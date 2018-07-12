Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії

У Брюсселі триває саміт країн НАТО. У Києві позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах. ВРУ проголосувала за правки до закону про "Вищий антикорупційний суд", які вимагали в МВФ. У Японії не припиняються потужні зливи: загинуло вже щонайменше 200 людей. Такими були головні новини 12 липня.

Другий день саміту країн НАТО

Головний героєм другого дня саміту НАТО був американський президент Дональд Трамп, який зібрав термінове незаплановане засідання, де вимагав підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту.

"Протягом багатьох років президенти безуспішно намагалися змусити Німеччину та інші багаті країни НАТО платити більше за свій захист від Росії. Вони сплачують лише невелику частину. США платять десятки мільярдів доларів – занадто багато, щоб субсидувати Європу, і втрачають багато на торгівлі", – заявив Трамп.

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Він також наголосив, що Німеччина платить мільярди Росії, від якої хоче захиститися.

"Додатково Німеччина почала платити Росії, країні, від якої вони хочуть захиститися, мільярди доларів за їх енергетичні потреби з нового трубопроводу з Росії. Неприпустимо! Всі країни НАТО мають виконати свої зобов'язання в розмірі 2%, і в кінцевому підсумку це повинно скласти 4%", – додав Трамп.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2018 р.

Естонія, Латвія і Данія створять окремий штаб НАТО.

Це природний крок по зміцненню стримування і оборони НАТО. Якщо на саміті в Уельсі було прийнято рішення про створення штабних елементів НАТО, а на саміті у Варшаві вирішили розмістити в Балтійських країнах та Польщі батальйонні бойові групи, то зараз ми зможемо говорити про створення військового штабу, орієнтованого на Латвію і Естонію,

– сказав міністр оборони Єстонії Юрі Луйк.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу заявив, що Грузія стане членом НАТО.

"Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Це вчора підтвердили глави країн-членів НАТО. Ми будемо продовжувати працювати з вами, щоб підготуватися до членства", – заявив Столтенберг, звертаючись до президента Грузії Георгій Маргвелашвілі.

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Також під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком в Брюсселі Столтенберг заявив, що ситуація на Сході України залишається серйозною, особливу відповідальність за це несе Росія.

На Сході України ситуація залишається серйозною, зі щоденним порушенням режиму тиші та прав людини...Росія несе особливу відповідальність. Вона повинна відвести свої війська та відкликати підтримку бойовиків в Україні,

– заявив генсек.

Столтенберг зазначив, що НАТО має міцну позицію у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та рішуче засуджує нелегальну анексію Криму Росією

В свою чергу Петро Порошенко закликав країни-члени підтримати Україну в стриманні російської ігресії. У своїй промові у Брюсселі Петро Порошенко заявив, що Росія має змінити агресивну поведінку та відвести важку артилерію разом зі своїми військами.

Дивіться відео: Спільна заява Генсека НАТО та Порошенка

Зустріч Порошенка і Трампа на саміті НАТО

В рамках саміту НАТО у Брюсселі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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Порошенко підтвердив, що говорив з Трампом про майбутню зустріч президента США з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі

Ми насправді дуже ретельно обговорили і майбутню зустріч президента Трампа в Гельсінкі в понеділок, 16-го числа, ретельно обговорено питання "Північного потоку-2",

– зазначив Президент України.

Сьогодні є тверда позиція, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи.



Питання про "Північний потік-2" зайняло вагому частину дискусії з Президентом США @realDonaldTrump, Президентом Польщі та іншими учасниками. І у нас вироблена абсолютно спільна позиція. pic.twitter.com/YplApoIAqE — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 липня 2018 р.

Порошенко зазначив, що не може розповісти журналістам всі подробиці зустрічі з Трампом, але запевнив, що це була абсолютно довірлива розмова.

Він наголосив, що на кожній зустрічі на цьому саміті він піднімав питання про звільнення українських заручників.

На кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, і на якій прямо підкреслювалася важливість звільнення українських татар, – на всіх зустрічах питання заручників було в пріоритеті,

– сказав глава держави.

Сутичка під Верховною Радою: інцидент з нардепом Пинзеником

Під стінами Верховної Ради протестували власники авто на єврономерах. Вони перекрили виходи з території парламенту і не випускали депутатів. Таким чином вони хотіли змусити депутатів повернутись до роботи і ухвалити потрібний їм закон.

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В ході протестів, на вулиці Шовковичній позашляховик народного депутата Павло Пинзеника наїхав на одного з учасників акції. Постраждалого забрали в "швидку".

Відео з місця події:

Після інциденту машину оточили спецпризначенці. Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

Їхали по вулиці Інститутській в автомобілі, який належить мені на праві приватної власності. Десь перед поворотом на вулицю Шовковичну направо на автомобіль кинулись так звані мітингарі з наміром його зупинити. Почали бити руками, ногами і важкими предметами, розбили скло заднього виду, намагались зупинити і проникнути в автомобіль через двері чи розбите заднє скло,

– прокоментував депутат.

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Він зауважив, що на його авто мітингувальники кинулись із криками та закликами повертатись у Раду і приймати закон про розмитнення авто на єврономерах, але потім вимоги змінились до погроз "повісити на найближчому дереві". Пинзеник уточнив, що за кермом був його помічник. Загалом в авто перебувало 4 людини: сам нардеп Павло Пинзеник, нардепи Олег Кришин та Олена Масоріна і водій-помічник.

Нагадаємо, 12 липня на засіданні Верховної Ради планувалося розглянути законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин і є серед вимог власників авто на єврономерах. Проте їх так і не розглянули.

Рада ухвалила скандальні правки до закону про Антикорупційний суд

Нардепи проголосували за правки до закону про "Вищий антикорупційний суд", які вимагали в МВФ.

Зокрема, внесено зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які передбачають деталізацію регулювання питань діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституційної автономності апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

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Також апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Для неї передбачено окреме проведення конкурсу на зайняття посад суддів апеляційної палати.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже встиг привітати таке рішення парламенту.

254 голосів "ЗА" проект закону 7441, який завершує формування роботи антикорупційного суду в Україні. Вітаю рішення Парламенту! Це суттєвий крок в розбудові правової держави і відновленні довіри людей.

Незалежний антикорупційний суд - це добрий сигнал українському суспільству. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 липня 2018 р.

Жахливі повені в Японії

У Японії не припиняються потужні зливи. Вони спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни. Загинуло вже щонайменше 200 людей.

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Висока вода розмила автошляхи та зруйнувала мости, більшість загиблих опинились під завалами власних помешкань. А залишити свої домівки були змушені майже два мільйони людей. Зараз близько 10 тисяч осіб живуть у тимчасових помешканнях.

Крім того, сотні тисяч японців зараз без питної води та електроенергії. До рятувальних операцій залучені десятки тисяч пожежників та поліцейських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе змушений відмовитися від запланованого закордонного турне у зв'язку з важкою ситуацією, що склалася в Японії через зливи, які вже забрали життя понад сотень людей.