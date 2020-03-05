Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр

Состав Кабинета Министров Украины обновили. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. НАБУ открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины. Такими были главные новости 4 марта .

Остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Андрей Таран стал новым министром обороны Украины.

Впоследствии депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

Список обновленного правительства:



Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала

Премьер-министром стал Денис Шмыгаль

Верховная Рада избрала бывшего главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Решение поддержал 291 нардеп.

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Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма главным приоритетом нового правительства.

Среди других задач политик назвал: