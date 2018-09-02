Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером

В Николаеве обнаружили мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора - Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине. Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Такими были главные новости 2 сентября в Украине и мире.

Убили известного академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка

Инцидент случился в квартире на первом этаже, которую Шитюк снял на три часа.

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Отмечается, что после окончания этого времени хозяйка квартиры начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда же женщина приехала на место, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Тело убитого после проведения всех оперативно-следственных действий было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

С какой целью оказался Шитюк на съемной квартире и что именно там произошло, издание не уточняет.

В то же время подчеркивается, что преступление произошло в том самом доме, где в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

В Николаеве жестоко убили ученого Николая Шитюка: видео

Впоследствии, пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области сообщила о задержании подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Николаевского района.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. Именно это и помогло выявить личность злоумышленника.

Жителя Николаевского района полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда тот собирался ехать в город.

Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. С его слов, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что злоумышленник забрал ряд вещей потерпевшего.

Правоохранителям удалось изъять орудие убийства – нож, который направлен на экспертизу.

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Следственным отделением Центрального отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание от лишения свободы на срок до пятнадцати лет вплоть до пожизненного заключения.

Кто такой Николай Шитюк?

Это академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Был одним из самых известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Постоянно принимал участие в международных, всеукраинских, региональных научных и научно-практических конференциях. За свою жизнь написал более 200 научных трудов, опубликованных как в Украине, так и за рубежом. Был отмечен такими наградами: Орден "За заслуги" 3-й степени, лауреат премии имени Николая Аркаса, Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого 3-й степени, нагрудный знак "Отличник образования Украины".



С 1993 года Шитюк работал в Николаеве на должностях доцента, заведующего кафедрой, профессора и декана факультета. В феврале 2004 года стал директором Николаевского учебно-научного института Одесского национального университета имени Мечникова, одновременно был еще и заведующим кафедрой политологии. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Порошенко встретился с Волкером: известно, какие темы обсудили стороны

1 сентября Президент Петр Порошенко встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне. Они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиление обороноспособности ВСУ.

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Собеседники обсудили ситуацию безопасности на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников,

– сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России из-за ее агрессии в Украине и мире.

Волкер и Порошенко обменялись мнениями относительно усиления обороноспособности украинской армии и обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

Похороны Захарченко

В сети опубликовали первые кадры с похорон главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко. Так называемое "прощание" проходит в центре оккупированного Донецка.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети и сепаратистские ресурсы.