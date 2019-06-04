Головні новини 4 червня: суд у справі вбивства 5-річного хлопчика та протести у містах України

Суд арештував на два місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила в Переяславі-Хмельницькому. У містах України біля відділів поліції активісти вимагають відставки Авакова. Володимир Зеленський поїхав до Брюсселя. У Раді відмовилися розглядати законопроект Зеленського про імпічмент. Такими були головні новини вівторка, 4 червня, в Україні і світі.

Вбивство 5-річного хлопчика

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Трагічна смерть 5-річного хлопчика Кирила сколихнула усю країну. Поліцейських, яких підозрюють у страшному злочині, Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави.



Підозрювані Іван Приходько і Володимир Петровець

Приходько Іван: 31 роки, за освітою слюсар, працював у ДАІ, був звільнений поліції, але потім його відновили на посаді. Володимир Петровець: 42 роки, за освітою водій-пасічник, працював у ДАІ, мав високі посади, був звільнений з правоохоронних органів і поновлений згодом.

Правоохоронці, які п'яними стріляли по бляшанках у Переяславі-Хмельницькому задля розваги і так влучили у дитину, своєї вини не визнають . Показів вони не даватимуть, тест на алкоголь проходити теж відмовилися.

Що відомо про вбивство дитини у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

Справу про поранення хлопчика одразу ж взяв під контроль президент Володимир Зеленський. Глава держави навіть готовий був запросити в Україну закордонни лікарів для допомоги порятунку життя дитини. На жаль, їхня допомога так і не знадобилася.

5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу,

– сказав Зеленський.

Глава МВС Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв відвідали сім'ю вбитого хлопчика. Аваков пообіцяв, що стежитеме за ходом розлідування.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", – наголосив міністр.

Окрім того, глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що відомство перерахує сім'ї загиблого свій одноденний заробіток, надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання дитини.

Через трагедію голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку та попросив, аби його скерували в зону ООС. Водночас від посад відсторонили керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини. Наразі вирішують, чи залишаться вони у лавах правоохоронців.

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Українці вимагають відставки Авакова та найжорсткішого покарання вбивцям

У низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають жорсткого покарання винним у трагедії в Переяславі-Хмельницькому, до відділів поліції несуть іграшки, лампадки та квіти.

Акції пройшли у Києві, Льові, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Івано-Франківську, Черкаси, Запоріжжі та інших містах України.



Люди приносять іграшки під будівлю МВС/ 24 канал



Акція Львові/ 24 канал



В Одесі вшановують пам'ять вбитого хлопчика/ 24 канал

У Переяславі-Хмельницькому, де вбили дитину, протест обурених людей переріс у сутички з правоохоронцями. Зауважимо, що 4 червня з візитом у місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Правоохоронці зі щитами оточили будівлю відділку, а активісти, серед яких зокрема праворадикали С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки. Активісти також запалили фаєри та підривали петарди. При цьому мітингувальники скандують: "Поліція вбила Тлявова Кирила" і "Поліція вбиває, Аваков покриває".

До мітингувальників вийшов виконувач обов’язків голови поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він висловив співчуття у зв’язку з загибеллю дитини, на що отримав обурені вигуки протестувальників.

Володимир Зеленський у Брюсселі

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Президент України Володимир Зеленський відвідує Брюссель із офіційним візитом – там він пробуде 2 дні. У програмі глави держави – низка зустрічей. Він вже поговорив із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Юнкер навіть сказав у бік Зеленського неабияку похвалу, відповідаючи на запитання про те, чи сумує "за старим другом Порошенком".

У мене є новий друг,

– сказав президент Єврокомісії.

Під час зустрічі із Столтенбергом Володимир Зеленський запевнив, що курс держави на вступ до Альянсу є незмінним зовнішньополітичним пріоритетом. Окрім того, вні запросив Північноатлантичну раду НАТО відвідати Україну в липні. Усі головні тези із промови президента читайте тут.

Зі свого боку, Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну, зокрема в її боротьбі з Росією. До прикладу, Альянс виділить понад 40 мільйонів євро з цією метою.

Рада не хоче розглядати законопроект Зеленського про імпічмент

Нардепи не змогли включити до порядку денного сесії законопроект Зеленського про імпічмент президента. Підтримали розгляд документу лише 110 народних обранців. За словами заступника голови АП Руслана Рябошапки, такий підхід з боку українського парламенту важко назвати прагматичним.

Це означає, що до розгляду відповідного проекту №10340 ("Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)"), найімовірніше, вони повернуться вже після дострокових виборів до парламенту.

В Адміністрації Зеленського відреагували критично. За словами першого заступника голови АП Руслана Рябошапки, парламентарі не підтримали включення законопроектів, яких самі ж вимагали.

Важко назвати такий підхід прагматичним з боку нашого парламенту, оскільки, очевидно, що ті закони, яких так вимагали самі народні депутати, їх вони у парламенті не підтримали та провалили,

– зауважив держслужбовець під час брифінгу.

Що говорив Зеленський про імпічмент?Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній Раді законопроект про імпічмент президента.



"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.

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ЛІто у розпалі

Літо набирає обертів – в Україні буде справді спекотно. Однак, звісно, волого. Навіть висока температура повітря не відлякає дощі, хай навіть короткочасні.

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