Новини України сьогодні 5 грудня 2018 - новини України і світу

Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Надія Савченко оголосила сухе голодування – скаржиться на тиск з боку СБУ. МЗС України звернулося до держав-підписантів Будапештського меморандуму через агресію Росії. Сербія погрожує Косову збройним втручанням. Такими були головні новини середи, 5 грудня, в Україні та світі.

Відома дата та місце Об'єднавчого собору

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Президент України Петро Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору – він відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя,

– написав гарант.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

Порошенко також наголосив, що Московський патріархат більше не ставитиме умов Українській церкві.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Окрім того, глава держави повідомив, що Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

У Московському патріархаті не забарилися із відповіддю. Кажуть, у Соборі брати участі не будуть.

Глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент стверджує, що Об'єднавчий собор нібито не є канонічним зібранням.

Архієрейський Собор Української православної церкви, який проходив у Лаврі 13 листопада, розглянув всі обставини проведення так званого Об'єднавчого Собору і ухвалив, що він є неканонічним зібранням. Участь в ньому священнослужителів нашої церкви є неможливим через церковно-канонічні причини,

– каже він.

Зауважимо, така позиція УПЦ МП є схожою на позицію РПЦ, яка різними способами намагається завадити створенню Єдиної помісної церкви в Україні, а її представники робили їдкі заяви через надання Томосу УПЦ.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

Надія Савченко оголосила сухе голодування

Арештована нардепка Надія Савченко оголосила голодування – знову. Цього разу – сухе. Політик заявила, що на неї тиснуть слідчі Служби безпеки України.

"Слідчі СБУ шантажують і тиснуть на народного депутата, вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті. В обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок у банку для реєстрації кандидатом у президенти України", – заявила вона на судовому засіданні, яке було зафіксоване на відео.

Савченко каже, що голодуватиме, допоки їй не забезпечать права та свободи згідно з Конституцією.

Шкода моєму здоров’ю буде на совісті тих слідчих, які на мене тиснуть такими методами. Якщо пішли такі погрози на стадії слідства – то що буде далі? Зараз пішов прямий ультиматум: або адвокати підписують ознайомлення зі справою, або вони перекривають доступ до всього,

– каже політик.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Хто така Надія Савченко: дивіться відео

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Україна звертається до Будапештського меморандуму через агресію Росії

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Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою про проведення термінових консультацій.

Її мета – забезпечення повного дотримання зобов'язань і негайного припинення агресії Росії проти України.

Агресія РФ та порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння,

– заявили в МЗС України.

Там зазначили, що тільки дієві кроки зможуть відновити довіру до Будапештського меморандуму.

Що таке Будапештський меморандум?24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.

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Що відомо про агресію Росії у Керченській протоці?

25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

Сербія погрожує Косову збройним втручанням

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На Балканах знову неспокійно – Косово заявило про наміри створити власну армію. Сербія відреагувала – погрожують серйозними наслідками.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що Сербія розглядає можливість збройного втручання в колишню провінцію. Так, політик зазначила, що вона сподівається, що інтервенції вдасться уникнути і потреби «використовувати армію не буде ніколи».

"Але, на жаль, зараз це один із варіантів на столі", – зазначила вона.

Брнабіч наголосила, що етнічно албанське керівництво Косова має "отямитися".

Ми не можемо стояти збоку і дивитись мовчки, поки хтось проводить нову етнічну чистку" сербів на Балканах,

– заявила вона.

Без Москви не обійшлося – Президент Сербії Александр Вучич раніше заявив, що шукатиме підтримки з боку Росії та Китаю у зв'язку з планами Косова створити армію.



З’явилась також реакція НАТО – там вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

Скільки заробили українські магазини в "чорну п’ятницю"

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Чорна п’ятниця минула, а прибутки досі тішать українські магазини. Так, цього року у період з 19 по 25 листопада (тиждень Чорної п'ятниці) оборот продажів побутової техніки і електроніки в Україні став найбільшим за весь період проведення щотижневого дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Що таке чорна п’ятниця?Це п'ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Цього року свято припадало на 23 листопада. З кожним роком до розпродажів долучаються все більше українських магазинів.

Так, за тиждень чорної п’ятниця українські магазини заробили 1,6 мільярдів гривень. Ця сума перевищила обсяги попереднього тижня (12-18 листопада) на 146%.

При цьому ще у 2017 році цей показник був на рівні 80% зростання. Тиждень чорної п'ятниці в 2018 році став майже вдвічі успішнішим, ніж в 2017.