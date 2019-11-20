Спільник проросійських терористів, які влаштували вибух в Одесі вийде на свободу

Суд оголосив вирок одному із учасників проросійської терористичної групи, яка чотири роки тому влаштувала вибух під стінами обласного управління СБУ в Одесі.

Колегія суддів під головуванням Сергія Кічмаренка визнала уродженця Кишинева Сергія Волкова винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 ст. 258-3 і частиною 2 ст. 258 КК України - "участь в терористичній організації" і "терористичний акт". Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років і два місяці. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Свою вину чоловік визнав повністю і оскаржувати вирок не має наміру.

Водночас, з урахуванням положень так званого "закону Савченко", який діє щодо осіб, які вчинили злочини до його скасування, Волкову залишилося сидіти буквально два тижні: день в СІЗО прирівнюється до двох днів у колонії.

Коротко про "закон Савченко"У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, один день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку повинен рахуватися як два дні ув'язнення.



Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках. Велика палата Верховного суду відновила ретроспективну дію "закону Савченко". Сталося це рівно рік тому. Тобто усім засудженим, що скоїли злочини до 21 червня 2017, таки перерахують один день у СІЗО за два дні позбавлення волі.

Варто відзначити, що роль цього громадянина в терористичній групі була незначною: напередодні теракту він привіз до будівлі СБУ ватажка – співробітника кафедри хірургії №1 Одеського національного медуніверситету Володимира Грубника.

Ще одного члена банди, безробітного випускника академії технічного регулювання та якості Миколи Гуменюка, який в момент вибуху мав завдання стежити за можливим прибуттям правоохоронців, у 2016 році засудили до 4 років і 6 місяців. Зараз він перебуває на волі.

Справу Володимира Грубника виділили в окреме провадження. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про теракт в Одесі біля будівлі СБУ

Теракт був здійснений в ніч на 27 вересня 2016 року. Бомба спрацювала на розі будівлі спецслужби. Вибухом пошкодило двері, вікна і фрагменти фасаду, вибило скло, а місцями і віконні рами в будинках в прилеглих кварталах. Постраждали також кілька припаркованих автомобілів. На щастя, людей не зачепило.



Наслідки вибуху біля будівлі СБУ в Одесі / фото "Думської"

Правоохоронці вважають, що до цього, 10 вересня, терористична група намагалася привести в дію вибухівку у військовій частині Нацгвардії. Однак через слабку доказову базу цей злочин їм вирішили не інкримінувати.

При затриманні Грубник чинив шалений опір бійцям "Альфи". Одного він навіть вкусив за шию, намагаючись перегризти сонну артерію. Згодом лікар намагався втекти з обласної психіатричної лікарні №1, що на Воробйова, де проходив стаціонарну судово-психіатричну експертизу.