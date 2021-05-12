Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває ще з 50-х років минулого століття. Ситуація загострилася, коли у травні 2021 року Ізраїль почав виселення кількох палестинських сімей зі Східного Єрусалима.

Причина загострення конфлікту в Ізраїлі

На загострення між палестинцями та ізраїльтянами вплинуло судове рішення щодо землі, де побудовані палестинські будинки. Воно призвело до масових сутичок наприкінці священного для мусульман місяця – Рамадану.

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Деталі судового засідання

Ізраїльські націоналісти заявили, що територія Східного Єрусалиму належала Ізраїлю до того, як Йорданія поселила туди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році. Тому суд вирішив виселити палестинські родини.

Ізраїльський уряд схарактеризував ситуацію, як "суперечку між приватними сторонами". Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відмовчувався щодо подій. Водночас міністр внутрішніх справ та міністр юстиції регулярно зустрічались з керівниками правоохоронних органів і здебільшого підтримували їхні дії.

Спалахнули масові сутички

Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією спалахнули у районі Шейх-Джарра. Люди казали, що виселяти їх з будинків, де вони живуть десятиліттями, – вкрай несправедливо.

Місцем протистояння 7 – 8 травня стала священна для мусульман мечеть Аль-Акса у Старому місті Єрусалима. Це місце також є святим для євреїв, відомим як Храмова гора. Там зіткнулись палестинці, ізраїльтяни та силовики. Останні використовували умові кулі та світло-шумові гранати у відповідь на спроби палестинців закидати їх камінням та пляшками.

Дивіться відео сутичок на Храмовій горі:

У ескалації насилля звинувачували і поліцію. Мовляв, правоохоронці діяли занадто жорстко. Раніше вони встановили загородження, які перекрили доступ мусульманам до Дамаських воріт – району, який регулярно відвідують паломники.

10 травня сутички поновилися. Кілька десятків євреїв почали пробиватися на Храмову гору, попри заборону поліції. Аби зупинили людей, правоохоронці застосували світло-шумові гранати.

Постраждалі під час сутичок

Внаслідок кривавих подій постраждали щонайменше 222 людини. Серед них:

205 палестинців;

17 поліцейських.

Приблизно половину постраждалих доставили у лікарні Єрусалиму. Відомо, що одна людина втратила око, 2 отримали поранення голови, а ще одна – переломи щелепи.

Що відомо про жертв

Троє палестинців, за інформацією ізраїльської поліції, відкрили вогонь по військовій базі. Правоохоронці смертельно поранили двох з них.

Ракетні обстріли Ізраїлю та ХАМАС

Першою атакувала Палестина

На тлі заворушень в Ізраїлі стартували наймасштабніші в історії держави військові навчання . Військові мали імітувати "місяць війни", аби підвищити свою бойову готовність. Навчання назвали "Вогненні колісниці".

10 травня бойовики ісламістського угруповання ХАМАС випустили 7 ракет у сторону південного Ізраїлю. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах у Секторі Гази. Через це у Палестині загинули 20 осіб, із них – 9 дітей та офіцер ХАМАСу. Крім того, 65 людей отримали поранення.

Дивіться відео ракетних обстрілів:

Обстріли не вщухали всю ніч. ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 200 ракет. Однак, за словами представник Армії оборони Ізраїля Джонатана Конрікуса, близько третини з них впали на територію самого Секетора Гази. У відповідь ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.

Обстріл Акшелона

11 травня під обстріл потрапило ізраїльське місто Ашкелон. Ракети влучили у житловий будинок та школу. Внаслідок цього загинули 2 жінки.

Ізраїльська система "Залізний купол" знищує від 85 до 95% запущених ракет.

Сектор Гази обстріляв Акшелон: відео

Бойовики випустили ракети по Тель-Авіву

Пізно ввечері 11 травня ХАМАС випустив 130 ракет на ізраїльську столицю. У деяких містах почалася евакуація населення. Мешкаці Тель-Авіву переховувалися у бомбосховищах.

В епіцентрі опинився аеропорт імені Бен Гуріона. Через це український літак не міг приземлитися і його скерували на Кіпр. Правоохоронці проводили евакуацію працівників та пасажирів. Усі рейси тимчасово припинили.

Ракети над аеропортом: відео

Ракети влучили у передмістя столиці. На відео з соціальних мереж було видно охоплені вогнем вулиці міста Холон. За даними ЗМІ, постраждали щонайменше 8 людей.

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Зранку 12 травня обстріли Тель-Авіву поновилися. Внаслідок цього кількість загиблих зросла до 5 осіб. Відомо, що серед них були 52-річний батько та його 16-річна донька. Вони перебували в автомобілі, коли у нього влучила ракета.

Інша ракета влучила у житловий будинок у місті Єхуд, що на північ від аеропорту. Сім'я у той момент ховалася у бомбосховищі, тому ніхто не постраждали. Натомість будинок – зруйнований.



Зруйнований ракетами будинок / Фото The Time of Israel

Надзвичайна ситуація у Лоді

У місті Лод посилилися сутички між євреями та арабами. Люди почали палити автомобілі, магазини та навіть синагоги. Крім того, вони стріляли у правоохоронців. Через це у місті ввели надзвичайну ситуацію. Туди терміново виїхав прем'єр-міністр.

Втрати Сектору Гази

Ізраїльські військові атакували штаб-квартиру розвідки ХАМАС . Внаслідок цього двоє бойовиків загинули.

Крім того, ракети поцілили у багатоповерховий будинок у Секторі Гази. Дев'ятиповерхова конструкція за лічені хвилини завалилася на бік. Зауважимо, спершу ізраїльські військові випустили 5 попереджувальних ракет.

Загалом через обстріли у Палестині, станом на 12 травня, загинули 43 людини, з них 13 дітей. Крім того, 290 людей постраждали.

У світі виникли сутички між арабами та євреями

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною швидко поширився й на інші країни. У США, Німеччині та Великій Британії прихильники двох сторін вийшли на акції протесту. У Нью-Йорку між активістами спалахнули сутички, правоохоронці затримали одну особу.

У Лондоні прихильники Палестини діяли вкрай агресивно. Спершу вони розірвали, а потім підпалили прапор Ізраїлю. Поліцейські почали затримували демонстрантів.

Дивіться відео сутичок у Лондоні:

Реакція світу

Міністерство закордонних справ України закликало сторони конфлікту негайно припинити ракетні обстріли. Крім того, українське посольство надало рекомендації нашим громадянам в Ізраїлі, як поводитися під час ракетного обстрілу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити напругу у регіоні. Він також закликав відкласти рішення про переселення палестинських родин.

Крім того, рада нацбезпеки ООН скликала засідання через ескалацію між Ізраїлем та Палестиною.