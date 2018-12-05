Новости Украины сегодня 5 декабря 2018 - новости Украины и мира

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Надежда Савченко объявила сухую голодовку – жалуется на давление со стороны СБУ. МИД Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума из-за агрессии России. Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством. Такими были главные новости среды, 5 декабря

Известна дата и место Объединительного собора

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Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора – он состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе.

Объединительный Собор, который должен провозгласить создание Автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни,

– написал гарант.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

Порошенко также подчеркнул, что Московский патриархат не будет ставить условий Украинской церкви.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Кроме того, глава государства сообщил, что Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

В Московском патриархате не замедлили с ответом. Говорят, в Соборе участвовать не будут.

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент утверждает, что Объединительный собор якобы не является каноническим собранием.

Архиерейский Собор Украинской православной церкви, который проходил в Лавре 13 ноября, рассмотрел все обстоятельства проведения так называемого Объединительного Собора и постановил, что он является неканоническим собранием. Участие в нем священнослужителей нашей церкви невозможно по церковно-каноническим причинам,

– говорит он.

Заметим, такая позиция УПЦ МП похожа на позицию РПЦ, которая разными способами пытается помешать созданию единой поместной церкви в Украине, а ее представители делали едкие заявления из-за предоставления Томоса УПЦ.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

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Надежда Савченко объявила сухую голодовку

Арестованная нардеп Надежда Савченко объявила голодовку – снова. На этот раз – сухую. Политик заявила, что на нее давят следователи Службы безопасности Украины.

"Следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата, требуя немедленного ознакомления с материалами дела, чтобы немедленно начать рассмотрение дела по существу. В обмен на возможность видеться с родными, помощниками, обновить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины", – заявила она на судебном заседании, которое было зафиксировано на видео.

Савченко говорит, что будет голодать, пока ей не обеспечат права и свободы согласно Конституции.

Вред моему здоровью будет на совести тех следователей, которые на меня давят такими методами. Если пошли такие угрозы на стадии следствия – то что будет дальше? Сейчас пошел прямой ультиматум: или адвокаты подписывают ознакомление с делом, или они перекрывают доступ ко всему,

– говорит политик.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.



25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео

Украина обращается к Будапештскому меморандуму из-за агрессии России

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием о проведении срочных консультаций.

Его цель – обеспечение полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России против Украины.

Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения,

– заявили в МИД Украины.

Там отметили, что только действенные шаги смогут восстановить доверие к Будапештскому меморандуму.

Что такое Будапештский меморандум?24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и Россией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательство, что ни одно их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно из-за этих гарантий Верховная Рада Украины одобрила закон о ратификации ДНЯО.

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Что известно об агрессии России в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Сербия угрожает Косово вооруженным вмешательством

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На Балканах снова неспокойно – Косово заявило о намерениях создать собственную армию. Сербия отреагировала – угрожают серьезными последствиями.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия рассматривает возможность вооруженного вмешательства в бывшую провинцию. Так, политик отметила, что она надеется, что интервенции удастся избежать и необходимости "использовать армию не будет никогда".

"Но, к сожалению, сейчас это один из вариантов на столе", – отметила она.

Брнабич отметила, что этнически албанское руководство Косово должно "опомниться".

Мы не можем стоять в сторонке и смотреть молча, пока кто-то проводит новую этническую чистку сербов на Балканах,

– заявила она.

Без Москвы не обошлось – Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что будет искать поддержки со стороны России и Китая в связи с планами Косово создать армию.

Появилась также реакция НАТО – там считают, что Косово выбрало крайне неудачный момент для создания собственных вооруженных сил. Такие намерения являются серьезной угрозой для стабильности в регионе.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

Сколько заработали украинские магазины в "черную пятницу"

Черная пятница прошла, а прибыли до сих пор радуют украинские магазины. Так, в этом году в период с 19 по 25 ноября (неделя Черной пятницы) оборот продаж бытовой техники и электроники в Украине стал самым большим за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Что такое черная пятница?Это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В этом году праздник приходился на 23 ноября. С каждым годом к распродажам приобщаются все больше украинских магазинов.

Так, за неделю черной пятницы украинские магазины заработали 1,6 миллиардов гривен. Эта сумма превысила объемы предыдущей недели (12-18 ноября) на 146%.

При этом еще в 2017 году этот показатель был на уровне 80% роста. Неделя черной пятницы в 2018 году стала почти вдвое успешнее, чем в 2017.