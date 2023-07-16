У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

На військових об'єктах росіян в окупованому Криму почастішали випадки "бавовни". Крим – це територія України, тому Київ залишає за собою право бити по військових об'єктах Росії, яка тимчасово окупувала півострів.

Торік внаслідок грамотної "бавовни" в Криму постраждали авіабази, які Росія захопила у 2014 році, а також сакральний для Кремля Кримський міст. Навесні 2023 року у Криму стартував новий багатосерійний сезон "бавовни". Більше детально читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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"Масована атака безпілотників" по Севастополю 16 липня

Вранці 16 липня у Севастополі, мисі Херсонес та Балаклаві пролунали потужні вибухи. Місцеві наголошували, що вибухи були настільки сильними, що "трусило будинки й ледь не вибивало вікна".

Так званий "губернатор" Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали "атаку ворожих БпЛА". За даними російських ЗМІ, над морем буцімто збили 1 БпЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді. Згодом пропагандисти заявили про ще один "знищений" БпЛА.

Наразі місцева "влада" тимчасово припинила рух катерів і поромів у Севастопольській бухті. А на кінцевих пунктах зупинки – площа Захарова та площа Нахімова буде організовано роботу автобусів.

Також до Севастополя не здійснює рух і морський транспорт. Всього окупанти буцімто знищили 9 безпілотників.

Неспокійна ніч у Севастополі: дивіться відео

У Джанкої було гучно 10 липня

У тимчасово окупованому Джанкої у Криму близько 1 години ночі очевидці повідомляли про "гучні звуки вибухів".

У соцмережах люди писали, що вибухи були такі сильні, що вони ледь не попадали з ліжок вночі. Було їх чути навіть тим, що слухали рок у навушниках.

Уже вранці пропагандистські телеграм-канали повідомили, що пізно ввечері в Криму збили два безпілотники. Дрони долетіли до окупантів близько 23 години 9 липня. Їх збили над Кіровським район, то ж вранці служби шукають уламки.

Постраждалих внаслідок цієї "атаки" нібито немає.

"Вибухи" чули й в районі Кримського мосту 9 липня

У місті Керч анексованого Росією Криму 9 липня близько 12 години дня пролунали "потужні вибухи" в районі Кримського моста. Місцеві повідомляли, що ці удари звучали один за одним, близько 3 – 4 разів.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Серій Аксьонов заявив, що у районі Керчі нібито збили крилату ракету. Водночас він сказав, що пошкоджень та постраждалих немає.

Також у мережі з'явилося відео роботи ППО в Керчі. Окупанти закликали місцевих не панікувати через ці "вибухи".

Відео роботи ППО в Керчі: дивіться відео

Місцеві жителі повідомляють, що біля нього видніється дим. Також вони стверджують, що бачили декілька ракет.

Робота російської ППО: дивіться відео

Також відомо, що після "бавовни" Кримський міст на деякий час перекрили і обмежили рух автомобілів по ньому. Згодом рух по мостовому переходу – відновили.

Чонгарський міст "втомився" 22 червня

Пропагандистські ЗМІ 22 червня повідомляли, що близько 5 ранку очевидці чули гучні вибухи у районі Чонгарського моста в окупованому Криму. Окупанти бідкалися, що ЗСУ буцімто атакували міст далекобійними ракетами Storm Shadow.

Згодом стало відомо, що "бавовна" завітала до двох мостів у Чонгарі та нібито "перетворила їх на решето".

Пошкоджений Чонгарський міст / Фото з соцмереж

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що пошкодження мосту у Чонгарі має дуже велике значення. По-перше, це удар по військовій логістиці окупантів, а також це психологічний вплив на окупантів та окупаційну владу.

Який зараз вигляд має "втомлений міст": дивіться відео з мережі

Крім того, цей міст окупанти використовували для постачання зброї та продовольства для свого угруповання. Тому цей удар порушив логістику окупантів.

Мить після прильоту по Чонгарському мосту: дивіться відео

Представник української військової розвідки Андрій Юсов наголосив, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій. І це обов'язково станеться. Водночас він не підтвердив, що Україна причетна до цього удару.

Пропагандист бідкається на удари по Чонгарському мосту: відео

"Бавовна" квітла й у Феодосії 21 червня

Окупаційна влада Криму 21 червня заявила про те, що невідомі пошкодили залізницю в районі Феодосії. Тож, рух поїздів тимчасово довелось зупинити.

Так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов зазначив, що постраждалих внаслідок цього "бабаху" нібито немає. Крім цього, він запевнив, що пошкодження залізничного полотна начебто немає.

Диверсія на залізниці у Феодосії: відео

При цьому "радник" Аксьонова Олег Крючков додав, що "у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички". Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка пообіцяли відправити автобусами.

"Бавовна" прилетіла на аеродром у Джанкої 4 червня

Вночі 4 червня в окупованому Джанкої прогриміли кілька потужних вибухів в районі аеродрому.

Ставленики Кремля відразу заявили про "фантастичну" роботу протиповітряної оборони. Мовляв, гучна серія вибухів це всього лиш робота ППО.

Росіяни вперто стверджують, що знешкодили 9 безпілотників: відразу 5 збили та 4 зуміли заглушити силами РЕБ. Однак чомусь окупанти вирішили евакуювати 50 людей через те, що виявили дрон, який не вибухнув.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що в Криму просто триває сезон "бавовни".

"Сезон триває. Крим має відчувати, що Крим – це Україна. Усе, що ми посіяли, ми зберемо", – зазначила Наталія Гуменюк.

Атака дронів на Севастополь 25 травня

Підконтрольний Росії так званий очільник Севастополя Міхаїл Развожаєв 25 травня інформував, що місто було атаковано кількома БпЛА.

За його словами, вночі російські військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь.

У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту буцімто збили 2 БпЛА, ще кілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ.

Ураження корабля "Іван Хурс" 24 травня

24 травня стало відомо, що розвідувальний корабель Росії "Іван Хурс" був атакований морськими дронами. У міноборони Росії відзвітували, що знищили всі три дрони, а судно не постраждало.

Та після цього в низці українських та російських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку морського БпЛА на російський корабель у Чорному морі.

На відео зйомка ведеться з надводного безпілотника. Зйомка закінчується, коли безпілотник наближається до борту корабля на дуже близьку відстань, і зіткнення неминуче.

Атака надводного дрона на корабель "Іван Хурс": дивіться відео

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував супутникові знімки акваторії тимчасово окупованого Севастополя. На них можна побачити, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" станом на 12:18 26 травня 2023 року вже стояв на стоянці в Південній Бухті, але з помітним креном саме на правий бік.

Водночас з лівого боку корабля можна зауважити елементи незрозумілого призначення. OSINT-аналітик також опублікував знімки за 24 квітня 2023 року, на яких "Іван Хурс" стояв рівно, без крену. Швидше за все, корабель отримав серйозні пошкодження, але не затонув.

Атака на аеродром "Кача" 20 травня

У Криму 20 травня вибухом було пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент стався на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.

На цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк.

Унаслідок вибуху близько першої ночі вражено та виведено з ладу військових вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку.

"Бавовна" у Бахчисарайському районі 18 травня

Зранку 18 травня у селі Чистеньке неподалік Бахчисараю стався підрив залізничного полотна. Через так звану "диверсію" вісім вагонів із зерном зійшли з колій, а п'ять з них перевернулись.



Наслідки "диверсії" на залізниці / Фото з соцмереж

У ГУР МО заявили, що окупанти використовували цю залізницю також для перевезення зброї, яку відправляли на війну проти України. У ГУР допускають, що схожі випадки можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

Диверсія на залізниці біля Бахчисараю: дивіться відео

У розвідці Британії заявили, що диверсія в Криму могла тимчасово зірвати постачання ракет "Калібр" Чорноморському флоту Росії.

Неспокійна ніч 7 травня

Протягом ночі 7 травня у багатьох містах Криму чули звуки "бавовни". Вибухи лунали у Севастополі, Євпаторії, Саках, Новофедорівці та на мисі Фіолент.

Окупанти заявили про атаку десяти безпілотників, з яких нібито три збили. Що сталося з рештою дронів – не відомо.

Поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни.

Прильоти поблизу Козачої бухти 6 травня

Удень 6 квітня поблизу Козачої бухти знову повідомили про щонайменше два вибухи. Основна версія окупантів – робота ППО.

Ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито було збито дві балістичні ракети. Росіяни заявили про атаку буцімто з українського ОТРК "Грім-2".

Наслідки "бавовни" в Криму 6 травня: дивіться відео

Вибухи на базі росіян у Севастополі 2 травня

Ввечері 2 травня звуки вибухів чули на російській прикордонній базі в Криму.



"Бавовна" на військовій базі росіян біля Севастополя / Фото з мережі

Завдяки опублікованим фотографіями журналістам вдалося знайти місце вибуху. Виявилося, що це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поруч із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.



База окупантів в районі балки Джабанак / Фото "Радіо Свобода"

Атака дронів на Євпаторію і Севастополь 1 травня

У понеділок, 1 травня, у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони в Криму. Місцеві чули вибухи біля Євпаторії у селищі Заозерне.

У Заозерному буцімто спрацювала ППО. Місцеві розповіли українським ЗМІ, що чутно звук, характерний для роботи систем ППО.

Згодом ставленик Кремля в Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що в Заозерному нібито ППО Росії збила безпілотник.

У той же вечір 1 травня так званий "губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що нібито якісь безпілотники атакують Севастополь.

Повідомлялося, що нібито над Севастопольською бухтою було збито ще один безпілотник.

Відео "бавовни" в Севастополі 1 травня

"Бавовна" в Козачій бухті 29 квітня

Близько 4 ранку 29 квітня 2023 неспокійно було в Козачій бухті, яка розташовується поряд із Севастопольською бухтою, де Росія тримає бойові кораблі.

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"Бавовна" сталася на нафтобазі, яку окупанти використовують для своїх кораблів. Навіть росіяни визнали, що це не цивільний об'єкт. Унаслідок прильоту дрона сталася масштабна пожежа.

Відео пожежі на нафтобазі в Козачій бухті: відео

У ЗСУ констатували, що через вибухи у Севастополі в росіян виникли проблеми з логістикою. Що більше, через "бавовну" кораблі Росії бояться заходити у бухти окупованого півострова.

В українській розвідці повідомили, що внаслідок "бавовни" в Козачій бухті згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для Чорноморського флоту.

Атака дронів на Севастополь 24 квітня

Уночі 24 квітня окупаційна влада повідомила про атаку надводних дронів на Севастополь. Окупанти заявили, що Чорноморський флот відбив цей "напад".

Один надводний дрон нібито був знищений силами ППО, а другий вибухнув сам. У мережі опублікували відео нічної "бавовни", яка може вказувати на те, що в росіян таки були втрати.

Відео "бавовни" в Севастополі 24 квітня

Вибухи в селі Кринички: що відомо про "бавовну" 13 квітня

Зранку 13 квітня 2023 року "бавовна" пролунала в районі села Кринички Кіровського району. За даними місцевих, у районі вибуху було багато російської техніки.

Супутникові кадри згодом підтвердили, що "бавовна" сталася дійсно в районі, де росіяни тримали військову техніку.

Вибухи в селі Кринички / Фото "КРИМського бандерівця"

"Бавовна" добралася до Феодосії: вибух прогримів 8 квітня

Україна просить партнерів про далекобійну зброю, щоб завдавати ударів по ворогу в глибині окупованих територій. Українські військові вимушені здебільшого задовольнитися зброєю, дальність якої близько 150 кілометрів.

Втім, 8 квітня 2023 року гучна "бавовна" несподівано завітала до Феодосії. Кремлівська пропаганда відразу заявила про нібито збиту українську ракету. Однак заяви окупантів про ППО можна поставити під сумнів.

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Зокрема, в мережі публікували світлини та відео після "бавовни". На них чітко видно стовп сірого диму, як після прильоту, а не ППО.



У Феодосії 8 квітня сталася "бавовна" / Фото з телеграм-каналів

Та досі складно сказати, що ж насправді сталося у Феодосії. Річ у тім, що найближчі позиції Сил оборони України від Феодосії щонайменше за 300 кілометрів. Як відомо, Україна не має ракет з такою дальністю дії.