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Шишова знайшли повішеним

Джерело: поліція Києва

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, знайшли повішеним в одному зі столичних парків.

Деталі Загадкова загибель білоруського активіста Віталія Шишова: все, що відомо

За активістом стежили, а тоді він зник

Шишов був лідером "Білоруського будинку в Україні". 2 серпня він, ймовірно, пішов на пробіжку у Святошинському районі, а після того не повернувся додому.

Раніше до чоловіка та його дівчини кілька разів підходили підозрілі люди та намагалися поговорити. Коли активіст зник, з його телефону здійснили кілька дзвінків. Після цього вже ніхто не міг зв'язатися з Шишовим.

Соратники білоруса розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Його друзі впевнені, що це було не самогубство.

Шишов допомагав постраждалим від режиму Лукашенка

В Україні Шишов жив з осені 2020 року. Він прибув сюди після того, як взяв участь у білоруських протестах. У "Білоруському домі" активіст допомагав білорусам, які були змушені покинути батьківщину, з житлом та роботою, організовував акції проти режиму Лукашенка, займався формуванням діаспори.

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Реакція правоохоронців на загибель активіста

Через резонанс голова Нацполіції Ігор Клименко провів брифінг. Раніше друзі загиблого розповідали, що у Віталія був зламаний ніс, проте цю інформацію правоохоронці не підтвердили.

У поліції кажуть, що на тілі були садна, характерні для падіння. А біля місця трагедії був чийсь слід, конкретніше, кому він належить, зможуть сказати лише експерти.

Важливо! Зашморг перебував на висоті 3 метри 8 сантиметрів. Зріст Віталія – 1 метр 85 сантиметрів. Поруч були лише два пеньки – висотою 50 та 60 сантиметрів відповідно.



Місце загибелі Шишова / Скриншот з відео

Поліцейські розглядають 2 версії подій – самогубство або умисне вбивство з імітацією самогубства. Правоохоронці наразі чекають результати експертиз.

Позиція друзів Шишова

Друг загиблого активіста Юрій Щучко каже, що про загрози "Білоруський дім" повідомляла навіть СБУ. Смерть Шишова Юрій вважає вбивством, адже для самогубства причин у Віталія не було. "Це показова страта", – каже Щучко.

Такої думки дотримується і дівчина загиблого Божена Жолудь.

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Реакція України та світу на смерть Шишова

У Раді вимагають, аби розслідуванням загибелі білоруського активіста зайнявся безпосередньо новий голова МВС Денис Монастирський. Нардепи припускають, що до злочину можуть бути причетні іноземні спецслужби.

Німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон та литовський представник Петрас Аустревічюс вважають, що смерть Шишова – вбивство за наказом Лукашенка.

Глава МЗС Данії Єппе Кофод глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації. Він закликав офіційний Київ розібратись у справі.

В американському посольстві в Україні висловили сподівання на прозоре розслідування загибелі білоруса. Дипломати зауважили, що це сталось на "тлі розправи Лукашенка з громадянським суспільством".

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Блокування Пентагону

Джерело: твітер Міноборони США

Пентагон був заблокований через дії поліції. У відомстві повідомили, що це трапилось через інцидент в транзитному центрі.

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Пентагон закритий через дії поліції

На офіційній сторінці установи людей попросили оминати територію Пентагону. Там заблокували всі входи та виходи.

Наразі Пентагон закритий через інцидент у транзитному центрі Пентагону. Ми просимо громадськість уникати території,

– мовиться у повідомленні Міністерства оборони США.

Ймовірно, там сталася стрілянина

За інформацією ЗМІ, там відбулась стрілянина. Саме тому поліція заблокувала споруду. Також повідомляють, що постраждали 3 людей, зокрема офіцер поліції.

Водночас АР з посиланням на власні джерела проінформувало про 1 жертву інциденту. А Politico пише, що охорона застрелила чоловіка, який напав на людей біля Пентагону. Мовляв, нападник намагався потрапити всередину, але служба безпеки не дозволила.

Нещодавно! У США просто в кінотеатрі підстрелили зірку ТікТок разом з його дівчиною – 19-річний блогер Ентоні Барахас помер у Каліфорнії за кілька днів після поранення.

Чиновникам заборонили поїздки в зону ООС

Джерело: телеграм Верховної Ради

Головнокомандувач Збройних сил України заборонив чиновникам та народним депутатам відвідувати зону ООС.

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Також скасували візит туди глави Ради Дмитра Разумкова, який був запланований на 3 серпня.

Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

У ЗСУ назвали причину скасування візиту

У пресслужбі ООС в коментарі 24 каналу заявили, що "такі приїзди лише відривали від передачі повноважень, тому прийняли рішення, щоб цей процес відбувся за спокійних обставин".

"Заборона є тимчасовою та діятиме протягом 10 днів. Це пов'язано зі зміною командувача ООС", – наголосили у пресслужбі. Там також додали, що сподіваються на розуміння політиків та посадовців.

Кадрові зміни в ЗСУ

27 липня президент ухвалив рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака з посади. Тоді ж новим головнокомандувачем призначили Валерія Залужного.

Причиною змін стало бажання президента бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.

"Бронза" Черкасової

Джерело: 24 канал

Борчиня Алла Черкасова успішно завершила боротьбу на Олімпіаді-2020.

Актуально Беленюк на класі здолав хорвата та вийшов у фінал Олімпіади у Токіо

Представниця Львівської області у бронзовому фіналі зустрічалась із Сарою Досьо з Японії. Черкасова активніше розпочала поєдинок у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Українка поклала на лопатки суперницю – туше (0:2). Жінка здійснила мрію та прохання сина – здобула бронзову медаль Олімпіади-2020. Для Алли Олімпійські ігри у Токіо були останніми у кар'єрі.

Шлях Черкасової на Олімпіаді-2020