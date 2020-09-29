Катастрофа військового літака під Чугуєвом 25 вересня забрала життя 26 осіб. Сьогодні у Харкові прощаються з Віталієм Вільховим. Курсанта з 90% опіків тіла доправили до лікарні одразу після авіатрощі, проте у реанімації юнак помер.

Церемонія відбувається на Меморіалі Слави Прощання розпочалось о 9:00 на Меморіалі Слави міста Харкова. Про це повідомили у пресслужбі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео Церемонія, як очікується, триватиме близько години.

На Меморіалі Слави готуються до церемонії прощання з Вільховим / Фото з телеграм-каналу "ХС Харьков"

На Меморіалі Слави готуються до церемонії прощання з Вільховим / Фото з телеграм-каналу "ХС Харьков" Коли прощатимуться з рештою загиблих – невідомо Коли прощатимуться з рештою загиблих курсантів та екіпажем літака – наразі невідомо. Як розповів в коментарі 24 каналу начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, наразі триває слідство та ДНК-експертизи. Що відомо про Віталія Вільхового Віталію Вільховому було 20 років.

Родом курсант був із Соснівки, що на Львівщині.

Закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут.

Віталій був одним із двох курсантів, які вижили після моторошної авіатрощі.

Хлопця з 90% опіків тіла доправили до лікарні, проте наступного дня після катастрофи він помер.

Загиблий Віталій Вільховий / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового Редакція 24 каналу приносить глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Авіакатастрофа АН-26 поблизу Чугуєва: що треба знати Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). У катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.

Раніше уряд відсторонив від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів після авіакатастрофи військового літака АН-26 біля Чугуєва. Їх відсторонять на час розслідування.

Авіакатастрофа АН-26: головне / Інфографіка 24 каналу