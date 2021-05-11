Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении по 3 эпизодам. В школе в российской Казани произошла стрельба – погибли 9 человек. СБУ разоблачила преступную группу, которая организовала международную схему по продаже Pfizer. Под обстрел из Сектора Газа попал город Ашкелон. Зеленский утвердил Годовую национальную программу Украина - НАТО на 2021 год. Такими были главные новости 12 мая.

Под обстрел из Сектора Газа попал город Ашкелон. Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении по 3 эпизодам

Источник: 24 канал

Глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения по 3 эпизодам нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Политиков подозревают:

в совершении государственной измены;

покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

На брифинге Офиса генпрокурора и СБУ относительно подозрений Медведчуку и Козаку рассказали о таких 3 эпизодах по делу против них:

Перерегистрации украинского предприятия в Россию. В 2015 году кум президента России и его соратник фактически передали всю материальную и документальную базу месторождения "Глубокая", ресурсы которого составляют более 38 миллиардов гривен. Политики перерегистрировали ООО "Новые проекты" из Киева на территорию временно оккупированного Крыма. Так предприятие начало платить налоги не в украинский, а в российский бюджет.

В 2015 году кум президента России и его соратник фактически передали всю материальную и документальную базу месторождения "Глубокая", ресурсы которого составляют более 38 миллиардов гривен. Политики перерегистрировали ООО "Новые проекты" из Киева на территорию временно оккупированного Крыма. Так предприятие начало платить налоги не в украинский, а в российский бюджет. Передача вражеским спецслужбам государственной тайны. В 2020 году Медведчук через Тараса Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ, его боевой подготовке, личном составе и тому подобное. Такие действия правоохранители квалифицировали как подрывную деятельность против Украины и нанесение ущерба обороноспособности.

В 2020 году Медведчук через Тараса Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ, его боевой подготовке, личном составе и тому подобное. Такие действия правоохранители квалифицировали как подрывную деятельность против Украины и нанесение ущерба обороноспособности. Разработка антиукраинского проекта "Луч". По данным СБУ, проект разработали в интересах России. Он касался создания инфраструктуры влияния через трудовых мигрантов-украинцев, работающих в России, массовый сбор спецслужбами России персональных данных украинцев, выявления правоохранителями России потенциальных объектов вербовки, скрытое влияние ФСБ на внутреннюю политику Украины, распространение пропаганды в информпространстве Украины.

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что народный депутат Тарас Козак находится в России. Зато Виктор Медведчук в Украине, однако его место пребывания сейчас устанавливают.

СБУ пришла с обысками к Виктору Медведчуку

Служба безопасности Украины, 11 мая, пришла домой к пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку, чтобы провести обыски. Однако, охрана пророссийского политика вызвала адвокатов и пробует убедить сотрудников СБУ в том, что народного депутата нет дома. Также, следователям не давали вручить подозрение.

Однако, СБУ проверяет и офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также кабинет нардепа и офис общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с кумом Владимира Путина Медведчуком. Кроме этого, обыскивают еще 2 жилых дома народного депутата в Киеве.

Жестокая стрельба в российской школе – погибли 9 человек

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19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая пришел в гимназию №175 в Казани. В заведении на улице Файзи учатся более 1 000 учеников, преподают 57 педагогов. Он зашел внутрь с оружием и открыл стрельбу.

Дети пытались скрыться, выпрыгивали из окон. На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы. Здание школы оцепили спасатели. Впоследствии в школе прогремел взрыв.

По официальным данным, погибли 9 человек, большинство – ученики, а также молодая учительница английского языка – ей было всего 25 лет. Кроме того, еще 21 человек получил ранения, всех госпитализировали. Состояние здоровья пострадавших – среднее и тяжелое.

Накануне подозреваемый в преступлении заявлял в соцсети о своих намерениях совершить теракт. Он перед нападением на школу завел телеграмм-канал, где призывал убивать. Сам нападающий является выпускником этого заведения. Также известно, что он студент четвертого курса колледжа от университета управления "ТИСБИ". 26 апреля, как сообщает телеграм-канал Mash, Ильназа отчислили из колледжа "ТИСБИ" за неуспеваемость.



Задержан казанский нападающий / Фото с телеграмм-канала Mash

Источник телеграмм-канала LIFE SHOT в правоохранительных органах рассказал, что психиатр, выдавшая Галявиеву справку на получение оружия, не нашла у него отклонений. Летом 2021 года Галявиева должны были призвать в армию.

Мать казанского стрелка Ильназа Галявиева заверила, что не знала о жестоких намерениях своего сына. Хоть женщина видела, как сын принес домой ружье. Она была против, но тот пригрозил ей: "Не лезь, я буду охотиться". Дома у женщины работают саперы. Ведь задержанный сказал силовиками, что дома якобы заложил бомбу.

Владимир Путин отреагировал на стрельбу, которая произошла 11 мая в школе в Казани. Он отдал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

СБУ разоблачила преступную группу, которая организовала международную схему по продаже Pfizer

Источник: пресс-служба СБУ

Международная преступная группировка продавала поддельную "вакцину" против COVID-19. Злоумышленники утверждали, что могут поставлять препарат американской компании Pfizer. В сети мошенники разместили рекламу относительно функционирования предприятий, зарегистрированных в Украине, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину из США.

Сотрудники Службы безопасности установили, что в состав группировки входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.

СБУ разоблачила мошенников, которые продавали фейковую вакцину Pfizer / Фото пресс-службы СБУ

Согласно с политикой американской компании поставка вакцины против COVID-19 осуществляется исключительно по контрактам, заключенным между Pfizer и государством.

Под обстрел из Сектора Газа попал город Ашкелон

Источник: The Times of Israel

Обмен ракетными ударами между израильтянами и палестинцами продолжается с начала мая. 11 мая под обстрел из Сектора Газа попал город Ашкелон. Ракета попала в жилой дом, погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения. Израильские СМИ утверждают, что один человек – в критическом состоянии. Еще 5 получили легкие травмы.

Также под обстрел попала школа в Ашкелоне. Детей в это время в помещении не было. Местные власти советуют жителям города не выходить на улицы и находиться в укрытиях.

Тем временем Израиль в ответ наносит удары по Сектору Газа. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о по меньшей мере 25 погибших, среди них много детей. Количество выпущенных ракет с обеих сторон превысило две сотни.

כך נראה המטח לעבר אשקלון לפני כמה דקות. pic.twitter.com/61dJWaS823 — almog boker (@bokeralmog) May 11, 2021

Краткая предыстория противостояния между Израилем и палестинцами

В начале мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Они происходили преимущественно на Храмовой горе. Также, противостояния произошли в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда, силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей.

На фоне обострения, Армия обороны Израиля устроила крупнейшие военные учения в своей истории.

10 мая боевики радикального движения ХАМАС запустили ракеты в сторону южной части страны. В ответ израильские танки нанесли удар по объектам боевиков в Секторе Газа. Погибли люди.

В ночь на 11 мая из Сектора Газа по Израилю выпустили более 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газы.

Обратите внимание! В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. До этого ХАМАС угрожал ударить по городу.

Зеленский утвердил Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2021 год

Источник: Офис Президента

​Заметьте Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО, – Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ о "Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год". Его целью является обеспечение выполнения приоритетных задач интеграции украинского государства в Альянс и уже достигнутых договоренностей. Кабмин в течение 20 дней должен утвердить меры по выполнению программы.

Документ содержит описание реформ

Годовая национальная программа является системным документом, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям. Он определяет их стратегическую цель, цели и приоритетные задачи, которые необходимы для обеспечения реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.

Отдельное внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Кстати, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне 2021 года, вряд ли примут решение о Плане действий по членству для Украины. Однако министр подчеркнул, что положительным моментом является уже то, что Украина начала эту дискуссию.

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