Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко

Уповноважену ВР з прав людини Людмилу Денісову в Росії не впустили до українського політв'язня Сенцова. В окупованому Криму українському активісту Володимиру Балуху стало зле. Екс-радника Януковича та колишнього члена команди Трампа Манафорта взяли під варту. Під час виступу Юлії Тимошенко на форумі у Києві чоловік вийшов на сцену і роздягнувся. Такими були головні новини п'ятниці, 15 червня.

Ситуація навколо політв'язнів Сенцова та Балуха

До міста Лабитнангі (Тюменська область), де перебуває український політв'язень Олег Сенцов, прибула Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Керівництво колонії, де утримується Сенцов, без пояснення причин категорично відмовило Денісовій у відвіданні ув’язненого та наданні інформації щодо стану його здоров’я.

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Варто наголосити, що цей візит був заздалегідь погоджений президентами України та Росії, які домовилися, що омбудсмени обох держав відвідають утримуваних у країнах осіб.

Денісова також зазначила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова запевняла її, що Сенцов припинив голодування, проте не підтримала прохання надати позмінну інформацію про це від самого режисера. Москалькова запевнила, що зробить запит на таку інформацію.

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Також Уповноважена з прав людини у Росії Москалькова у ефірі одного із російських телеканалів заявила, що стан незаконно засудженого у Росії українського режисера наразі є задовільним. Також Москалькова зауважиал, щодо ваги бранець Кремля "не лише не втратив, а й два кілограми додав".

В свою чергу адвокат засудженого українця заявив, що Олег Сенцов не припинив голодування, в реанімацію його не доставляли.

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зробила припущення, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили на зустріч із політв'язнем Кремля, українським режисером Олегом Сенцовим. Вона вважає, що це може свідчити про погіршення стану здоров'я бранця.

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Тим часом в окупованому Криму під час судового засідання українському активісту Володимиру Балуху стало зле, йому викликали швидку допомогу. Зазначимо, що Балух оголосив голодування ще 19 березня.

Попри це, підконтрольний Росії Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Балуху. Згідно із судовим рішенням, він має пробути під вартою до 14 серпня

Речниця українського МЗС Мар'яна Беца повідомила, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. Представниця відомства закликала допустити до нього українських або міжнародних лікарів. Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р. Вимагаємо допустити до політв'язня В.Балуха укр або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р. Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха поміщали до одиночної вузької камери, в якій можна лише стояти або сидіти. Чоловік пробув там дві години. Це трапилося одразу після того, як російська омбудсмен надіслала офіційну відповідьукраїнській Уповноваженій про стан здоров'я та утримання українських бранців. У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування. Арешт Манафорта Колишнього консультанта президента-втікача Віктора Януковича та голову передвиборчого штабу чинного американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта прямо у залі суду взяли під варту.

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Зокрема, як наголошував спецпрокурор Роберт Мюллер, що Манафорт нібито робив спроби вплинути на потенційних свідків у своїй справі до початку суду. Крім того, він клопотав про зміну для підсудного нинішніх умов звільнення з-під варти до початку судового процесу.

Відтак, після таких заяв суддя скасувала перебування Манафорта під домашнім арештом і підкреслила, що Манафорт "зловживає" довірою, наданою йому півроку тому. Також вона вирішила розглянути вимогу звинувачення відкликати заставу у 10 мільйонів доларів і помістити екс-радника Януковича під арешт до суду.

Судові вартові вивели Манафорта із залу суду в зону утримання ув'язнених відразу після рішення судді, але на нього не одягали наручників.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що Україна запропонувала спецпрокурору Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Пол Манафорт.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.

Конфуз із роздягненим чоловіком на форумі Тимошенко

Під час виступу лідерки фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко на форумі "Новий курс України" на сцену вийшов невідомий чоловік. Він вручив букет політику, після чого роздягнувся до поясу.

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Варто звернути увагу, що напис на спині чоловіка "Новий курс" був виконаний разом зі стрілкою, яка вказувала на низ, тобто – на п’яту точку незнайомця.