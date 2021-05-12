Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру за 3 епізодами. У школі у російській Казані відбулась стрілянина – загинули 9 людей. СБУ викрила злочинну групу, яка організувала міжнародну схему з продажу Pfizer. Під обстріл з Сектора Гази потрапило місто Ашкелон. Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму Україна – НАТО на 2021 рік. Такими були головні новини 11 травня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 11 травня:

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Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру за 3 епізодами

Джерело: 24 канал

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри за 3 епізодами нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Політиків підозрюють:

у вчиненні державної зради;

замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

На брифінгу Офісу генпрокурора та СБУ щодо підозр Медведчуку й Козаку розповіли про такі 3 епізоди у справі проти них:

Перереєстрації українського підприємства у Росію . У 2015 році кум президента Росії та його соратник фактично передали усю матеріальну та документальну базу родовища "Глибока", ресурси якого складають понад 38 мільярдів гривень. Політики перереєстрували ТОВ "Нові проєкти" з Києва на територію тимчасово окупованого Криму. Так підприємство почало сплачувати податки не в український, а в російський бюджет.

. У 2015 році кум президента Росії та його соратник фактично передали усю матеріальну та документальну базу родовища "Глибока", ресурси якого складають понад 38 мільярдів гривень. Політики перереєстрували ТОВ "Нові проєкти" з Києва на територію тимчасово окупованого Криму. Так підприємство почало сплачувати податки не в український, а в російський бюджет. Передача ворожим спецслужбам державної таємниці. У 2020 році Медведчук через Тараса Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його бойову підготовку, особовий склад тощо. Такі дії правоохоронці кваліфікували як підривну діяльність проти України та завдання шкоди обороноздатності.

У 2020 році Медведчук через Тараса Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його бойову підготовку, особовий склад тощо. Такі дії правоохоронці кваліфікували як підривну діяльність проти України та завдання шкоди обороноздатності. Розробка антиукраїнського проєкту "Промінь". За даними СБУ, проєкт розробили в інтересах Росії. Він стосувався створення інфраструктури впливу через трудових мігрантів-українців, які працюють в Росії, масовий збір спецслужбами Росії персональних даних українців, виявлення правоохоронцями Росії потенційних об'єктів вербування, прихований вплив ФСБ на внутрішню політику України, поширення пропаганди в інформпросторі України.

Глава СБУ Іван Баканов розповів, що народний депутат Тарас Козак перебуває в Росії. Натомість Віктор Медведчук в Україні, однак його місце перебування наразі встановлюють.

СБУ прийшла з обшуками до Віктора Медведчука

Служба безпеки України 11 травня прийшла додому до проросійського нардепа Віктора Медведчука, щоб провести обшуки. Однак охорона політика викликала адвокатів і пробувала переконати співробітників СБУ в тому, що народного депутата немає вдома. Також слідчим не давали вручити підозру.

Однак, СБУ перевірило й офіс партії "Опозиційна платформа – За життя", а також кабінет нардепа та офіс громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з кумом Володимира Путіна Медведчуком. Крім цього, обшукали ще 2 житлових будинки народного депутата в Києві.

Жорстока стрілянина у російській школі – загинули 9 людей

Джерело: 24 канал

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19-річний Ільназ Галявієв вранці 11 травня прийшов у гімназію №175 у Казані. У закладі на вулиці Файзі навчаються понад 1 000 учнів, викладають 57 педагогів. Він зайшов всередину зі зброєю та відкрив стрілянину.

Діти намагалися сховатися, вистрибували з вікон. На місце події прибули правоохоронці та екстрені служби. Будівлю школи оточили рятувальники. Згодом у школі прогримів вибух.

За офіційними даними, загинули 9 людей, більшість – учні, а також молода вчителька англійської мови – їй було всього 25 років. Крім того, ще 21 людина отримала поранення, усіх госпіталізували. Стан здоров'я потерпілих – середній та важкий.

Напередодні підозрюваний у злочині заявляв у соцмережі про свої наміри скоїти теракт. Він перед нападом на школу завів телеграм-канал, де закликав вбивати. Сам нападник є випускником цієї ж школи. Також відомо, що він – студент четвертого курсу коледжу від Університету управління "ТІСБІ". 26 квітня, як повідомляє телеграм-канал Mash, Ільназа відрахували з коледжу "ТІСБІ" за неуспішність.



Затриманий казанський нападник Галявієм / Фото з телеграм-каналу Mash

Джерело телеграм-каналу LIFE SHOT у правоохоронних органах розповіло, що психіатр, яка видала Галявієву довідку на отримання зброї, не знайшла у нього відхилень. Влітку 2021 року Галявієва мали призвати в армію.

Мати казанського стрільця Ільназа Галявієва запевнила, що не знала про жорстокі наміри свого сина. Хоч жінка бачила, як син приніс додому рушницю. Вона була проти, але той пригрозив їй: "Не лізь, я буду полювати". Вдома у жінки працюють сапери. Адже затриманий сказав силовиками, що вдома нібито заклав бомбу.

Володимир Путін відреагував на стрілянину. Він віддав доручення голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.

СБУ викрила злочинну групу, яка організувала міжнародну схему з продажу Pfizer

Джерело: пресслужба СБУ

Міжнародне злочинне угруповання продавало підроблену "вакцину" проти COVID-19. Зловмисники стверджували, що можуть поставляти препарат американської компанії Pfizer. У мережі шахраї розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих в України, які начебто мають можливість поставляти вакцину зі США.

Співробітники Служби безпеки встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів.



СБУ викрила шахраїв, які продавали фейкову вакцину Pfizer / Фото пресслужби СБУ

Згідно з політикою американської компанії поставка вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між Pfizer та державою.

Під обстріл з Сектора Гази потрапило місто Ашкелон

Джерело: The Times of Israel

Обмін ракетними ударами між ізраїльтянами та палестинцями триває з початку травня. 11 травня під обстріл з Сектора Гази потрапило місто Ашкелон. Ракета потрапила у житловий будинок, загинули дві жінки, ще кілька осіб отримали поранення. Ізраїльські ЗМІ стверджують, що одна людина – в критичному стані. Ще 5 отримали легкі травми.

Також під обстріл потрапила школа в Ашкелоні. Дітей у цей час в приміщенні не було. Місцева влада радить жителям міста не виходити на вулиці та перебувати в укриттях.

Тим часом Ізраїль у відповідь завдав ударів по Сектору Гази. Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило про щонайменше 25 загиблих, серед них багато дітей. Кількість випущених ракет з обох сторін перевищила дві сотні.

כך נראה המטח לעבר אשקלון לפני כמה דקות. pic.twitter.com/61dJWaS823 — almog boker (@bokeralmog) May 11, 2021

Коротка передісторія протистояння між Ізраїлем та палестинцями

На початку травня у Східному Єрусалимі спалахнули сутички між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. Вони відбувались переважно на Храмовій горі. Також протистояння відбулись в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду, силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей.

На тлі загострення, Армія оборони Ізраїлю влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії.

10 травня бойовики радикального руху ХАМАС запустили ракети в бік південної частини країни. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Загинули люди.

У ніч на 11 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні. Він закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин. У МЗС України зазначили, що ракетні обстріли мають припинитися.

Зверніть увагу! У Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги. До цього ХАМАС погрожував вдарити по місту. Відомо, що палестинські бойовики випустили щонайменше 130 ракет по Тель-Авіву та його околицях.

Зеленський затвердив Річну національну програму Україна – НАТО на 2021 рік

Джерело: Офіс Президента

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Володимир Зеленський підписав указ про "Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік". Його метою є забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції української держави до Альянсу та вже досягнутих домовленостей. Кабмін впродовж 20 днів має затвердити заходи з виконання програми.

Документ містить опис реформ

Річна національна програма є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами. Він визначає їхню стратегічну мету, цілі та пріоритетні завдання, які необхідні для забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в НАТО.

Окрему увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною у 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

До речі, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться у червні 2021 року, навряд чи ухвалять рішення про План дій щодо членства для України. Однак міністр наголосив, що позитивним моментом є вже те, що Україна почала цю дискусію.

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