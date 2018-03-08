Головні новини 7 березня: Україна арештовує активи "Газпрому", Собчак проситься до Криму

В середу, 7 березня, Україна розпочала опис і арешт українських активів "Газпрому" через штраф у 172 мільярда гривень, який має сплатити газовий монополіст. Ксенія Собчак попросила в посольства України в Росії дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. У Чечні зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить прикордонникам. Такими були головні новини 7 березня в Україні та світі.

Арешт активів "Газпрому"

Окрім судової тяганини за НАК "Нафтогаз Україна", російська компанія "Газпром" повинна заплатити 171,86 мільярда гривень Україні і за порушення українського монопольного законодавства.

Нагадаємо, ще у 2016 році Антимонопольний комітет подав позов проти "Газпрому" за порушення українського монопольного законодавства. Українська сторона через суд намагалася стягнути майже 86 мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем з боку "Газпрома" під час транзиту газу через Україну. Згодом "Газпром" оскаржував це рішення, однак Верховний суд став на сторону АМКУ. Згодом сума зросла майже вдвічі через нарахування пені. Таким чином, підлягає стягненню загалом 171859055649 гривень.

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Державна виконавча служба зараз активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста "Газпрому" за порушення українського монопольного законодавства. Після відповідного рішення суду Україна розпочала опис та арешт українських активів "Газпрому",

– заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.



Активи "Газпрому" в Україні буде взято під арешт

До слова, Президент України Петро Порошенко висловив упевненість у тому, що "Газпром" таки сплатить нашій державі 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, як це постановив Стокгольмський арбітраж.

Я не маю жодного сумніву в тому, що Україна в повному обсязі отримає все до копійки. Але наголошую, що це питання абсолютно не про гроші. Це питання має геополітичне значення,

– зазначив Порошенко.

Він наголосив, що на випадок, якщо цього таки не відбудеться, команда українських юристів на сьогодні "опрацьовує питання накладання арештів і забезпечення стягнення відповідних сум".

Собчак проситься до Криму

Ксенія Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію на анексованому півострові.

На це глава МЗС України Павло Клімкін сказав, що бажання Собчак відвідати Крим є політичною шизофренією. За словами міністра, це буде веденням нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території.

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Собчак хоче відвідати анексований Крим

У свою чергу депутат Держдуми Росії та колишня "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська побачила в діях Собчак ознаки сепаратизму.

"Питаючи дозволу київської влади на в'їзд на територію одного з суб'єктів Російської Федерації, Ксенія Собчак публічно демонструє, що не вважає цей регіон частиною країни, президентом і верховним головнокомандувачем якої вона планує стати", – написала в мережі Поклонська.

Додамо, через "свідоме порушення держкордону України" у 2014 році Собчак 7 березня внесли до бази українського сайту "Миротворець".

Авіакатастрофа в Чечні

У Чечні зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить одній зі спецслужб. За попередніми даними, в результаті катастрофи загинули 8 осіб. За даними ЗМІ, на борту перебували 9 осіб, 5 з яких загинули.

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Як наголошують журналісти, вертоліт упав в ущелину Хангіхой в Ітум-Калінському районі. Причини з'ясовуються. За даними деяких ЗМІ, гелікоптер належить російським прикордонникам.



В Чечні розбився вертоліт Мі-8

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи гелікоптера російських прикордонників у Чечні загинуло 6 осіб. Один із тих, хто перебував на борту, вижив.

За попередніми даними, вертоліт зіткнувся зі скелею в складних метеоумовах. Катастрофа сталася біля гори Тебулосмта на висоті понад 4 тисячі метрів, у той час, коли "погода зіпсувалася, згустився туман, спостерігалася погана видимість".

"За попередніми даними, в умовах сильного снігу та дощу екіпаж не помітив зближення зі скелею, і однією з частин фюзеляжу вертоліт її зачепив", – сказало джерело.

Флешмоб "Я тобі не дорогенька"

Працівниці медіасфери України запустили до Міжнародного жіночого дня, 8 березня, флешмоб із назвою #ятобінедорогенька. Таким чином ініціаторки акції прагнуть нагадати, зокрема, президентові Петрові Порошенку, про неприпустимість сексизму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила експерт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

Зазначимо, що 28 лютого під час прес-конференції Порошенко запросив журналістку видання "Детектор Медіа" Марину Баранівську провести з ним 1 день, щоб подивитися як він живе. При цьому президент застосував до журналістки звернення "дорогенька".

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Рівно 3 роки тому Петро Порошенко вручав мені нагороду із словами "Ірино, Україна пишається вами"... Сьогодні мене обурює, як він звертався до жінок-журналісток на своїй прес-конференції,

– мовиться у дописі Земляної.

Вона наголосила, президент не може називати "дорогенькими" мільйони українських жінок, які "щодня роблять свою справу і працюють для України".

"Напередодні "свята ніжності і краси" хочу нагадати, що це насамперед – День боротьби жінок за свої права, це день солідарності та рівності", – зазначила Земляна.