Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 8 вересня:

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Володимир Зеленський знову збирається до США

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський має намір здійснити ще один робочий візит до Штатів. Ймовірно, поїздка президента відбудеться наприкінці вересня.

Готуємо візит до Сполучених Штатів,

– сказав речник президента.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів у коментарі "РБК-Україна", що Володимир Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

До речі, Генасамблея ООН відкриє свою 76 сесію 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 вересня по 27 вересня.

Зверніть увагу! Перший візит Володимира Зеленського у якості президента відбувся до США 30 серпня. У Вашингтоні президент України 1 вересня провів зустріч з Джо Байденом. Лідери країн спілкувались понад 2 години. Штати нададуть Києву військову допомогу у 60 мільйонів доларів, а також 12,8 мільйона доларів допомоги для боротьби з COVID-19. Крім того, скерують 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для населення Донбасу.

У Кабміні анонсували введення жовтої зони по всій території України

Джерело: 24 канал

В Україні погіршилась епідеміологічна ситуація, тому в уряді планують діяти на випередження – вже найближчими днями розглядатимуть питання повернення до "жовтого" рівня карантину.

Під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що таким чином можна уникнути введення чергового локдауну. Глава уряду зауважив, що зростання кількості хворих зафіксували з настанням осіннього періоду.

Через це регулярними стануть засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. Головний важіль для боротьби з коронавірусом, зауважив прем'єр, це – вакцинація.

Це єдиний спосіб захисту від важких наслідків коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 5,7 мільйона українців, повний курс – два щеплення – пройшли 4,4 мільйона українців,

– розповів Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела у Кабміні запевнили, що тиждень уряду знадобиться на те, аби розробити нові правила для зон епідеміологічної небезпеки. Ймовірно вже через 2 тижні Україна може повернутись в жовту зону.

Зверніть увагу! 6 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що Україна перевищила позначки, які можуть перенести країну із зеленої зони в жовту. Тоді він говорив, що з наступного понеділка (13 вересня – 24 канал) Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Станом на 8 вересня, в Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 2 772 людини, зокрема 254 дітей та 46 медпрацівників. У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла. Станом на 7 вересня, добовий приріст інфікованих становив 575.

До речі, до лікарень госпіталізували 1 017 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 60 пацієнтів. Водночас видужали 1 411 людей.

7 вересня очільник МОЗ заявив – якщо всю територію України переведуть із зеленого на жовтий рівень епідемічної небезпеки, то працювати у очному режимі зможуть лише ті заклади освіти, у яких провакциновані понад 80% персоналу. Тому очільник МОЗ радив школам та вишам готуватися до дистанційного навчання. Детальніше про те, які школи можуть перейти на дистанційне навчання читайте тут.

ЗМІ заявили, що США допомагали Україні з операцією щодо захоплення вагнерівців: в ОП відповіли

Джерело: CNN

ЗМІ, посилаючись на колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки, стверджують – США могли допомагати Україні при проведенні операції із затримання у Білорусі 33 вагнерівців у липні 2020 року. До цього начебто було причетне навіть ЦРУ. Ба більше, Київ начебто отримав від Вашингтона фінансування і технічну допомогу.

До речі, написали, що українську сторону щодо організації операції консультувало Центральне розвідувальне управління при уряді США.

ЗМІ також повідомили деталі справи, які їм відомі:

високопоставлений чиновник США заявив, що розвідка знала про операцію , але не була до неї причетна. Він припустив, що такі заяви колишні українські розвідники можуть робити, аби зняти провину з Києва за провал операції;

, але не була до неї причетна. Він припустив, що такі заяви колишні українські розвідники можуть робити, аби зняти провину з Києва за провал операції; за словами джерел ЗМІ, українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії та вербували росіян начебто для захисту нафтових об'єктів у Венесуелі. Пропонували контракти, та насправді хотіли передати бойовиків Києву;

за інформацією видання, "на приманку попалися сотні потенційних претендентів" – вони самі надсилали докази військового досвіду, зокрема, на Донбасі;

працівники української розвідки обрали 28 росіян, які пов'язані з незаконними операціями в Україні. Ще 5 були без будь-яких зв'язків. Росіянам сказали, що їх відправлять до Туреччини для транзитного рейсу в Каракас. Насправді вони мали прибути в Київ для арешту;

через пандемію коронавірусу Росія закрила свої кордони, п роте Москва дозволяла поїздки у Білорусь. Тому бойовиків автобусом привезли до Мінська;

роте Москва дозволяла поїздки у Білорусь. Тому бойовиків автобусом привезли до Мінська; співрозмовники ЗМІ наголосили, що невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки. Річ у тім, що над планом нібито працювали 18 місяців.

CNN просило коментар в українських офіційних осіб, але ті не відповіли на запит.

Переклали російську "дезу" на англійську: в ОП розкритикували CNN через матеріал про вагнерівців

Джерело: 24 канал

В Офісі Президента зауважили, що телеканал CNN раптово озвучив дуже дивну версію так званого "скандалу з вагнерівцями". Водночас ситуація є напрочуд красномовною.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу зауважив: іноді трапляються такі анекдотичні ситуації, що їх навіть складно придумати. Політик повідомив: не пройшло навіть декількох годин після публікації, як представник російської ФСБ похвалив матеріал CNN.

Радник керівника ОП наголосив, що матеріал вийшов напередодні зустрічі Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

При цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів, зокрема, журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старої російської "дези",

– наголосив Подоляк.

Він також зауважив, що вперше цю "дезу" поширила ще у серпні 2020 року у "Комсомольській правді". Відтоді нічого нового та суттєвого до "скандалу навколо вагнерівців" додати так і не зуміли.

"Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську "Комсомольську правду" історія прикриття для появи "вагнерівцев" у Білорусі досі гуляє по медіа на радість і задоволення ФСБ", – підсумував Подоляк.

Зверніть увагу! Давид Арахамія наголосив, що спецоперації не варто обговорювати у ЗМІ. Голова фракції "Слуга народу" нагадав, що у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію. Її члени отримали доступ до державної таємниці. Зокрема, задля розслідування справи вагнеріців.

Коротко про операцію з вагнерівцями

У Білорусі наприкінці липня 2020 року затримали бійців російського військового формування "Вагнера".

У ЗМІ з'явилась інформація, нібито це була операція українських спецслужб, однак вона зірвалась через Офіс Президента. Українська влада це заперечила.

Журналісти Bellingcat анонсували розслідування щодо справи вагнерівців. За словами представника президента у Конституційному Суді України Федора Веніславського, для ОП немає причин боятись розслідування Bellingcat.

Володимир Зеленський розповів, що ще влітку 2020 року розмовляв з Лукашенком про історію з вагнерівцями. Український лідер заявив: він сам зателефонував білоруському політику.

Руйнівний вибух у багатоповерхівці в російському Ногінську: загинули люди

Джерело: 24 канал

У 9-поверховому будинку в російському місті Ногінськ зранку 8 вересня трапився витік газу. Потужний вибух зруйнував 17 квартир. Під удар потрапили 4 поверхи будинку.

На місце події виїхали 120 рятувальників та 30 одиниць техніки. Момент вибуху зняли мешканці сусіднього будинку.

На кадрах помітно жовтий спалах, а далі – руйнування будинку.

Вибух повністю зруйнував квартиру, у якій жила мама з трьома дітьми. Від стін не залишилося абсолютно нічого.

Крім того, у мережі опублікували моторошне фото, на якому маленька дівчина сидить на краю уламків.

Очевидці у той час просять її не рухатися.

Вибух у Росії через витік газу: дивіться відео

Дівчинка сидить на краю уламків: дивіться відео

Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу через надання послуг з порушенням правил безпеки. Триває розслідування.

Попередньо повідомляли, що внаслідок вибуху загинули 2 людей, постраждали 7 людей, 5 з них перебувають у лікарні. Згодом кількість жертв зросла.

Постраждало всього 15 осіб, двоє – у важкому стані. Наразі знайшли 2 тіла загиблих, 5 осіб не виходять на зв'язок, не знаємо, в якому вони стані,

– заявив віцегубернатор Московської області Євгеній Хромушин.

Він додав, що відновлення будинків після такого інциденту відбуватиметься 6 – 8 місяців.

У Полтаві взяли під варту дівчину, що cтріляла з арбелета

Джерело: телеграм-канал "Суспільне Полтава"

Дівчині, яка з арбалета стріляла у вчителів у полтавській школі №11, обрали запобіжний захід – її взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Відповідне рішення у Київському районному суді Полтави ухвалили 8 вересня.

Адвокатка підозрюваної Ольга Шеховцова клопотала про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашній арешт. Підозрювана заявила у суді, що шкодує про скоєне. Мовляв, якби мала можливість повернутися у часі, то нізащо такого б не зробила.

Вирішила б просто прийти до тих жінок, яким завдала шкоди, і конструктивно вилаштувала діалог, поговорила та вирішила по-хорошому,

– зазначила дівчина.

19-річній нападниці Таїсії Петровій інкримінують замах на умисне вбивство. Педагогині, яких вона поранила, зараз перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Напередодні ЗМІ повідомили про ймовірні мотиви дівчини. Журналісти дізналися, що дівчині нібито наснилося, що вона мусить когось вбити.

Що відомо про стрілянину в школі

6 вересня студентка прийшла в школу №11 у Полтаві. За словами очевидців, дівчина, куривши сигарету, заходила у різні кабінети і стріляла. 19-річна дівчина вчилася у цій школі до 4 класу. Арбалет у неї відібрав учень 9 класу.

Внаслідок дій дівчини постраждали завучка та вчителька української мови й літератури. Заступниці директора травмувало руку, а вчительці – спину.

Відомо, що нападниця зайшла у школу через бічний вхід. Обов'язки охоронця у навчальному закладі зараз виконує літня жінка.

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