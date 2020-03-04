Головні новини 4 березня: в Україні змінився уряд і прем'єр-міністр

Склад Кабінету Міністрів України оновили. Прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. НАБУ відкрило справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. ЄС скасував заборону на експорт української курятини. Такими були головні новини 4 березня .

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 4 березня:

Зміни у Кабміні

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Відповідне рішення підтримали 353 народних обранців.

Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

Більше тут: У цьому уряді не крали, – Гончарук виступив з останньою промовою на посаді прем'єра

Окрім того, депутати відправили у відставку старий склад Кабміну:

Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;

– був прем'єр-міністром України; Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;

– очолював Міністерство економіки; Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;

– очолювала Мінфін; Оксана Коляда – очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);

– очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів); Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;

– очолювала Міністерство охорони здоров’я; Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;

– очолював Міноборони України; Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;

– очолювала Міністерство соціальної політики; Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;

– очолював Міністерство енергетики; Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.

Окрім того, міністерка освіти Ганна Новосад також виявила бажання залишити посаду.

Залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції. Окрім того, Андрій Таран став новим міністром оборони України.

Згодом депутати проголосували за новий склад Кабміну.

Список оновленого уряду:



Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

Прем'єр-міністром став Денис Шмигаль

Верховна Рада обрала колишнього голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України. Рішення підтримав 291 нардеп.

Біографія: Денис Шмигаль очолив Кабмін: що про нього відомо

Шмагиль назвав зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму головним пріоритетом нового уряду.

Серед інших завдань політик назвав:

переглянути бюджет на 2020 рік – виплати та пенсії;

видатки на посадовців повині зменшити;

загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу/ підвищення рівня інформування українців;

посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;

завершити реформу децентралізації;

програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, попередити бюджетну кризу;

доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;

стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;

створення інвестиційного клімату.



Які повноваження у Кабміну? / інфографіка 24 каналу

До речі: З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео

НАБУ відкрило справу проти Нефьодова

Національне антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію з боку голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Раніше відкрити справу проти Нефьодова зобов'язав НАБУ Вищий Антикорупційний суд.

До речі: Скандал навколо Інституту раку: обурливі схеми, які обходять Prozorro

За інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і несертифікованих панелей на ринок України. Відбувалося це на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

Очолював цю злочинну групу нібито ексзаступник міністра економічного розвитку, а тепер очільник митниці України Максим Нефьодов. У результаті таких дій держава нібито зазнала збитків на суму в понад 40 мільйонів гривень.

Сам Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців.

Бачу, що взагалі жодного компромату не можуть нарити на мене контрабандисти. Залишаються їм тільки відео з моїми танцями. Ось хтось написав кляузу, яку НАБУ відмовилося приймати через явну фейковість, а потім через суд зобов'язав внести до ЄРДР,

– заявив він.

Протягом 2015 – 2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

ЄС скасував заборону на експорт української курятини

Євросоюз офіційно скасував заборону на ввезення української курятини. Заборону раніше ввели у зв’язку зі спалахом пташиного грипу на Вінниччині.