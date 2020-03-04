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      Головні новини 4 березня: в Україні змінився уряд і прем'єр-міністр

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      Головні новини 4 березня / Колаж 24 каналу

      Склад Кабінету Міністрів України оновили. Прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. НАБУ відкрило справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. ЄС скасував заборону на експорт української курятини. Такими були головні новини 4 березня .

      Найважливіші новини України та світу за вівторок, 4 березня:

      Зміни у Кабміні

      Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Відповідне рішення підтримали 353 народних обранців.

      Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

      Більше тут: У цьому уряді не крали, – Гончарук виступив з останньою промовою на посаді прем'єра

      Окрім того, депутати відправили у відставку старий склад Кабміну:

      • Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;
      • Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;
      • Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;
      • Оксана Коляда – очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);
      • Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;
      • Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;
      • Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;
      • Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;
      • Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.

      Окрім того, міністерка освіти Ганна Новосад також виявила бажання залишити посаду.

      Залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції. Окрім того, Андрій Таран став новим міністром оборони України.

      Згодом депутати проголосували за новий склад Кабміну.

      Список оновленого уряду:

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

      Прем'єр-міністром став Денис Шмигаль

      Верховна Рада обрала колишнього голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України. Рішення підтримав 291 нардеп.

      Біографія: Денис Шмигаль очолив Кабмін: що про нього відомо

      Шмагиль назвав зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму головним пріоритетом нового уряду.

      Серед інших завдань політик назвав:

      • переглянути бюджет на 2020 рік – виплати та пенсії;
      • видатки на посадовців повині зменшити;
      • загроза коронавірусу: медичне забезпечення для виявлення та лікування, має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу/ підвищення рівня інформування українців;
      • посилити економічний блок: зростання промисловості, аграрного сектору;
      • завершити реформу децентралізації;
      • програма "велике будівництво" – зіштовхнути економіку з мертвої точки, попередити бюджетну кризу;
      • доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення;
      • стратегія та перспективи економічного розвитку на майбутні роки;
      • створення інвестиційного клімату.


      Які повноваження у Кабміну? / інфографіка 24 каналу

      До речі: З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео

      НАБУ відкрило справу проти Нефьодова

      Національне антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію з боку голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Раніше відкрити справу проти Нефьодова зобов'язав НАБУ Вищий Антикорупційний суд.

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      За інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і несертифікованих панелей на ринок України. Відбувалося це на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

      Очолював цю злочинну групу нібито ексзаступник міністра економічного розвитку, а тепер очільник митниці України Максим Нефьодов. У результаті таких дій держава нібито зазнала збитків на суму в понад 40 мільйонів гривень.

      Сам Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців.

      Бачу, що взагалі жодного компромату не можуть нарити на мене контрабандисти. Залишаються їм тільки відео з моїми танцями. Ось хтось написав кляузу, яку НАБУ відмовилося приймати через явну фейковість, а потім через суд зобов'язав внести до ЄРДР,
      – заявив він.

      Протягом 2015 – 2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

      ЄС скасував заборону на експорт української курятини

      Євросоюз офіційно скасував заборону на ввезення української курятини. Заборону раніше ввели у зв’язку зі спалахом пташиного грипу на Вінниччині.

      Це цікаво: З якими країнами Україна найбільше торгувала у 2019 році: цифри

      Водночас ЄС застосовуватиме до України принцип зонування у разі запровадження заборони на ввезення якоїсь продукції. Наприклад, у разі спалаху пташиного грипу на Вінниччині ЄС заборонить ввезення курятини не з усієї території України, а лише з цього регіону.

      Зауважимо, що у 2019 році Україна експортувала в Євросоюз 134 262 тонн м'яса птиці. Цей показник на 8,6% більший, аніж у 2018 році. Таким чином Україна увійшла в трійку провідних експортерів м'яса птиці до ЄС.

      Довідка. Пташиний грип – це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 . Він дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

      Детальніше про вірус – читайте тут.

      Чому ЄС забороняв експорт птиці з України?23 січня Євросоюз тимчасово заборонив ввезення м'яса і термічно необроблених продуктів із птиці. Це рішення пов'язане з загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області.

      У кінці січня на підприємствах ПП "Хутір" і ТОВ "Немирів-Поділля" виявили пташиний грип. Через захворювання знищили понад 100 000 курей.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Експорт Євросоюз Корупція Максим Нефьодов НАБУ Володимир Зеленський Новий уряд Шмигаля Верховна Рада Денис Шмигаль Публікації Кабінет Міністрів України Новини політики
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