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      В России не дают лекарств раненым пленным украинским морякам, – омбудсмен

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      В российском СИЗО украинским морякам не дают лекарств
      В российском СИЗО украинским морякам не дают лекарств

      Раненым украинским военным морякам, которых взяли в плен российские военные в районе Керченского пролива, с начала 2019 года не выдают лекарств в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" (Москва).

      Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

      "К сожалению, могу говорить о том, что с нового года никакие лекарства нашим раненым не предоставляются. Хотя они еще нуждаются в лечении, поддержке, реабилитации, действиях от врачей. Есть такое мнение, что их готовятся перевезти в другой СИЗО, а это "Лефортово", где состоится судилище над нашими моряками, уже начиная с 15 января", – рассказала омбудсмен.

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      Денисова также рассказала о состоянии украинских моряков.

      Артеменко. Еще плохое движение левой руки. Снова сделали рентген. Там есть осколок, надо что-то делать, надо лечить, надо проводить реабилитацию. Он показал это – и это якобы подтвердил врач-офтальмолог – что уже нормально видит, и зрение восстановилось. То есть нет воспаления глаз,
      – рассказала омбудсмен.

      По ее словам, самый молодой моряк Андрей Эйдер уже передвигается самостоятельно.

      "Сейчас движение ноги восстановилось. Но все ранения еще есть, он болеет и нуждается в помощи", – отметила Денисова.

      У моряка Василия Сороки тяжелое ранение левой руки, кисть еще плохо работает, "но уже в кулак он сжимает".

      Омбудсмен также отметила, что сейчас украинская сторона не имеет никаких справок о состоянии здоровья моряков.

      "С 26 ноября, как только стало известно о том, что есть такие раненые, и очень тяжелые, никаких справок нет. Министерство юстиции обратилось в ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека. Россия никак не ответила и никакой информации не предоставила. Поэтому мы сегодня не можем быть уверены в том, что с ними все хорошо. Нужны обследования. И я здесь поддерживаю отца Сороки в том, что нужно квалифицированное обследование, и чтобы, может, раненых передали в другое государство, чтобы их обследовали и оказали необходимую медицинскую помощь", – сказала Денисова.

      Как украинские моряки попали в российский плен?
      25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порта Мариуполя.

      В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      последние новости в деле пленных украинских моряков:
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Людмила Денисова Лекарства СІЗО Заложники
      Источник: 24 канал
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