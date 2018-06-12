Головні новини 12 червня: зустріч Трампа і Кім Чен Ина, трагедія з катамараном у Росії

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. У Волгограді зіткнулися катамаран з баржею, загинуло 11 людей. У Німеччині пройшла зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Азербайджан запропонував Україні приєднатися до проекту Південний газовий коридор. Закарпаття накрила потужна злива з градом. Такими були головні новини вівторка, 12 червня, в Україні та світі.

Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина

У Сінгапурі відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. Основною темою розмови північнокорейського та американського лідерів було ядерне роззброєння Корейського півострова.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час церемонії підписання угоди зі США про денуклеаризацію КНДР заявив, що "минуле залишиться позаду".

На цій історичній зустрічі сьогодні, 12 чеврня, ми вирішили залишити минуле позаду і підписати цей історичний документ. Світ побачить великі зміни,

– заявив Кім Чен Ин.

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Північнокорейський лідер також подякував президенту США Дональду Трампу за те, що зустріч таки відбулася. Окрім того, Кім Чен Ин заявив, що готовий тісно співпрацювати зі США, хоча це буде нелегко.

"Нам було нелегко приїхати сюди. Було минуле, яке тримало нас за щиколотки, і помилкові упередження і підходи, що закривали часом наші очі і вуха. Ми подолали все це, і ми перебуваємо зараз тут", – заявив Кім Чен Ин.

На завершення спільного саміту президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення військовополонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.



Трамп та Кім Чен Ин підписали важливу угоду

Окрім того, президент США Дональд Трамп має відвідати столицю Північної Кореї Пхеньян найближчим часом , натомість лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв запрошення здійснити візит до Білого дому.

Після зустрічі, Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому.

За його словами, КНДР повинна дуже швидко позбутися ядерної зброї.

"Я думаю, що вони хочуть зробити це швидко, подивимося. Це означає, що КНДР повинні почати процес негайно", – повідомив Трамп.

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Трамп додав, що США, відповідно до взятих на себе зобов’язань, припинять військові навчання, які вони проводять спільно з Південною Кореєю і не виключає і ймовірного виведення солдатів США з території Південної Кореї, де вони залишаються з часів Корейської війни.

Він зазначив і те, що в обмін на ці поступки Кім Чен Ин погодився знищити полігон, де проводилися випробування ракетних двигунів. На його думку, ліквідація ядерної зброї в Північній Кореї займе "певний проміжок часу", проте пообіцяв, що цей процес почнеться "незабаром". Зі знищенням північнокорейської ядерної зброї Трамп пов'язав і можливість скасування санкцій проти Пхеньяна.

"Санкції будуть зняті, коли ми переконаємося, що ядерна зброя більше не використовується як фактор тиску. Санкції відіграли велику роль. Але їх буде знято у певний момент. Я сподіваюся, що це станеться незабаром", – сказав президент США Дональд Трамп.

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Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина прокоментував і Президент України Петро Порошенко. Він привітав результати історичної зустрічі і висловив сподівання, що світові лідери врахували досвід України щодо відмови від статусу ядерної держави.

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сінгапурі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим,

– заявив Порошенко.

Український президент також висловив сподівання, що "гарантії безпеки з боку США у зв'язку з денуклеаризацією півострова врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України".

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Трагедія у Волгограді в Росії

У російському Волгограді на річці Волга біля острова Голодний в кілометрі від берегової лінії зіткнулися катамаран і буксир в складі двох барж, катамаран перекинувся.

Внаслідок зіткнення загинуло 11 осіб, з них одна неповнолітня 17-річна дівчина. Всього на борту 12-місного катамарана перебували 16 осіб.

Закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Піднято з води тіло останньої пасажирки катамарана. Число загиблих при ПП – 11 осіб,

– зазначили у відомстві МНС РФ.

П'ять пасажирів катамарана були врятовані, з них троє, дві жінки і чоловік, були госпіталізовані, ще двоє відмовилися від медичної допомоги.

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Згодом стало відомо, що капітан катамарану був нетверезий, а катамаран серйозно перевантажений та без дозволу на перевезення пасажирів. Окрім того, катамаран не мав відповідного дозволу на перевезення пасажирів.

"За попередньою інформацією, дозволу на перевезення пасажирів не було. Рятувальні жилети були відсутні. За фактом аварії служба проводить розслідування", – зазначили у відомстві.

На катамарані проходила вечірка. Серед пасажирів були співробітники правоохоронних органів, які відзначали день народження колеги. За попередньою інформацією принаймні частина пасажирів катамарану були п'яними.

Слідчий комітет порушив справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 263 КК ( Порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело з необережності загибель двох або більше осіб).



У Волгограді катамаран зіткнувся з баржею

Переговори "нормандської четвірки"

У німецькому Берліні пройшла зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії вперше обговорили розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що вони з колегами обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в Росії.

Він додав, що "була дискусія з питань, які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі".

Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників, ми ніколи предметно, щонайменше, не обговорювали миротворчу місію, щодо чіткого визначення в чому полягає різниця в наших позиціях,

– заявив Клімкін.

Щодо результату розмов, то на думку дипломата, потрібні будуть подальші дискусії.

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Водночас, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів заявив, що ідея ​​США із розміщенням миротворчої місії ООН на всій території Донбасу, зокрема й на російсько-українському кордоні, повністю руйнує мінські домовленості.

"Російська позиція гранично зрозуміла. У нас є пропозиція, яка було внесена у вересні минулого року в РБ ООН. Ми пояснили, що ідеї, висунуті і українськими колегами, і американськими представниками, цю миротворчу місію перетворили в якусь військово-політичну комендатуру, яка візьме всю територію самопроголошених республік, Донецької та Луганської, і сама вже буде вирішувати кого обирати і як обирати. Ця пропозиція повністю руйнує мінські домовленості", – сказав глава МЗС РФ.

Зустріч лідерів України та Азербайджану

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Туреччини провів зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та домовився про співпрацю між країнами у енергетичній сфері.

"Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері",– розповів Порошенко.

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Окрім того, президент Азербайджану запропонував Україні приєднатися до проекту Південний газовий коридор.

За словами Порошенка, запуск газопроводу є "подією історичної ваги для Туреччини, Азербайджану, ЄС і для України". Він назвав цей проект "хорошим прикладом плідного регіонального співробітництва".

Робочий візит до Туреччини розпочав із зустрічі з @presidentaz Ільхамом Алієвим.



Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. pic.twitter.com/D2T7NrlLQo — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Український глава відзначив важливість газопроводу TANAP, який за його словами, є енергетичною безпекою Азербайджану та Туреччини.

Україна повністю підтримує цей проект. І сьогодні ми погодилися, що будемо щасливі диверсифікувати наші джерела енергії і отримувати з TANAP через Болгарію і Румунію постачання газу,

– додав Порошенко.

Крім того, президент України Петро Порошенко і президент Азербайджану Алієв поговорили про розширення відносин в тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.

Що таке TANAP?

Трансанатолійський газогін з Азербайджану через Туреччину до Європи. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз (Азербайджан). Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 мільярдів кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 мільярдів на 2023 рік.

Зливи в Україні

У вівторок, 12 червня, у Закарпатські області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом.

За словами очевидців, подекуди випав град розміром як куряче яйце і наробив чимало шкоди жителям регіону.