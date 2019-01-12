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      У Росії не дають ліків пораненим полоненим українським морякам, – омбудсмен

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      У російському СІЗО українським морякам не дають ліків
      У російському СІЗО українським морякам не дають ліків

      Пораненим українським військовим морякам, яких взяли в полон російські військові в районі Керченської протоки, з початку 2019 року не видають ліків у московському слідчому ізоляторі "Матроська тиша" (Москва).

      Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

      "На жаль, можу говорити про те, що з нового року ніякі ліки нашим пораненим не надаються. Хоча вони ще потребують лікування, підтримки, реабілітації, дій від лікарів. Є така думка, що їх готуються перевезти в інше СІЗО, а це "Лефортово", де відбудеться судилище над нашими моряками, вже починаючи з 15 січня", – розповіла омбудсмен.

      Читайте також: Росія може у 2019 році обміняти захоплених українських моряків, – ЗМІ

      Денісова також розповіла про стан українських моряків.

      Артеменко. Ще поганий рух лівої руки. Знову зробили рентген. Там є осколок, треба щось робити, треба лікувати, треба проводити реабілітацію. Він засвідчив це – і це підтвердив нібито лікар-офтальмолог – що вже нормально бачить, і зір відновився. Тобто немає запалення очей,
      – розповіла омбудсмен.

      За її словами, наймолодший моряк Андрій Ейдер вже пересувається самостійно.

      "Зараз рух ноги відновився. Але всі поранення ще є, він хворіє і потребує допомоги", – наголосила Денісова.

      У моряка Василя Сороки важке поранення лівої руки, кисть ще погано працює, "але вже в кулак він стискає".

      Омбудсмен також наголосила, що зараз українська сторона не має жодних довідок про стан здоров'я моряків.

      "З 26 листопада, тільки-но стало відомо про те, що є такі поранені, і дуже важкі, жодних довідок немає. Міністерство юстиції звернулося до ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини. Росія ніяк не відповіла і ніякої інформації не надала. Тому ми сьогодні не можемо бути впевнені в тому, що з ними все добре. Потрібні обстеження. І я тут підтримую батька Сороки в тому, що потрібне кваліфіковане обстеження, і щоб, може, поранених передали до іншої держави, щоб їх обстежували і надали таку необхідну медичну допомогу", – сказала Денісова.

      Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      останні новини у справі полонених українських моряків:
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Заручники СІЗО Ліки Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
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