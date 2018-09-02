Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
В Николаеве обнаружили мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора - Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине. Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Такими были главные новости 2 сентября в Украине и мире.
Убили известного академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка
Инцидент случился в квартире на первом этаже, которую Шитюк снял на три часа.
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Отмечается, что после окончания этого времени хозяйка квартиры начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда же женщина приехала на место, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Тело убитого после проведения всех оперативно-следственных действий было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
С какой целью оказался Шитюк на съемной квартире и что именно там произошло, издание не уточняет.
В то же время подчеркивается, что преступление произошло в том самом доме, где в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.
В Николаеве жестоко убили ученого Николая Шитюка: видео
Впоследствии, пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области сообщила о задержании подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Николаевского района.
Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. Именно это и помогло выявить личность злоумышленника.
Жителя Николаевского района полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда тот собирался ехать в город.
Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. С его слов, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что злоумышленник забрал ряд вещей потерпевшего.
Правоохранителям удалось изъять орудие убийства – нож, который направлен на экспертизу.
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Следственным отделением Центрального отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание от лишения свободы на срок до пятнадцати лет вплоть до пожизненного заключения.
Кто такой Николай Шитюк?
Это академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Был одним из самых известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Постоянно принимал участие в международных, всеукраинских, региональных научных и научно-практических конференциях. За свою жизнь написал более 200 научных трудов, опубликованных как в Украине, так и за рубежом. Был отмечен такими наградами: Орден "За заслуги" 3-й степени, лауреат премии имени Николая Аркаса, Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого 3-й степени, нагрудный знак "Отличник образования Украины".
С 1993 года Шитюк работал в Николаеве на должностях доцента, заведующего кафедрой, профессора и декана факультета. В феврале 2004 года стал директором Николаевского учебно-научного института Одесского национального университета имени Мечникова, одновременно был еще и заведующим кафедрой политологии. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского.
Порошенко встретился с Волкером: известно, какие темы обсудили стороны
1 сентября Президент Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиление обороноспособности ВСУ.
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Собеседники обсудили ситуацию безопасности на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников,
– сказал Порошенко.
Кроме того, глава государства поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России из-за ее агрессии в Украине и мире.
Волкер и Порошенко обменялись мнениями относительно усиления обороноспособности украинской армии и обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.
Похороны Захарченко
В сети опубликовали первые кадры с похорон главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко. Так называемое "прощание" проходит в центре оккупированного Донецка.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети и сепаратистские ресурсы.
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Похороны главаря "ДНР" проходили в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.
Захарченко хоронили в закрытом гробу, а на мероприятие согнали работников предприятий различных отраслей, пенсионеров, студентов и школьников.
Также, в связи с прощальными мероприятиями в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурили сотрудники скорой помощи, вцелом в Донецке ввели усиленные меры безопасности.
После завершения церемонии прощания с главарем боевиков в Донецком театре, началось шествие по центральной улице города. Автомобиль с телом Захарченко проехал к зданию оккупационной администрации Донбасса.
Похоронили Захарченко на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка рядом с другими пророссийскими боевиками Арсеном Павловым (позывной "Моторола") и Михаил Толстых (позывной "Гиви").
Смотрите видео похороны Захарченко:
Видео с прощанния с Александром Захарченко:
Прощание с Захарченко в Донецке: видео
На мероприятии также можно было заметить так называемого "министра доходов "ДНР" Александра Тимофеева с позывным Ташкент, который в момент смертельного для главаря бандитов митинга был рядом с ним.
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В частности, "Ташкента" заметили пользователи сети и обнародовали соответствующие фото.
Заметим, что на церемонию прощания с Захарченко Тимофеев прибыл в камуфляже, с перевязанной головой и с другими следами последствий взрыва на теле.
Информацию о том, что попрощаться с Захарченко пришел именно "Ташкент" уже подтвердили некоторые сепаратистские СМИ и противоукраинский ресурс "Новости Донбасса".
Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.
"Карпаты" сенсационно обыграли "Динамо" в Киеве
Главная сенсация 7-го тура УПЛ произошла в Киеве, где "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило львовским "Карпатам". Пропустив два гола, киевляне не сумели отыграться. При этом во втором тайме "зелено-белые" играли в меньшинстве после удаления центрального защитника.
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Хотя для "Динамо" все начиналось не так и плохо. "Бело-синие" провели показательную атаку, когда Цыганков простреливал вдоль линии ворот. И лишь рикошет от одного из игроков "Карпат" помешал отличиться Супряге. Последний пробил по воротам, но попал в штангу.
Как нужно простреливать на партнеров показал бывший игрок "Динамо" Мякушко. Вербич ошибся в центре поля, отдав неудачный пас назад на Бурду. Но мяч перехватил Мякушко, обыграл защитника "Динамо" и войдя в штрафную, прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге этот пас в касание замкнул Швед, которого никто не накрыл в этой атаке.
Такой счет немного обескуражил киевлян. Кроме того травмировался Пиварич. Поэтому на поле вышел Сидклей.
"Карпаты" продолжили играть вторым номером. И такая игра принесла им еще раз результат. Когда уже шло добавленное к первому тайму время, Карраскаль получил пас на ход на фланге (Че Че не доиграл до конца с колумбийцем), и тот отдал пас на Шведа. Марьян вошел в штрафную, одним касанием убрал Кадара и мощно пробил в дальний угол ворот Бойко.
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"Динамо" усилило давление на ворота Кучинского. И моменты были. Но забить не получилось. Не помогло даже удаление центрального защитника "Карпат" Мегремича за вторую желтую карточку. "Карпаты" перестроились и отошли в защиту, чтобы сохранить нужный результат. И им это удалось. "Карпаты" сенсационно выигрывают на "Олимпийском" в Киеве "Динамо".