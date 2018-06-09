Головні новини 9 червня: Повернення Росії у G8, розмова Порошенка з Путіним, танкові змагання

Країни-учасниці G7 висловили свою позицію щодо повернення Росії у “Велику вісімку". Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. На міжнародних змаганнях "Strong Europe Tank Challenge 2018" у німецькому Графенвері українські військові вибороли 8 місце. Такими були головні новини п'ятниці, 9 червня в Україні та світі.

Повернення Росії у "Велику вісімку"

Європейські країни-учасниці "Великої сімки" одноголосно виступили проти відновлення Росії у цьому клубі, не зважаючи на те, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав підтримати повернення Росії до "Великої вісімки".

Читайте також: Хоч Росії не буде на саміті G7, вона стане "перешкодою" для його учасників, – CBC News

Помічник президента Франції Емануеля Макрона наголосив, що європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії до складу "Великої вісімки".

Він також додав, що лідери країн "Великої сімки" залишають відкритою можливість для встановлення діалогу з Москвою.

Відповідну позицію щодо Росії під час саміту "Великої сімки" в Канаді узгодили президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, 8 червня новообраний прем’єр міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про повернення Росії до складу країн G8. Конте зауважив, що це в інтересах кожного.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 червня 2018 р.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров самовпевнено заявив, що Росія ніколи не просилася назад до "Великої вісімки" після схвалення рішення про її виключення зі складу організації.

Читайте також: У США жорстко розкритикували Трампа після пропозиції повернути Росію до G8

Коли було схвалено рішення про те, щоб наші західні партнери у "вісімці" більше не брали участь і повернулися у свій формат "сімки", ми це сприйняли як їх рішення і прекрасно працюємо в інших форматах. І особливо у "двадцятці", де поділяють наші підходи,

– наголосив Лавров.

Лавров зауважив, що Росія більше розраховує на формат G20, назвавши його механізмом досягнення консенсусу і найбільш перспективним форматом багатосторонньої дипломатії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.

Телефонна розмова Порошенка з Путіним

Президент України Петро Порошенко 9 червня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте також: Порошенко назвав головну тему зустрічі "нормандської четвірки"

У прес-службі президента повідомила, що лідери країн обговорювали звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території Росії, так і в окупованому Криму.

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я,

– йдеться у повідомленні.

Путін з Порошенком домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

За повідомленнями прес-служби Путіна телефонну розмову зініціювала українська сторона. У Путіна додали, що в розмові мовилося про мінські угоди та майбутню зустріч глав МЗС у Берліні.

Президент України закликав якнайшвидше звільнити українських політв'язнівhttps://t.co/xdPffBrKAG — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 червня 2018 р.

Пізніше стало відомо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова за дорученням президента Петра Порошенка найближчим часом планує відвідати українських політв’язнів у Росії та окупованому Криму.

Читайте також: Сенцов написав листа із в’язниці: повний текст і фото

За словами Денісової, згідно з домовленостями між Порошенком та Путіним, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

Ми вже говорили з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Зараз узгоджуємо дату, коли я поїду до РФ, а вона, у свою чергу, приїде в Україну. Поїздки буде дві. Спочатку я поїду до Росії. Потім я відвідаю Сімферопольське СІЗО на тимчасово окупованих територіях Криму,

– розповіла Денісова.

Україна на танкових змаганнях

На міжнародних змаганнях "Strong Europe Tank Challenge 2018" на навчальному полігоні командування підготовки 7 Армії США в Європі у німецькому Графенвері українські військові вибороли 8 місце. Переможцями стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини.

Читайте також: Українські військові розповіли, як взяли під контроль село Південне

У фінальний день програма для всіх команд була однакова: перший етап – смуга перешкод, далі була спортивна естафета, під час якої учасники на швидкість переносили різні елементи танку, передає прес-центр Міністерства оборони України.

Останньою дисципліною стала швидкісна стрільба. До уваги бралися влучність та швидкість стрільби. За цю вправу передбачався окремий кубок.

У підсумку цьогорічним переможцем стали танкісти Сухопутних військ ЗС Німеччини. Другу сходинку посіли ЗС Швеції, а бронзу здобули представники ЗС Австрії. За окрему номінацію "снайперська стрільба" кубок дістався військовослужбовцям Армії ЗС США.

Україну на змаганнях представляв танковий взвод 14 ОМБр Сухопутних військ ЗС України. У заліковій таблиці українці посіли восьме місце.

Дивіться відео: Tank Challenge 2018 день п'ятий, фінальний