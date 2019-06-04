Главные новости 4 июня: суд по делу убийства 5-летнего мальчика и протесты в городах Украины

Суд арестовал на два месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком. В городах Украины возле отделов полиции активисты требуют отставки Авакова. Владимир Зеленский поехал в Брюссель. В Раде отказались рассматривать законопроект Зеленского об импичменте. Такими были главные новости вторника, 4 июня, в Украине и мире.

Убийство 5-летнего мальчика

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Трагическая смерть 5-летнего мальчика Кирилла всколыхнула всю страну. Полицейских, которых подозревают в страшном преступлении, Голосеевский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец

Приходько Иван: 31 год, по образованию слесарь, работал в ГАИ, был уволен из полиции, но потом его восстановили в должности. Владимир Петровец: 42 года, по образованию водитель-пасечник, работал в ГАИ, имел высокие должности, был уволен из правоохранительных органов и восстановлен впоследствии.

Правоохранители, которые пьяными стреляли по жестянкам в Переяславе-Хмельницком ради развлечения и попали в ребенка, своей вины не признают. Показаний они не будут давать, тест на алкоголь проходить тоже отказались.

Что известно об убийстве ребенка в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.



Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

Дело о ранении мальчика сразу же взял под контроль президент Владимир Зеленский. Глава государства даже готов был пригласить в Украину заграничных врачей для спасения жизни ребенка. К сожалению, их помощь так и не понадобилась.

5-летний Кирилл умер в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Ни одной попытки замять это дело,

– сказал Зеленский.

Глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев посетили семью убитого мальчика. Аваков пообещал, что будет следить за ходом расследования.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что ведомство перечислит семье погибшего свой однодневный заработок, окажет всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны ребенка.

Из-за трагедии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил, чтобы его направили в зону ООС. В то же время от должностей отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины. Сейчас решают, останутся ли они в рядах правоохранителей.

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Украинцы требуют отставки Авакова и жесткого наказания убийцам

В ряде городов украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты требуют жесткого наказания виновным в трагедии в Переяславе-Хмельницком, под отделы полиции несут игрушки, лампадки и цветы.

Акции прошли в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Черкассах, Запорожье и других городах Украины.



Люди приносят игрушки под здание МВД / 24 канал



Акция во Львове / 24 канал



В Одессе чтят память убитого мальчика / 24 канал

В Переяславе-Хмельницком, где убили ребенка, протест возмущенных людей перерос в столкновения с правоохранителями. Заметим, что 4 июня с визитом в городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Правоохранители со щитами окружили здание отделения, а активисты, среди которых были, в частности, праворадикалы С14, начали швырять в них камни и дымовые шашки. Активисты также зажгли файеры и взрывали петарды. При этом митингующие скандировали: "Полиция убила Тлявова Кирилла" и "Полиция убивает, Аваков покрывает".

К митингующим вышел исполняющий обязанности главы полиции области Андрей Небытов. Он выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка, на что получил возмущенные возгласы протестующих.

Владимир Зеленский в Брюсселе

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Президент Украины Владимир Зеленский посещает Брюссель с официальным визитом – там он пробудет 2 дня. В программе главы государства ряд встреч. Он уже поговорил с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Юнкер даже высказал Зеленскому похвалу, отвечая на вопрос о том, скучает ли "по старому другу Порошенко".

У меня есть новый друг,

– сказал президент Еврокомиссии.

Во время встречи со Столтенбергом Владимир Зеленский заверил, что курс государства на вступление в НАТО является неизменным внешнеполитическим приоритетом. Кроме того, он пригласил Североатлантический совет НАТО посетить Украину в июле. Все главные тезисы из речи президента читайте здесь.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в ее борьбе с Россией. К примеру, Альянс выделит более 40 миллионов евро с этой целью.

Рада не хочет рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Нардепы не смогли включить в повестку дня сессии законопроект Зеленского об импичменте президента. Поддержали рассмотрение документа только 110 народных избранников. По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, такой подход со стороны украинского парламента трудно назвать прагматичным.

Это означает, что к рассмотрению соответствующего проекта №10340 ("Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)"), вероятнее всего, они вернутся уже после досрочных выборов в парламент.

В Администрации Зеленского отреагировали критически. По словам первого заместителя главы АП Руслана Рябошапки, парламентарии не поддержали включение законопроектов, которых сами же требовали.

Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, их они в парламенте не поддержали и провалили,

– заметил госслужащий во время брифинга.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Раде законопроект об импичменте президента.



"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.

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Лето в разгаре

Лето набирает обороты – в Украине будет действительно жарко. Однако, конечно, влажно. Даже высокая температура воздуха не отпугнет дожди, пусть даже кратковременные.

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