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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо

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      Обмін полоненими Україна 2019 – останні новини на зараз
      Що відомо про повернення незаконно ув'язнених Росією українців / EPA-EFE

      Полонені Росією українці вже сьогодні, 7 вересня, мають повернутися додому. З московського "Лефортово" виїхали автобуси з українськими моряками. Незадовго до цього у СІЗО привезли й інших ув'язнених Кремлем українців.

      Полонені українці повертаються 

      Важливо: Що кажуть рідні полонених про їх повернення в Україну

      Процес обміну полоненими розпочався вранці 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".

      Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".

      Правда, полонені виїхали (з СІЗО "Лефортово" до аеропорту "Внуково"),
      – сказав він.

      Поліцейський кортеж складався з 6 автомобілів, які супроводжують 2 великі пасажирські автобуси.


      Два автобуси виїхали з "Лефортово" до аеропорту / фото Vasily Maximov

       

      У "Лефортово" утримують таких українських політв’язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Артура Панова, Олексія Сизоновича та 24-х полонених на Азові моряків.

      Їхнього повернення очікували ще наприкінці літа. Так, рано-вранці 30 серпня до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

      Так виглядав аеропорт в Жулянах 30 серпня: дивіться фото

      Однак у той день українці таки не повернулися, натомість в Офісі Президента України уже наголосили, що переговори не завершилися. Це підтвердили і в СБУ. Водночас там наголошують – усе під контролем і відбувається, як і запланували.

      Дивіться відео 24 каналу з аеропорту "Київ":

       

      Попередній список виглядає так: 

      1. Олег Сенцов,
      2. Павло Гриб,
      3. Микола Карпюк,
      4. Володимир Балух,
      5. Юрій Будзило,
      6. В'ячеслав Зінченко,
      7. Андрій Оприско,
      8. Сергій Цибізов,
      9. Андрій Артеменко,
      10. Володимир Терещенко,
      11. Євген Семідоцький,
      12. Віктор Беспальченко,
      13. Андрій Шевченко,
      14. Володимир Варимез,
      15. Михайло Власюк,
      16. Богдан Головаш,
      17. Сергій Чуліба,
      18. Олег Мельничук,
      19. Богдан Небилиця,
      20. Владислав Костишин,
      21. Сергій Попов,
      22. Юрій Без'язичний,
      23. Роман Мокряк,
      24. Андрій Ейдер,
      25. Андрій Драч,
      26. Володимир Лісовий,
      27. Денис Гриценко,
      28. Василь Сорока.

      Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає. 

      Це цікаво: Він довів до точки кипіння, – Умеров про Путіна і зрив обміну полоненими

      Натомість російські ЗМІ пишуть, що до списку для видачі Україні в межах обміну включили 24 полонених моряків і ще 11 засуджених, в тому числі режисера Олега Сенцова. Так, Москва і Київ домовилися про обмін утримуваними особами за формулою "35 на 35", але до 7 вересня до цієї формули можуть внести зміни.

      Полонені українські моряки, список
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу

      На якому етапі переговори зараз і до чого тут Цемах?

      В московському СІЗО "Лефортово", окрім 24 моряків, наразі перебувають ще 8 українських бранців. Втім, серед них немає незаконно ув’язненого режисера Олега Сенцова.

      Воднчас Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Його звільнення експерти називали ключовою умовою російського президента Володимира Путіна.

      В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня  на Майдан Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха". 

      Фото з акції протесту на Майдані через звільнення Цемаха: 

      Реакція: У Європарламенті закликали Зеленського не обмінювати фігуранта справи MH17 Цемаха

      Російські ЗМІ пишуть, що Цемах повернеться у Росію в обмін на українського режисера Олега Сенцова.

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом.

      Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Що тепер кажуть у Росії?

      Майже одночасно зі звільненням Цемаха Путін заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ буде масштабним. 

      Виходячи з міркувань гуманності ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо,
      – так він прокоментував ймовірну дату обміну. 

      У Кремлі відзначають прогрес у питанні обміну полоненими і вважають цей процес дуже важливим "для всієї атмосфери врегулювання". Однак деталей переговорів там не розкривають.

      Так можливість реалізації обміну прокоментував помічник президента Росії Юрій Ушаков. Він, повторюючи пропагандистську риторику, зазначив, що цей процес "важливий для всієї атмосфери навколо врегулювання української кризи".

      Відповідь Нідерландів: Нам шкода, – нідерландські слідчі відреагували на звільнення бойовика Цемаха з-під варти

      Взаємодія на цю тему (обміну полоненими – 24 канал) здійснюється в закритому режимі, але певний прогрес я, звичайно, можу підтвердити, – сказав представник Кремля.

      Що передувало цим подіям? 

      Думка: Особливий статус Донбасу та інші умови: Україна може заплатити дорогу ціну за повернення бранців

      Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо, однак ці дії також пов'язують із його можливим обміном. 

      Натомість очікується, що серед осіб, переданих Росії, буде керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Олег Сенцов Новини Києва Роман Сущенко
      Джерело: 24 канал
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