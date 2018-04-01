Головні новини 1 квітня: Порошенко у Маріуполі, е-декларації нардепів та День сміху

У Вербну неділю Президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь на Донбасі. Українські чиновники та нардепи заповнити свої е-декларації. У Києві автомобіль російських дипломатів протаранив таксі.. У день сміху українці дивували оригінальними розіграшами. Такими були головні новини неділі, 1 квітня.

Порошенко у Маріуполі

У Вербну неділю, 1 квітня, Президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь разом із міністром оборони Степаном Полтораком та начальником генштабу ЗСУ Вікторем Муженко.

"Дуже прикро, що уже скоро п’ятий рік, як мирний церковний передзвін перериває канонада російських гармат. І кожного дня я докладаю всіх зусиль, щоб ця канонада затихла, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність", – додав Порошенко.

Під час візиту на Донеччину Президент посвятив вербу в одній з церков Маріуполя pic.twitter.com/U5icJtOVOq — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 квітня 2018 р.

Під час цієї зустрічі Петро Порошенко передав українським захисникам паски, які спекла його дружина Марина та обереги, які для них виготовили діти із Сум.



Порошенко подарував українським захисникам великодні паски

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Окрім того, Порошенко розповів, що разом з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном дотиснули російського лідера Володимира Путіна, щоб укласти Великоднє перемир'я на Донбасі.

"Наше спільне завдання – відновлювати Волноваху і принести мир. Саме тому ми, провівши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, звернулися до Путіна і дотиснули його, щоб він підписав заяву про перемир'я, яке має настати з 30 березня", – наголосив Порошенко.

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Під час виступу перед маріупольцями, Президент розповів, що планує 10 квітня відвідати Берлін з офіційним візитом та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.

Адже, за словами глави держави, російські окупаційні сили покинуть Схід України після того, як в кожний населений пункт окупованого Донбасі будуть введені миротворці.

Чому це так важливо? Тому що, коли миротворці прийдуть всюди – від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон,

– підкреслив він.

Порошенко наголосив, що потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення РБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України у боротьбі за мир призводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність введення миротворців. Дожміть Росію. Ви бачите, що зараз Росія виявилася в тотальній і повній ізоляції тільки тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", – сказав президент.

Доходи народних депутатів

31 березня закінчився черговий етап подання е-декларацій чиновниками.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у своїй електронній декларації за 2017 рік вказала доходи у розмірі 357 тисяч 375 гривень.

Із задекларованої Супрун суми її зарплата склала 348 тисяч 284 гривні, а відсотки – 9 тисяч 91 гривню. При цьому чоловік чиновниці Марко Супрун, згідно з її декларацією, не мав жодних доходів у 2017 році.

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Депутат Михайло Добкін від "Опозиційного блоку" теж подав свою доволі об'ємну декларацію. У 2017 році політик отримав понад 5,7 мільйона гривень доходу, і зарплата народного депутата заледве становила 200 тисяч гривень.

Окрім того, Добкін володіє цінними годинниками, іконами, антикваріатом, бронзовими статуетками, картинами, арсеналом зброї, елітним алкоголем тощо. Щодо нерухомості, то у Михайла Добкіна не виявилося свого житла.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк задекларував 579,8 тисячі гривень зарплати за 2017 рік та 3,5 тисячі доларів і понад 88 тисяч доларів на загальному рахунку в банку разом з дружиною Ольгою.

Також, очільник Мінфіну володіє великим житловим будинком, земельною ділянкою під Києвом, автомобілем BMW X5, антикварним швейцарським срібним годинником початку XX століття та "афонською іконою Святого Миколая" XX століття.

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Також, свою електронну декларацію заповнив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Зарплата народного депутата за 2017 рік склала 259, 3 тисячі гривен, а забезпечення депутатської діяльності - 252,8 тисячі гривень.

Окрім того, головний радикал виграв у лотереї "Фаворит спорт" 571 тисячу гривень та обзавівся житловим будинком в елітному Козині під Києвом.

ДТП за участі дипломатів РФ у Києві

Сьогодні у Києві, близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8, трапилася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії, водій якого відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

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Окрім того, винуватець нічної автомобільної аварії з дипломатами РФ в Києві намагався втекти з місця події, проте йому завадили це зробити.

Водій автомобіля на дипломатичних номерах посольства РФ не впорався з керуванням, скоївши наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватець ДТП намагався покинути місце події, однак був зупинений,

– розповів керівник департаменту комунікацій Нацполіції Ярослав Тракало.

Наразі поліції невідомо, де зараз перебуває винуватець ДТП.

День сміху

1 квітня або День дурня – це День сміху. Як відомо, свято неофіційне, проте святкується з величезним ентузіазмом у всьому світі. Українські державні установи вирішили оригінально привітати усіх з цим святом.

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Так, за "даними" "Укрзалізниці", вже 2 квітня, інноваційний транспорт Hyperloop запустять в Україні. Ним можна буде дістатися з Києва до Львова за 25 хвилин.



"Квитки" на Hyperloop в Україні

У День сміху, НАК "Нафтогаз України" розіграв російського газового монополіста "Газпром". Українська компанія "відмовилася" від компенсації від "Газпрому" 4,6 мільярда доларів.

Державна прикордонна служба України заявила про те, що невдовзі, окрім службових собак, у прикордонників з’являться службові нільські крокодили, які допомагатимуть охороняти державний кордон.

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Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов анонсував будівництво в'язниці для корупціонерів, яка повинна з’явитися на острові Зміїний.

"Вчора провели фінальне обговорення проекту з керівництвом Міністерства юстиції і погодили його з урядом. Початок будівництва заплановано на травень-2018. Деталі – трохи згодом", – пожартував голова Одещини.