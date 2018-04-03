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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Головні новини 3 квітня: затримання активіста Бубенчика, домовленості про миротворців на Донбасі

402 Читать новость на русском
Головні новини 4 квітня
Головні новини 4 квітня / Радіо Свобода

Правоохоронці затримали активіста Євромайдану та учасника АТО Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві двох "беркутівців" у лютому 2014 року. Переговори щодо миротворців ООН на Донбасі можуть відбутися без Росії. Депутати так і не відмінили обов'язкове е-декларування для активістів. Такими були головні новини 3 квітня в Україні та світі.

Затримання активіста Івана Бубенчика

На Львівщині правоохоронці затримали активіста Майдану Івана Бубенчика і привезли його до Києва. Генпрокуратура звинувачує його у вбивстві двох беркутівців 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Бубенчику було оголошено про підозру у скоєнні злочину.

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Після того, як стало відомо про затримання активіста, депутати в Верховній Раді заблокували трибуну парламенту. Вони вимагали пояснення від генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Згодом частина депутатів прийшла і до зали суду. Вони готові взяти його на поруки.

Станом на 22:00 годину 3 квітня суд не обрав Івану Бубенчику міру запобіжного заходу.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Домовленості про миротворців на Донбасі без участі Росії

Саміт лідерів Німеччини, Франції та України, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі, може відбутися в травні в місті Аахен на заході Німеччини. Фактично йдеться про зустрічі в "нормандському форматі" за винятком Російської Федерації.

У Росії вже відреагували на таке рішення.

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Втрати окупантів на Донбасі

У березні російсько-терористичні війська на Донбасі втратили 42 бойовиків. Ще 79 осіб отримали поранення. При цьому ця цифра може бути значно більшою, адже окупанти постійно приховують свої втрати та дані про поранених.

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До слова, Україні вдалося ідентифікувати 1,5 тисячі кадрових російських військових, які захоплювали Крим та ще декілька десятків тисяч кадрових російських військових, які воювали на Донбасі.

Депутати у Раді: хочуть звільнити Супрун і не відмінили е-декларування для активістів

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований в січні 2017 року проект постанови про звільнення виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Згодом голова комітету Ольга Богомолець озвучила претензії до Супрун та загалом Кабміну у сфері охорони здоров’я.

Варто зазначити, що 3 квітня депутати так і не зуміли відмінити е-декларування для активістів.

Укрзалізниця: подорожчання квитків та додаткові поїзди на Великдень

З 1 квітня в Україні мали зрости ціни на залізничні перевезення, проте 2-го числа тарифи все ще залишалися без змін. Однак в "Укрзалізниці" показали як саме зростуть ціни.

Окрім збільшення вартості квитка, "Укрзалізниця" на Великодні свята запустила додаткові поїзди. 3 квітня стало відомо про три додаткові напрямки: Київ – Ужгород, Київ – Херсон та Дніпро – Кривий Ріг – Одеса. Загалом же на ці дні призначено 26 додаткових поїздів.

Варто зазначити, що інколи залізницею їхати значно безпечніше, аніж українським дорогами. Особливо коли на дорогах не просто утворюються ями, а вони розколюються.

Теги: Новини політики Новини України Іван Бубенчик Верховна Рада Війна на Донбасі Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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