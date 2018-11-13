Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?

Результаты незаконных выборов на оккупированных Россией территориях Донбасса в Москве были определены заранее. По завершению голосования помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление "с победой на выборах" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Читайте также: "Прекратить немедленно": ЕС выдвинул четкое требование России из-за Украины

Как будут развиваться события после незаконных выборов в ОРДЛО и какие шаги должны сделать Украина и Запад – далее в материале 24 канала.

Срыв минских соглашений

Псевдовыборы в Украине и на Западе были осуждены, поскольку это не соответствует минским договоренностям. Россию призвали повлиять на своих марионеток и отменить выборы. Спецпредставитель США Волкер заявлял, что квазиреспубликам нет места в рамках минских соглашений. В день "выборов" Волкер подробно разложил по полочкам все нарушения Россией минских соглашений.

Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс,

– заметил Волкер.



Россия открыто снова нарушила договоренности и легализировала новых марионеток на Донбассе

По его словам, про так называемые "народные республики" вообще не говорится в минских соглашениях, поэтому они являются нелегитимными органами, которые поддерживаются российской военной мощью и являются созданными Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой.

Россия ложно утверждает, что Украина не выполняет минские соглашения. В реальности все наоборот. Россия не осуществила "немедленного двустороннего прекращения применения оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014 года); или "прекращение использования оружия" (19 сентября 2014 год); не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля). Россия также не вывела "все иностранные вооруженные группы" из Восточной Украины (19 сентября 2014 год) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года),

– отмечает Волкер.

Читайте также: Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит

Волкер отметил: людям на Востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом жуликами и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков.

Кремль не боится санкций и хочет снять с себя ответственность

В России, разумеется, призывы международного сообщества проигнорировали. Им нужны "легализованные" руководители ОРДЛО, чтобы давить на Украину и требовать вести переговоры с террористами. Таким образом – снять с себя ответственность и в очередной раз попытаться показать, что в Украине гражданский конфликт. Вроде бы Россия к этому не имеет никакого отношения. Кремль хочет использовать это как аргумент для снятия западных санкций.

Еще до завершения подсчета голосов – ("выборы" прогнозируемо выиграли Пушилин в "ДНР" и Пасечник в "ЛНВ" – "24") первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что Петр Порошенко и правительство должны начать переговоры с избранными на псевдовыборах главарями боевиков. Также пригрозил, что попытки вернуть Донбасс силовым путем "закончатся очень печально".





Кремль хочет посадить Пушилина и Пасечника за стол переговоров

Это заявление было ожидаемым. Как рассказал накануне псевдовыборов председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Москве лучше иметь так называемых легитимных руководителей ОРДЛО. Чтобы потом навязывать Украине псевдореспублики. То есть, подчеркнул эксперт, Россия рассматривает вхождение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса, а именно республик. Кремль рассчитывает на смену власти в Украине после президентских и парламентских выборов, чтобы впихнуть нам "легализованные" квазиреспублики.

Как отмечает юрист-международник Геннадий Друзенко, Россия вновь показала миру, кто хозяин.

Россия демонстрирует, что не боится санкций, и именно Москва реально управляет ОРДЛО. И ей плевать, что там скажут на Западе. Кремль показывает: хотите урегулировать конфликт на Донбассе, договаривайтесь на наших условиях,

– отмечает Геннадий Друзенко.

Как считает аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач, "выборы" нужны РФ для легитимации кажущейся власти своих агентов на оккупированной территории. Он напомнил: предыдущие "руководители" ОРДЛО Захарченко и Болотов, судя по всему, не оправдали доверия Кремля, проворовались и были ликвидированы. Только в так называемой "ДНР", по данным СБУ, были украдены 24 млрд российских рублей.

Кстати, как сообщила "Новая газета", Пушилин, несмотря на свою победу на псевдовыборах, не будет руководить в "ДНР". Реальную власть и контроль над финансами боевиков получил "премьер-министр" псевдореспублики, ставленник Кремля Александр Ананченко. Если это так, то это лишь подтверждает недоверие Кремля к сепаратистам.

Замораживание конфликта или выход из Минска-2?

Остается вопрос, что будет с минскими соглашениями и законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который частично дает Донбассу автономию. Украина в связи с настоянием США и ЕС продлила действие закона до осени 2019 года. Это вроде нужно, чтобы Запад мог продолжать санкции против России..

Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе принимался как подтверждение того, что Украина выполняет минские соглашения. То есть, при условии выполнения всех пунктов Украина предоставит Донбассу особый статус. Проблема в том, что в Минске-2 очень много пунктов. А кто отвечает за их исполнение? Кто должен их реализовывать? Россияне отмечают, что ни в одном пункте не указано, что они за что-то конкретно ответственные,

– подчеркивает политолог Андрей Вигиринский.

Как отмечает Друзенко, поводов для расторжения Минска-2 достаточно. Но прямой связи между незаконными выборами в ОРДЛО и выходом Украины из минских соглашений нет.

Минскими договоренностями не предусмотрены выборы в ОРДЛО, пока не будут выполнены определенные условия. Но ими предусмотрено и прекращения огня, который длится четыре года. Там нет ни одного выполненного пункта. К примеру, что до конца 2015 года Украина должна была принять изменения к Конституции. Что будет вместо минских условий? Что может предложить Украина?

– отмечает Друзенко.



Путин хочет узаконивания псевдореспублик, чтобы руководить Украиной извне

По словам Андрея Вигиринского, Украина зажата Минском-2.

"Минск-2 – не конкретный документ. Нет органа, который бы толковал минские соглашения, вносил изменения. Каждая из сторон видит его по-своему. И этим пользуется РФ. Новых договоренностей нет, и на неудобные для себя условия россияне не согласятся", – отмечает Вигиринский.

Как ранее заявил эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, Россия хочет разорвать минские соглашения, правда намерена это сделать руками Украины. Владимир Горбач тоже так считает.

Эти "выборы" – курс на выход РФ из минских договоренностей – к замораживанию конфликта. Но "заморозка" не по приднестровскому или абхазско-юго-осетинскому сценарию, а по той модели, которая практикуется сейчас в Украине. То есть без прекращения огня – для создания постоянного давления на Украину с целью внутренней дестабилизации и последующего контроля с помощью так называемой федерализации,

– говорит Горбач.

Впрочем, Геннадий Друзенко убежден, что России Минск-2 выгоден.

Россия прикрывается минскими договоренностями, якобы она не является стороной конфликта. Во-вторых, Москве есть, что требовать благодаря документу. Она их не выполняет, но, настаивая на своем посредническом статусе, требует от Киева выполнения,

– говорит Друзенко.

При этом юрист обращает внимание на другой опасный момент. Как напоминает Друзенко, выборы в Приднестровье тоже никто не признает. Тем не менее, Украина является участником формата "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). То есть, по его словам, мы признаем незаконно избранного вожака Приднестровья, который является российской марионеткой. Это, говорит эксперт, определенный прецедент. И если в новый парламент попадет мощная пророссийская сила, то Кремль будет продавать признание псевдореспублик. Это игра с далеко идущими намерениями.

В усиление санкций со стороны Запада специалисты мало верят. По мнению Друзенко, США могут усилить санкции. Но Вашингтон играет не в поддержку Украины, а на выдавливание России из европейского энергетического рынка. Проблема, что торговый оборот между США и РФ не такой значительный, как между Россией и ЕС. Но отключения платежной системы SWIFT или нефтяного эмбарго не будет.

Андрей Вигиринский отмечает: к сожалению, мы не можем повлиять на оккупационные администрации.

Де-факто наш суверенитет не распространяется на ОРДЛО. Нам Россия дает двух главарей и говорит – вот с ними и говорите. Можно осуждать выборы, но России на это наплевать. И Пушилин с Пасечником поедут в Минск, будут сидеть там, и ничего мы не сможем сделать. Если встанем из-за стола переговоров, нас обвинят в срыве. Что дальше?

– подчеркивает Вигиринский.