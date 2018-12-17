Главные новости 17 декабря: переполох в УПЦ МП и украинский флаг в аннексированном Крыму

После объединения украинских православных церквей в единую Православную церковь Украины, в УПЦ МП экстренно созвали Синод. Полиция задержала подозреваемого в убийстве Виталия Олешко "Сармата". Оккупанты уже знают, когда начнут продажу железнодорожных билетов на несуществующее направление – через Крымский мост. Такими были главные новости понедельника, 17 декабря, в Украине и мире.

УПЦ МП в панике: созвали Синод и уволили инакомыслящих

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Из-за объединения украинских православных церквей в Православную церковь Украины УПЦ МП созвала внеочередное заседание Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Возглавил собрание глава Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Известно, что на Синоде представители церкви планировали рассмотреть вопросы, "связанные с вызовами, которые стоят перед Украинской православной церковью". Заседание состоялось через день после создания независимой от Москвы Единой поместной православной церкви.

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Так, стала известна судьба двух участников Объединительного собора от УПЦ МП.

Во время собрания УПЦ МП священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить служение участникам Собора.

Священный Синод освободил от управления епархией и запретил в служении митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил в служении и снял с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переявлав-Хмельницкого и Вишневского Александра,

– объявили после заседания.

Кроме того, 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав новообразованной Православной церкви Украины. Известно, что о переходе собора в ПЦУ во время службы объявил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он остается настоятелем этого собора.

Прихожане этой церкви аплодисментами и криками "Браво!" встретили такое решение.

В сети появилось видео, на котором видно, как перед собравшимися выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он заявил, что теперь служит новой независимой украинской церкви и призвал прихожан следовать за ним.

И за вами это решение – куда идти или где оставаться. Но процесс пошел... Я уже не являюсь архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, я уже – архиерей Православной церкви Украины, объединенной церкви,

– сказал он.

Смотрите видео: собор в Виннице перешел к ПЦУ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве "Сармата"

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В воскресенье, 16 декабря, в международном аэропорту "Харьков" задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".

Известно лишь то, что задержанный является жителем Днепра. Он может быть одним из заказчиков убийства Олешко. Более детальной информации в полиции пока не разглашают.

Добавим, что ветерана АТО Виталия Олешко, известного также по позывным "Сармат", убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину. 15 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства. 17 сентября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кто такой Виталий Олешко?

Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

Оккупанты собираются продавать билеты на поезда из России в Крым

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В России уже определились, когда будут продавать билеты на поезда, которые будут курсировать по несуществующей пока железной дороге, – через Крымский мост. Так, их в РФ собираются продавать от 19 декабря 2019 года.

В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года,

– сообщил гендиректор "Крымской железные дороги" Алексей Гладилин.

Так, по его словам, по незаконно построенному Россией Крымском мосту собираются запустить десять маршрутов пассажирских поездов в Крым.

Среди перечисленных поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Также оккупанты собираются запустить еще десять пар грузовых поездов и четыре пары пригородных поездов.

В Украине могут запретить диких животных в цирке

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Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

Как министр экологии считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними,

– написал глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Так, он сообщил, что соответствующий проект закона, разработанный Минприроды и поддержанный Минкультом, уже представлен на рассмотрение правительства.

"Благодарю за содействие зоозащитников и зоозащитные организации. Надеемся на скорейшее рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины", – добавил министр.

Украинский флаг над оккупированным Крымом

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Чтобы поддержать украинских моряков, которых Россия захватила в Керченском проливе 25 ноября, волонтеры взобрались на гору в районе Ласпинского перевала в оккупированном Крыму и развернули украинский флаг. Лишь 17 декабря соответствующее видео появилось в сети.

Один из волонтеров группы InformNapalm поднялся на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам "Завещания" Тараса Шевченко,

– отметили в агентстве QHA media.

Смотрите видео: на горе оккупированного Крыма поднят украинский флаг