Головні новини 17 грудня: переполох в УПЦ МП та український прапор в анексованому Криму

Після об'єднання українських православних церков у єдину Православну церкву України, в УПЦ МП екстрено скликали Синод. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Віталія Олешка "Сармата". Окупанти вже знають, коли розпочнуть продаж залізничних квитків на неіснуючий напрям – через Кримський міст. Такими були головні новини понеділка, 17 грудня, в Україні та світі.

УПЦ МП в паніці: скликали Синод і звільнили інакодумців

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Через об'єднання українських православних церков в Православну церкву України УПЦ МП скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Очолив зібрання глава Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Відомо, що на Синоді представники церкви планували розглянути питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою". Засідання відбулося через день після створення незалежної від Москви Єдиної помісної православної церкви.

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Так, стала відома доля двох учасників Об'єднавчого собору від УПЦ МП.

Під час зібрання УПЦ МП священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад та заборонити служіння учасникам Собору.

Священний Синод звільнив з керування єпархією та заборонив у служінні митрополиту Вінницькому і Барському Симеону, а також заборонив у служінні й зняв з посади єпископа Київської митрополії, митрополита Переявлав-Хмельницього і Вишневського Олександра,

– оголосили після засідання.

Окрім того, 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України. Відомо, що про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.

Парафіяни цієї церкви оплесками та вигуками "Браво!" зустріли таке рішення.

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як перед людьми, що зібралися, виступив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він заявив, що тепер служить новій незалежній українській церкві, і закликав парафіян йти за ним.

І за вами це рішення – куди йти або де залишатися. Але процес пішов… Я вже не є архієреєм Української православної церкви Московського патріархату, я вже – архієрей Православної церкви України, об'єднаної церкви,

– сказав він.

Дивіться відео: собор у Вінниці перейшов до ПЦУ

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві "Сармата"

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У неділю, 16 грудня, у міжнародному аеропорту "Харків" затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".

Наразі відомо лише те, що затриманий є мешканцем Дніпра. Він може бути одним із замовників вбивства Олешка. Більш детальної інформації у поліції поки не розголошують.

Додамо, що ветерана АТО Віталія Олешка, відомого також за позивним "Сармат", вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину. 15 вересня стало відомо про затримання одного з організаторів вбивства. 17 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Хто такий Віталій Олешко?Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

Окупанти збираються продавати квитки на потяги з Росії до Криму

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У Росії вже визначилися, коли продаватимуть квитки на потяги, які курсуватимуть неіснуючою поки залізницею, – через Кримський міст. Так, їх у РФ збираються продавати від 19 грудня 2019 року.

У грудні 2019 року розпочинається рух по залізничній частині Кримського моста, вже призначена дата продажу залізничних квитків, це 9 грудня 2019 року,

– повідомив гендиректор "Кримської залізниці" Олексій Гладілін.

Так, за його словами, по незаконно збудованому Росією Кримському мосту збираються запустити десять маршрутів пасажирських поїздів в Крим.

Серед перелічених потягів: Москва – Сімферополь, Москва – Севастополь, Москва – Євпаторія, Москва – Феодосія, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Євпаторія, Мурманськ – Сімферополь, Єкатеринбург – Сімферополь , Смоленськ, Брянськ – Сімферополь, Кисловодськ – Сімферополь.

Також окупанти збираються запустити ще десять пар вантажних поїздів і чотири пари приміських поїздів.

В Україні можуть заборонити диких тварин у цирку

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Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.

Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними,

– написав очільник Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Так, він повідомив, що відповідний проект закону, розроблений Мінприроди та підтриманий Мінкультом, вже поданий на розгляд уряду.

"Дякую за сприяння зоозахисникам та зоозахисним організаціям. Сподіваємося на швидкий розгляд та результативне голосування у Верховній раді України", – додав міністр.

Український прапор над окупованим Кримом

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Аби підтримати українських моряків, яких Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, волонтери видерлись на гору в районі Ласпінського перевалу в окупованому Криму і розгорнули український прапор. Лише 17 грудня відповідне відео з'явилось у мережі.

Один з волонтерів групи InformNapalm піднявся на гору на Ласпінському перевалі в Кримських горах, розгорнув прапор України і прочитав патріотичний вірш сучасного севастопольського автора, написаний за мотивами "Заповіту" Тараса Шевченка,

– зазначили в агентстві QHA media.

Дивіться відео: на горі окупованого Криму замайорів український прапор