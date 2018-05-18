Головні новини 18 травня: перевірка посади Луценка, розмова Путіна з Меркель про Україну

У п’ятницю, 18 травня, стало відомо, що Конституційний суд України перевірить закон, який дозволив призначити Юрія Луценка генпрокурором. Володимир Путін на зустрічі з Ангелою Меркель поговорили про Україну. У школі США трапилася стрілянина. На Кубі розбився пасажирський літак. В Україні відзначили річницю депортації кримських татар. Такими були головні новини 18 травня в Україні та світі.

Посада Луценка може опинитися під загрозою

Конституційний суд України проведе перевірку на відповідність Конституції закону, який дозволив призначити Юрія Луценка генеральним прокурором.

Зазначимо, що напередодні 45 народних депутатів підписали подання до КСУ, в якому зазначили, що не визнають закон, яким Луценка було обрано генпрокурором.

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У КСУ своєю чергою підтвердили, що до них надійшло подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України" від 12 травня 2016 № 1355-VIII.

Цим актом Верховна Рада внесла зміни до законодавства, які дозволили призначити генпрокурором особу без юридичної освіти та досвіду роботи. Закон миттєво був опублікований у спецвипуску "Голос України". Після цього ГПУ очолив Юрій Луценко. Зазначимо, що президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Луценка головою ГПУ прямо в сесійній залі парламенту.

Дивіться відео про провали Луценка на посаді генпрокурора:

Путін Меркель та Україна

Президент Росії Володимир Путін після проведених 18 травня переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що заміни "нормандському формату" по врегулюванню ситуації на сході України на сьогодні немає.

Що стосується "нормандського формату", я вже про це сказав, ми вважаємо його важливим інструментом врегулювання ситуації на сході України. Росія готова працювати в цьому форматі. Більш того, ми вважаємо його дуже важливим, і в будь-якому разі на сьогодні заміни йому немає,

– заявив Путін.

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Він зазначив, що на зустрічі з Меркель не обговорювалася конкретна дата зустрічі у "нормандському форматі", але така можливість розглядалася.

Окрім того, Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".



Путін на зустрічі з Меркель обговорив питання України

Президент Росії також прокоментував ситуацію із затриманням у Києві головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"Людині намагаються пред'явити звинувачення у державній зраді за те, що вона робила публічно і виконувала свої професійні обов'язки. Я такого давно не бачив, такого давно не пригадаю", – сказав Путін.

У свою чергу Меркель пообіцяла, що підніме питання затримання Вишинського на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

Стрілянина у школі США

Уранці 18 травня за місцевим часом у містечку Санта-Фе, що в американському штаті Техасі, у старшій школі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, загинули від 8 до 10 людей.

Невідомий відкрив вогонь у приміщенні школи, в результаті чого утворилася паніка, учні почали вибігати зі школи.

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Підозрюваного уже затримали правоохоронці. Свідки переконують, що він зайшов у мистецький кабінет і, витягнувши предмет, схожий на рушницю, почав стріляти. Також одна із очевидиць стверджує, що бачила поранену в ногу ученицю закладу.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 мая 2018 г.

Як розповіли представники місцевих медичних служб, усіх потерпілих доправлено до госпіталів, щоправда не вказується ані характер їхніх пошкоджень, ані їхня точна кількість.

Місцевий шериф Ед Гонсалес у своєму Twitter повідомив, що було поранено одного поліцейського. За даними шерифа, одна підозрювана особа перебуває під вартою та ще одну затримали. Ед Гонсалес також повідомив, що стрілець – учень цієї школи.

Місцева влада припускає, що як на території самої школи, так і у студмістечку можуть перебувати вибухові пристрої.

Авіакатастрофа на Кубі

18 травня в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин.

Повідомляється, що на борту перебували від 104 до 107 пасажирів. Всі вони загинули, повідомляє Cibercuba з посиланням на журналіста кубинського радіо Radio Rebelde Габдіеля Сільву.

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#LoUltimo Tres pasajeros del vuelo Boeing 737-200 lograron sobrevivir al accidente en el aeropuerto José Martí de La Habana, #Cuba pic.twitter.com/IWpVTcXimm — Rony VÉĻIZ (@ronyveliz692) 18 мая 2018 г.

El Pais пише, що за непідтвердженими даними, літак був орендований авіакомпанією Cubana de Aviación у Мексиці, а керував ним іноземний екіпаж.

До місця події прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної служби. На місце інциденту також прибув глава Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.

Депортація кримських татар

18 травня – 74-та річниця депортації кримських татар. Саме в цей день 1944 року НКВС вторглися у мирне життя кримських татар та розпочали їх депортацію із Криму. Цим займалися понад 30 тисяч працівників НКВС, відомих своєю жорстокістю. На збори давали від кількох хвилин до півгодини.

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Далі ешелонами кримських татар відправляли до місць заслання. Найменша незгода вирішувалася моментально – розстрілом на місці. У дорозі годували рідко, а якщо й годували, то відверто помиями. Померлих ховали вздовж залізничного полотна або ж не ховали взагалі.

Чому кримських татар спіткало таке жахіття? Офіційно їх звинуватили у співпраці з ІІІ Рейхом. Хоча багато представників цього етносу воювали у лавах Червоної армії, їх це не врятувало. Кримських татар, які воювали на стороні Червоної Армії, теж чекало виселення.

Зазначимо, що спільна історія кримських татар та українців може бути покладена в основу кількох сезонів "Гри престолів" – тут усе насичено і сповнено карколомними поворотами сюжетних ліній. Яких? Читайте наш спецпроект по темі.

Дивіться відео про депортацію кримських татар: