Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко

За неделю после убийства Александра Захарченко пророссийские боевики избрали себе нового "руководителя" и объявили о проведении "так называемых" выборов в оккупированных Донецке и Луганске. Экологическая ситуация после химвыбросов в Крыму обостряется. У жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко нашли нефтяной бизнес в России. Такими были главные новости пятницы, 7 сентября, в Украине.

Псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Через неделю после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко так называемая "народная рада ДНР" выбрала себе нового "руководителя" – Дениса Пушилина. Пушилин – один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области.

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Был организатором пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева и самопровозглашенный "спикер" так называемой "ДНР". 18 июля 2014 года после бегства в Москву сделал заявление о своей отставке.

Из-за смерти Захарченко боевики объявили о проведении так называемых "выборов" в оккупированных Донецке и Луганске 11 ноября. В Кремле говорят, что Российская Федерация к подготовке возможных "выборов" не имеет никакого отношения.

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В ответ на провокационные заявления МИД Украины призвал международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию.

В то же время вдова Захарченко пообещала сепаратистским СМИ, что обязательно отомстит за смерть своего мужа. Женщина выступила перед приспешниками Захарченко с речью.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о значительном скоплении тяжелой техники вблизи оккупированных Донецка и Луганска.

Экологическая катастрофа в Крыму набирает обороты

В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной, а местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию.

Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию.

Украинская разведка сообщила, что Россия сама виновата в экологической катастрофе в Армянске. Подразделения Вооруженных сил России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода.

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6 сентября во время заседания СНБО в Киеве Президент Петр Порошенко заявил, что Украины готова принять на оздоровление детей из оккупированного Россией Крыма.

Вечером в четверг стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекратили свою работу. КПВВ "Чонгар" пока работает в обычном режиме.

В пятницу появилась информация о том, что на юге Херсонской области из-за выбросов в оккупированном Крыму отравились 37 пограничников. Из семи пограничных сел началась эвакуация детей, их везут в курортный Скадовск в оздоровительные лагеря.

Оккупанты заявляют о возможности повторного выброса химикатов на севере Крыма при увеличении температуры. При этом Генеральный директор завода "Крымский титан" Андрей Акулов заявил, что завод полностью остановят 9 сентября.

Не танцами едиными: у Марченко нашли нефтяной бизнес

Жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской фирмы Tumillon Investments LTD.

В Украине приостановили работу известного российского телеканала

В Украине на полгода приостановили трансляцию телеканала RTVI за неоднократные нарушения действующего украинского законодательства и российскую пропаганду. Так, телеканал RTVI обвиняют в пропаганде органов государства-агрессора с участием персон, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Как отмечают в ведомстве, иностранная программа RTVI имеет юрисдикцию Великобритании.