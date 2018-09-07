00:00
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 16°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко

148 Читати новину українською
Главные новости 7 сентября в Украине и мире
Главные новости 7 сентября в Украине и мире

За неделю после убийства Александра Захарченко пророссийские боевики избрали себе нового "руководителя" и объявили о проведении "так называемых" выборов в оккупированных Донецке и Луганске. Экологическая ситуация после химвыбросов в Крыму обостряется. У жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко нашли нефтяной бизнес в России. Такими были главные новости пятницы, 7 сентября, в Украине.

Псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Через неделю после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко так называемая "народная рада ДНР" выбрала себе нового "руководителя" – Дениса Пушилина. Пушилин – один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области.

Читайте также: Новый главарь боевиков Пушилин: СМИ узнали, кто войдет в его окружение

Был организатором пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева и самопровозглашенный "спикер" так называемой "ДНР". 18 июля 2014 года после бегства в Москву сделал заявление о своей отставке.

Из-за смерти Захарченко боевики объявили о проведении так называемых "выборов" в оккупированных Донецке и Луганске 11 ноября. В Кремле говорят, что Российская Федерация к подготовке возможных "выборов" не имеет никакого отношения.

Читайте также: Кто такой Пушилин и что он будет делать на месте Захарченко

В ответ на провокационные заявления МИД Украины призвал международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию.

В то же время вдова Захарченко пообещала сепаратистским СМИ, что обязательно отомстит за смерть своего мужа. Женщина выступила перед приспешниками Захарченко с речью.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о значительном скоплении тяжелой техники вблизи оккупированных Донецка и Луганска.

Экологическая катастрофа в Крыму набирает обороты

В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной, а местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию.

Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию.

Украинская разведка сообщила, что Россия сама виновата в экологической катастрофе в Армянске. Подразделения Вооруженных сил России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода.

Читайте также: Химвыброс в Армянске: в Херсонской ОГА обвинили российских военных

6 сентября во время заседания СНБО в Киеве Президент Петр Порошенко заявил, что Украины готова принять на оздоровление детей из оккупированного Россией Крыма.

Вечером в четверг стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекратили свою работу. КПВВ "Чонгар" пока работает в обычном режиме.

В пятницу появилась информация о том, что на юге Херсонской области из-за выбросов в оккупированном Крыму отравились 37 пограничников. Из семи пограничных сел началась эвакуация детей, их везут в курортный Скадовск в оздоровительные лагеря.

Оккупанты заявляют о возможности повторного выброса химикатов на севере Крыма при увеличении температуры. При этом Генеральный директор завода "Крымский титан" Андрей Акулов заявил, что завод полностью остановят 9 сентября.

Не танцами едиными: у Марченко нашли нефтяной бизнес

Жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Как выяснили журналисты, по данным кипрского реестра, Оксана Марченко является единственным учредителем кипрской фирмы Tumillon Investments LTD.

В Украине приостановили работу известного российского телеканала

В Украине на полгода приостановили трансляцию телеканала RTVI за неоднократные нарушения действующего украинского законодательства и российскую пропаганду. Так, телеканал RTVI обвиняют в пропаганде органов государства-агрессора с участием персон, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Как отмечают в ведомстве, иностранная программа RTVI имеет юрисдикцию Великобритании.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Химвыброс в Армянске Новости Херсона Война на Донбассе Отравление Сергея Скрипаля Министерство здравоохранения Украины Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
7 сентября, 23:00 Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
Сергій Лещенко
Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко
7 сентября, 22:44 Главные новости 6 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченко
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
7 сентября, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
7 сентября, 21:00 Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
7 сентября, 20:14 Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет: эксперт назвал причину
 1 декабря 2017 , 07:01
Пилоты со всей страны съехались в Черкассы на грандиозное авиашоу
 21 мая 2016 , 22:54
"Шахтер" повторил уникальный рекорд чемпионата Украины
 7 ноября 2016 , 11:58
Киевлянин придумал новый вид транспорта 
 22 июля , 16:37
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук