторошної авіатрощі.
- Хлопця з 90% опіків тіла доправили до лікарні, проте наступного дня після катастрофи він помер.
Загиблий Віталій Вільховий / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового
Редакція 24 каналу приносить глибокі співчуття родині та близьким загиблого.
Авіакатастрофа АН-26 поблизу Чугуєва: що треба знати
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). У катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.
- Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.
- Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.
- Раніше уряд відсторонив від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів після авіакатастрофи військового літака АН-26 біля Чугуєва. Їх відсторонять на час розслідування.