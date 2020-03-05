Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
Состав Кабинета Министров Украины обновили. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. НАБУ открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины. Такими были главные новости 4 марта .
Остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Андрей Таран стал новым министром обороны Украины.
Впоследствии депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.
Список обновленного правительства:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала
Премьер-министром стал Денис Шмыгаль
Верховная Рада избрала бывшего главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Решение поддержал 291 нардеп.
Биография: Денис Шмыгаль возглавил Кабмин: что о нем известно
Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма главным приоритетом нового правительства.
Среди других задач политик назвал: