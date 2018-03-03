Головні новини 2 березня: Янукович знову заговорив, гучна заява "Газпрому" та санкції проти РФ

2 березня Віктор Янукович дав у Москві прес-конференцію, під час якої показав документ, яким закликав Путіна ввести війська в Україну. "Газпром" заявив про термінове розірвання контракту з "Нафтогазом". Президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік. Такими були головні новини 2 березня.

Янукович знову заговорив

Екс-президент України Віктор Янукович, який у 2014 році після Революції Гідності втік у Росію, 2 березня дав прес-конференцію у Москві. До слова, востаннє він з'являвся на публіці у лютому 2017 року.

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Зокрема, він заявив, що події у Криму стали наслідком Євромайдану, а саме настроїв, які там панували. Окрім того, Янукович переконаний, що Донбас можна було врятувати та попередити там війну, однак чинна українська влада нічого для цього не зробила.

Використати всі парламентські та міжнародні засоби, щоб зупинити "мародерство" та "насилля" над мирним населенням, до чого вдавалися "радикали". Лише у процесі мирних переговорів можна було пошукати можливість, як попередити розкол країни та вже у той момент загрозу початку "громадянської війни", яка тоді висіла у повітрі,

– вважає екс-легітимний.

Адвокат Віталій Сердюк після прес-конференції показав заяву Януковича, у якій той просить Путіна ввести поліцейську миротворчу місію війська в Україну.

Янукович переконує, що його звернення до Володимира Путіна мало "чисто інформативний характер" і більше ніяк не використовувалося.

"Я звернувся 22 лютого 2014 року з Донецька: я відправив ці листи до трьох держав. І у 2016 році я звернувся повторно", — підкреслив політик.

Не обійшлось і без курйозів. Віктор Янукович осоромився, переплутавши прізвища Петра Порошенка з Юлією Тимошенко.

Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка,

– заявив екс-президент.

Газовий конфлікт

Після поразки у Стокгольмському арбітражі 2 березня російський "Газпром" оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз".

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"Газпром" змушений негайно почати процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі", – повідомив глава компанії Олексій Міллер.

Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб нашим коштом вирішувалися економічні проблеми України,

– додав він.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що не отримували від "Газпрому" жодних документів про розірвання контрактів щодо купівлі-продажу і постачання газу.

Окрім того, компанія пропонує прикрутити батареї на один градус вдень, і на два – вночі, а підприємствам протягом двох вихідних днів не обігрівати приміщення взагалі. Закриють частину шкіл – до 12 березня.

У зв'язку з заявою "Газпрому" Петро Порошенко скликав екстрену нараду.

"Контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання", – зазначив глава держави.

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Контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 березня 2018 р.



Окрім того, Україна почала купувати газ у Польщі. Тож – не пропадемо.

Санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік.

У повідомленні Білого дому зазначено, що оскільки ситуація навколо України "продовжує представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції відносно Росії, продовжується ще на один рік. Читайте також: РНБО продовжила санкції щодо "дочок" російських банків Відповідне рішення Дональда Трампа вже надійшло до спікера палати представників конгресу США Пола Райана.

Старт приватизації

2 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію. Тож у 2018 році 100 державних підприємств підлягають приватизації. Найцікавіше в новому законі – те, що покупці з Росії не матимуть права брати участь у процесі.

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Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. Держава агресор не має права брати у ній участь,

– зазначає прес-служба АП.

Законопроект №7066 про приватизацію державного майна депутати Верховної Ради ухвалили за основу ще 9 листопада 2017, в цілому цей закон був прийнятий 18 січня 2018.

Згідно із законом, приватизація державного майна буде здійснюватись шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, зокрема на: аукціоні з умовами, без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації.

Продаж об’єктів малої приватизації здійснюється на електронних аукціонах.