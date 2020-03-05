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      Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр

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      Главные новости 4 марта / Коллаж 24 канала

      Состав Кабинета Министров Украины обновили. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. НАБУ открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины. Такими были главные новости 4 марта .

      Остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Андрей Таран стал новым министром обороны Украины.

      Впоследствии депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

      Список обновленного правительства:

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала

      Премьер-министром стал Денис Шмыгаль

      Верховная Рада избрала бывшего главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Решение поддержал 291 нардеп.

      Биография: Денис Шмыгаль возглавил Кабмин: что о нем известно

      Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма главным приоритетом нового правительства.

      Среди других задач политик назвал:

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Денис Шмыгаль Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Публикации Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Евросоюз НАБУ Экспорт Коррупция Максим Нефедов
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