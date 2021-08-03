Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Шишова нашли повешенным

Источник: полиция Киева

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, нашли повешенным в одном из столичных парков.

Детали Загадочная гибель белорусского активиста Виталия Шишова: все, что известно

За активистом следили, а потом он исчез

Шишов был лидером "Белорусского дома в Украине". 2 августа он, вероятно, пошел на пробежку в Святошинском районе, а после этого не вернулся домой.

Ранее к мужчине и его девушке несколько раз подходили подозрительные люди и пытались поговорить. Когда активист исчез, с его телефона совершили несколько звонков. После этого уже никто не мог связаться с Шишовым.

Соратники белоруса рассказали, что за ним следили с тех пор, как мужчина приехал в Украину. Его друзья уверены, что это было не самоубийство.

Шишов помогал пострадавшим от режима Лукашенко

В Украине Шишов жил с осени 2020 года. Он прибыл сюда после того, как принял участие в белорусских протестах. В "Белорусском доме" активист помогал белорусам, которые были вынуждены покинуть родину, с жильем и работой, организовывал акции против режима Лукашенко, занимался формированием диаспоры.

Узнайте больше Сбежал от Лукашенко и умер в Киеве: биография белорусского активиста Виталия Шишова

Реакция правоохранителей на гибель активиста

Из-за резонанса глава Нацполиции Игорь Клименко провел брифинг. Ранее друзья погибшего рассказывали, что у Виталия был сломан нос, однако эту информацию правоохранители не подтвердили.

В полиции говорят, что на теле были ссадины, характерные для падения. А у места трагедии был чей-то след, конкретнее, кому он принадлежит, смогут сказать лишь эксперты.

Важно! Петля находился на высоте 3 метра 8 сантиметров. Рост Виталия – 1 метр 85 сантиметров. Рядом были только два пенька высотой 50 и 60 сантиметров соответственно.



Место гибели Шишова / Скриншот с видео

Полицейские рассматривают 2 версии событий – самоубийство или умышленное убийство с имитацией самоубийства. Правоохранители сейчас ждут результаты экспертиз.

Позиция друзей Шишова

Друг погибшего активиста Юрий Щучко говорит, что об угрозах "Белорусский дом" сообщал даже СБУ. Смерть Шишова Юрий считает убийством, ведь для самоубийства причин у Виталия не было. "Это показательная казнь", – говорит Щучко.

Такого мнения придерживается и девушка погибшего Божена Жолудь.

Советуем прочитать Шишов разоблачал сотрудников белорусского КГБ в Украине, – NEXTA

Реакция Украины и мира на смерть Шишова

В Раде требуют, чтобы расследованием гибели белорусского активиста занялся непосредственно новый глава МВД Денис Монастырский. Нардепы предполагают, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.

Немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон и литовский представитель Петрас Аустревичюс считают, что смерть Шишова – убийство по приказу Лукашенко.

Глава МИД Дании Еппе Кофод глубоко потрясен ужасной смертью лидера Белорусской общественной организации. Он призвал официальный Киев разобраться в деле.

В американском посольстве в Украине выразили надежду на прозрачное расследование гибели белоруса. Дипломаты отметили, что это произошло на "фоне расправы Лукашенко с гражданским обществом".

Читайте также В Киеве стартовала акция памяти Виталия Шишова: фото, видео

Блокирование Пентагона

Источник: твиттер Минобороны США

Пентагон был заблокирован из-за действий полиции. Официально сообщают, что это случилось из-за инцидента в транзитном центре.

Заметьте В Нью-Йорке за ночь произошли несколько стрельб: 3 человека погибли, множество раненых

Пентагон закрыт из-за действий полиции

На официальной странице учреждения людей попросили обходить территорию Пентагона. Там заблокировали все входы и выходы.

Сейчас Пентагон закрыт из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим общественность избегать территории,

– говорится в сообщении Министерства обороны США.

Вероятно, там произошла перестрелка

По информации СМИ, там состоялась стрельба. Именно поэтому полиция заблокировала здание. Также сообщается, что пострадали 3 человека, в том числе офицер полиции.

В то же время АР со ссылкой на собственные источники проинформировало об 1 жертве инцидента. А Politico пишет, что охрана застрелила мужчину, который напал на людей возле ​​Пентагона. Известно, что нападающий пытался попасть внутрь, но служба безопасности не позволила.

Недавно! В США просто в кинотеатре подстрелили звезду ТікТок вместе с его девушкой – 19-летний блогер Энтони Барахас умер в Калифорнии через несколько дней после ранения.

Чиновникам запретили поездки в зону ООС

Источник: телеграм Верховной Рады

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины запретил чиновникам и народным депутатам посещать зону ООС.

К теме Оборонная реформа и вступление в НАТО, – экс-начальник Генштаба ВСУ подытожил свою работу

Также отменили визит туда главы Рады Дмитрия Разумкова, который был запланирован на 3 августа.

Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил,

– говорится в сообщении.

В ВСУ назвали причину отмены визита

В пресс-службе ООС в комментарии 24 каналу заявили, что "такие приезды лишь отрывали от передачи полномочий, поэтому приняли решение, чтобы этот процесс состоялся при спокойных обстоятельствах".

"Запрет является временным и будет действовать в течение 10 дней. Это связано со сменой командующего ООС", – отметили в пресс-службе. Там также добавили, что надеются на понимание политиков и чиновников.

Кадровые изменения в ВСУ

27 июля президент принял решение об увольнении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с должности. Тогда же новым главнокомандующим назначили Валерия Залужного.

Причиной изменений стало желание президента видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.

"Бронза" Черкасовой

Источник: 24 канал

Борчиха Алла Черкасова успешно завершила борьбу за бронзовую награду Олимпиады-2020.

Актуально Беленюк на классе одолел хорвата и вышел в финал Олимпиады в Токио

Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досе из Японии. Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.

Украинка положила на лопатки соперницу – туше (0: 2). Женщина осуществила мечту и просьбу сына, получила бронзовую медаль Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.

Путь Черкасовой на Олимпиаде-2020