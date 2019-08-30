Повернення бранців Кремля до України: що наразі відомо

Літак із полоненими українцями, яких незаконно утримував Кремль, мав приземлитись у Києві ще зранку 30 серпня – інформацію про це активно поширюють деякі політики,,активісти та ЗМІ. Однак наразі ніхто не може сказати точно про те, хто із бранців Кремля є на борту літака і коли точно вони повернуться до України.

Хто з бранців Кремля може повернутись?

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Поки офіційних підтверджень немає. Однак наразі говорять про 28 українців – полонені моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух. Про це написала співробітниця Верховної Ради України Анна Ісламова.

Повний список звільнених українців має такий вигляд:

1. Олег Сенцов,

2. Павло Гриб,

3. Микола Карпюк,

4. Володимир Балух,

5. Юрій Будзило,

6. В'ячеслав Зінченко,

7. Андрій Оприско,

8. Сергій Цибізов,

9. Андрій Артеменко,

10. Володимир Терещенко,

11. Євген Семідоцький,

12. Віктор Бзспальченко,

13. Андрій Шевченко,

14. Володимир Варимез,

15. Михайло Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергій Чуліба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небилиця,

20. Владислав Костишин,

21. Сергій Попов,

22. Юрій Без'язичний,

23. Роман Мокряк,

24. Андрій Ейдер,

25. Андрій Драч,

26. Володимир Лісовий,

27. Денис Гриценко,

28. Василь Сорока.

Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає.

Водночас ЗМІ повідомляють, що "полонені українські моряки вже в Україні" – про це повідомили родичів. Рідні полонених моряків вже прибулидо аеропорту "Київ" (Жуляни"). Окрім того, на місці можливого прибуття літака з українцями зібралося чимало журналістів, однак жодної офіційної делегації не помітно і близько.



Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

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Точний час прибуття літака з українцями

Про це наразі теж немає інформації. Так, головний редактор російського видання "Ехо Москви" Олексій Венедіктов раніше заявляв, що українські бранці повернуться з російського полону до Києва о 5 ранку 30 серпня. Однак ситуація в аеропрту без змін – літак продовжують очікувати з години на годину.

Водночас родичі моряків пояснюють журналістам – інформація про прибуття українців не підтверджена та не спростована.

У Офісі Президента зазначають, що інформація про завершення обміну полоненими не відповідає дійсності. Там наголошують, що процес взаємного звільнення ув'язнених між Росією та Україною триває.

Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства,

– наголосили в Офісі Зеленського.

Про те, що обмін заручниками ще триває підтвердили і в Службі безпеки України.

"Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" – написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов також повідомляв, що обмін відбудеться 30 серпня. Колишній російський парламентар закликав тримати кулаки за бранців.

також повідомляв, що обмін відбудеться 30 серпня. Колишній російський парламентар закликав тримати кулаки за бранців. Правозахисник росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін заявив, що його планують провести до кінця тижня (до 31 серпня).

заявив, що його планують провести до кінця тижня (до 31 серпня). Проведення обміну вже найближчим часом анонсував і спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Водночас у Збройних силах України зазначають, що офіційної зустрічі не буде – звільнених з російського полону моряків і політв'язнів після прибуття в Україну відвезуть в лікарню.

Що відомо про процес обміну полоненими?

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо, однак ці дії також пов'язують із його можливим обміном.

Натомість очікується, що серед осіб, переданих Росії, буде керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

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Дивіться відео 24 каналу з аеропорту "Київ":