Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибают и получают ранения украинские воины.

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Ситуация на Донбассе в апреле

1 апреля. Российские наемники вели провокационные обстрелы украинских военных, чтобы обвинить в нарушении режима прекращении огня. Всего за сутки они нанесли 13 обстрелов.

Стреляли оккупанты возле Старогнатовки, Авдеевки, используя гранатометы. Возле Водяного, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеских действий два военнослужащих ООС получили ранения. Защитников оперативно доставили в больницы. Состояние раненых удовлетворительное.

2 апреля. Враг на Донбассе существенно активизировался. Только за минувшие сутки зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреливали не только позиции ВСУ, но и били по гражданской инфраструктуре города Красногоровка.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, ранения получило и гражданское лицо. Произошло это во время обстрела противником гражданской инфраструктуры.

3 апреля. Российские наемники 10 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли возле Песков, Авдеевки, Гнутово, Широкино, Водяного и Шумов. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов один наш защитник подорвался на мине. К сожалению, военный не выжил.

4 апреля. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Южного боевики били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, раненых или погибших среди украинских военных нет.

5 апреля. Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Лебединского, Водяного, Золотого-4 и Новоалександровки.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских атак двое защитников Украины получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

6 апреля. Российские наемники за сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от Невельского оккупанты стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Песков и Опытного в который раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Также использовали пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы.

Кроме того, враг стрелял в районе Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутового. Нарушения зафиксировали возле Новгородского, Золотого-4 и Шумов. Вблизи Новотошковского оккупанты применяли стрелковое оружие. В результате погиб украинский воин. Кроме этого, еще один военнослужащий подорвался на взрывчатке.

На дерзкие обстрелы боевиков бойцы ООС открывали ответный огонь.

7 апреля. Пророссийские боевики 7 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Песков, Опросного, Гнутово, Широкино, Талаковки та Водяного. Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате враждебных действий один украинский военный получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую помощь и отправили в лечебное учреждение.

8 апреля. С начала суток российские наемники успели 5 раз нарушить договоренности. Они открывали огонь из артиллерийской установки, минометов и стрелкового оружия возле Песков и Водяного. В результате их действий один наш защитник погиб.

Ситуация на Донбассе в марте

1 марта. В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Били в сторону позиций ВСУ вблизи Водяного, на Приазовье, возле Павлополя, Красногоровки и Невельского.

Кроме этого, неподалеку от Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов. Открывали огонь вблизи Луганского. На обстрелы врага ВСУ открывали ответный огонь.

Недалеко от Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. 8 украинских защитников получили боевые травмирования, а их собрат – ранения. Всех госпитализировали.

​2 марта. Украинские воины зафиксировали лишь 1 факт нарушения со стороны боевиков. Вблизи поселка Желтое, что недалеко от Счастья, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Аппарат также пересек линию разграничения. Но его украинские защитники вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Также Оккупанты не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ через блокпост вблизи Еленовки. Там задержали их на 5 часов. Кроме того, боевики продолжают препятствовать беспилотникам миссии. Последние такие инциденты произошли возле Каштанового и Петровского (район Донецка).

3 марта. За сутки боевики 4 раза нарушили режим тишины. Ранение получил один украинский воин. К счастью, его состояние – удовлетворительное.

Возле Водяного (Приазовье) оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов; вблизи Водяного (около Донецка) – с станковых противотанковых гранатометов; недалеко от Каменки – из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Причепиловки боевики стреляли в украинских воинов из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Обратите внимание! Так называемая "народная милиция" оккупированного Донецка разрешила своим боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Фактически боевики заявили о выходе из перемирия.

4 марта. Российские наемники 9 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Заметим, боевики несколько раз прицельно обстреливали позиции ВСУ.

Горячо было неподалеку от Водяного, Авдеевки, Павлополя, Талаковки, Золотого-4 и Новозвановки. К счастью, никто из украинских военных не погиб.

5 марта. В течение суток оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вели огонь возле Песков, Широкино, Водяного, Авдеевки и Талаковки.

В пригороде Марьинки враг совершил прицельный обстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. 1 украинский воин получил огнестрельное ранение. Его сразу госпитализировали, состояние здоровья военного – тяжелое.

6 марта. Оккупанты 10 раз открывали огонь. Вблизи Водяного на Приазовье и возле Опросного боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов. Кроме того, применяли стрелковое оружие. Неподалеку Песков, Марьинки и Павлополя российские наемники били из гранатометов и пулеметов.

На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

7 марта. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, из станкового противотанкового и подствольного гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь среди воинов ВСУ нет.

8 марта. Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины. Боевики стреляли с ручного противотанкового гранатомёта, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также с помощью ручного противотанкового гранатомёта осуществили дистанционное минировании территории минами ПОМ-2.

В результате атак врага ни один защитник Украины не пострадал. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

9 марта. Пророссийские боевики 21 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли вблизи Красногоровки, Песков, Новозвановки, Авдеевки, Лебединского, Троицкого, Железного, Золотого-4, Опытного и Южного. Наемники били из пулеметов и минометов. Украинские военные открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь нет.

10 марта. Вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Южного и Троицкого. Из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли Приазовье: неподалеку от Водяного и Авдеевки. Прицельный огонь марионеточные войска России вели по Ломакино, Красногоровке и Марьинке.

Из-за обстрела возле Старогнатовки тяжело ранило бойца. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

11 марта. За сутки пророссийские боевики 4 раза нарушили режим тишины. Стреляли из станковых гранатометов и стрелкового оружия возле Талаковки, Пищевика, Новозвановки. В результате вражеских обстрелов ранения получил украинский защитник. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Украинские военные дали отпор противнику.

12 марта. Российские наемники 14 раз нарушили тишину. Возле Катериновки оккупанты открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного тоже стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Одного воина ранили, его забрали в медучреждение.

В районе Старогнатовки боевики обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета. Захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Гнутово, а в пригороде Водяного, что на Приазовье, били из ручных противотанковых гранатометов. В который раз оккупанты стреляли возле Марьинки. К сожалению, один украинский защитник погиб.

13 марта. В течение суток оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. Российские боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков, Водяного и Южного.

Оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, ручных, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того недалеко от Водяного украинские военные обнаружили вражеский квадрокоптер.

Заметьте! В районе Песков и Водяного российские наемники совершили ряд провокаций. Боевики применили запрещенное оружие.

14 марта. Войска оккупантов 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела Южного один военный ВСУ получил пулевое ранение.

Кроме того, российские наемники били в сторону Катериновки, Луганского, Троицкого, Лебединского, Опытного, Авдеевки, Песков и Гнутово. Враг вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия противника.

15 марта. Российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Вблизи Водяного и Верхнеторецкого били из запрещенного вооружения. Неподалеку от Лебединского и Гнутова оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе поселка Гнутово противник использовал ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие. Рядом с Южным враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия наемников России.

16 марта. За сутки российские наемники 9 раз нарушали режим тишины. Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты открывали огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ. Его направили в больницу, состояние здоровья удовлетворительное.

Обстреливали боевики Талаковку, Гнутово, Павлополь, Авдеевку и Лебединское.

В ВСУ отмечают: за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Немало обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер.

17 марта. Российские боевики в течение суток 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также подствольных гранатометов.

В ВСУ отметили: захватчики также применили минометы 82-го калибра, запрещенные Минскими договоренностями. Украинские воины открыли ответный огонь.

Обстрелы боевики вели вблизи Водяного, Гнутово, Луганского, Светлодарска и Новотошковского.

Боевых потерь, к счастью, нет.

18 марта. Оккупанты обстреляли украинские позиции 6 раз за сутки. Возле Южного открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш военнослужащий погиб.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, захватчики стреляли из минометов и гранатометов. В пригороде Богдановки также брали в руки гранатометы и стрелковое оружие. Украинские воины были вынуждены отвечать на дерзкие обстрелы боевиков.

19 марта. Боевики 2 раза нарушили "тишину". Возле Водяного стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там от вражеского обстрела погиб украинский боец.

Кроме того, российские наемники били из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Украинские защитники открывали ответный огонь. А вечером оккупанты совершили длительный обстрел украинских позиций вблизи Водяного, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

20 марта. Оккупанты 9 раз обстреливали позиции бойцов ВСУ. Враг бил из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле: Южного, Шумов, Водяного, на Приазовье, Лебединского, Широкино.

Вследствие обстрела 1 украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он погиб во время эвакуации в медицинское учреждение.

21 марта. Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Возле Водяного, на Приазовье, оккупанты стреляли из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Лебединского боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

22 марта. За сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из минометов, а также автоматических станковых гранатометов и пулеметов. Нарушения зафиксировали вблизи Водяного, Песков, Богдановки и Тарамчука. Пострадавших и боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что на территории ОРДО активно распространяют фейковые новости о якобы снайперских обстрелах со стороны украинцев.

23 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил возле Водяного, Авдеевки, Шумел, Гнутового, Широкиного и Славного.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

24 марта. Оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Нарушения зафиксировали возле Водяного, Авдеевки, Лебединского, Шумел, Богдановки. К счастью, боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет.

25 марта. Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли возле Светлодарска, Майорска, Богдановки и Широкино. Боевики били из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

26 марта. Враг 4 раза открывал огонь по позициям украинских бойцов. Неспокойно было у Шумов, Майорска и Верхнеторецкого. В результате коварных обстрелов боевиков 4 защитника из состава ООС погибли, двое получили ранения.

Обратите внимание! Одним из погибших у шумов военных был Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.

На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь.

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27 марта. В районе проведения ООС вражеские войска 11 раз нарушили режим тишины. Потерь и ранений среди наших защитников нет. Вблизи Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Также враг открывал огонь возле Зайцево и Луганского, Авдеевки, Водяного, Славного, в пригороде Широкино. Вблизи Авдеевки зафиксировали вражеский беспилотник, его подавили наши силы.

28 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ВСУ в Водяном, Талаковке, Прицепиловке, Южном и Широкино. Оккупанты также дистанционно заминировали Луганское минами ПОМ-2. Кроме того, они обстреляли населенный пункт Водяное. К счастью, наши защитники и гражданское население не пострадали.

29 марта. Оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Зайцево враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, вблизи Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино, Марьинки и Старогнатовки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, российские наемники дерзко занялись дооборудованием старых и обустройством новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта, Марьинки и Зайцево.

30 марта. Оккупанты 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. Вблизи Авдеевки и Песков боевики били из противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино российские стреляли из крупнокалиберных пулеметов. В районе Ричепиливки и Троицкого оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, возле Павлополя боевики также проводили инженерное оборудование своих позиций.

Погибших или раненых среди военных ВСУ, к счастью, нет.

31 марта. Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Кроме того после заседания ТКГ, на котором Россия не поддержала обеспечение на Донбассе перемирия, оккупанты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Также подразделения ВСУ зафиксировали выполнение боевиками инженерных работ и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки.

Ситуация на Донбассе в феврале

1 февраля. В течение суток российские наемники 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Били неподалеку отАвдеевки, в районе Пищевика, возле Новомихайловки и Южного.

2 февраля. Пророссийские боевики 8 раз нарушали режим тишины. Рядом с Шумами враг вел прицельный снайперский огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, из-за этого погиб украинский военный.

Погиб Дмитрий Власенко, старший матрос 503 отдельного батальона морской пехоты. Его ранение оказалось несовместимым с жизнью.



Дмитрий Власенко / Фото с фейсбука 503 отдельного батальона морской пехоты

3 февраля. Боевиков вели огонь в сторону позиций украинских защитников возле Гнутова и Водяного. Стреляли из автоматического станкового, а также из подствольного гранатометов. Боевых потерь среди военных ВСУ не было.

4 февраля. Оккупационные войска ранили украинского защитника и обустроили позиции возле Крымского. В результате обстрела возле Южного воин ВСУ получил огнестрельное ранение. Его оперативно госпитализировали.

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5 февраля. Российские наемники 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, который совершил дистанционное минирование перед позициями ВСУ.

6 февраля. Враг 13 раз стрелял по позициям украинских военных. К сожалению, 2 бойца Вооруженных сил Украины погибли, еще 4 – получили ранения.

Погибшими героями были старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они служили в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.



Назарий Полищук и Алексей Подвезенный / Фото с фейсбуке 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

7 февраля. На Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Они стреляли возле Золотого-4 и вблизи Луганского. А также – неподалеку от Новомихайловки, там ранили украинского защитника.

8 февраля. В течение суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе 7 раз. Горячей всего было возле Южного, Авдеевки, Песков и Водяного. На прицельные обстрелы ВСУ давали адекватный ответ.

9 февраля. Российские наемники трижды нарушили режим перемирия, огонь они открывали прицельно. Били из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

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10 февраля. Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского бойца неподалеку от Песок. Также открывали огонь возле Водяного, Верхнеторецкого, Золотого-4 и Южного.

11 февраля. Российские наемники 5 раз срывали договоренности о режиме тишины. Украинские военные были вынуждены давать им ответ. К сожалению, погибли 2 бойца Вооруженных сил Украины.

Смертельное ранение под Зайцевым получил 36-летний военный Александр Глушко. Вблизи Новомихайловки погиб 25-летний Владислав Лященко.



Александр Глушко и Владислав Лященко / Коллаж 24 канала

12 февраля. В течение суток оккупанты 7 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Возле Павлополя украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его отвезли в больницу.

13 февраля. Наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима тишины. Враг палил из гранатометов вблизи Водяного и Старогнатовки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

14 февраля. Российские боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Новоалександровки. Неподалеку от Новолуганского на неизвестном взрывном устройстве подорвались 3 украинских воина.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.



Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко / Коллаж 24 канала

15 февраля. Оккупанты продолжили срывать перемирие на Донбассе. Били неподалеку от Славного, Опытного и возле Светлодарска. На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.

16 февраля. В течение суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Противник открывал огонь недалеко от Водяного, а также вблизи населенного пункта Южное.

17 февраля. Оккупанты в течение суток 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку от Новомихайловки. Открывали огонь вражеские войска в сторону наших воинов возле Славного и Южного. Вблизи Шумов стреляли не только из автоматических станковых гранатометов, а работали и снайперы оккупантов. Украинцы дали достойный отпор.

18 февраля. За сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Они открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку от Шумов. Вблизи Южного враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска – из стрелкового оружия. Украинские военные отвечали огнем.

19 февраля. Оккупанты 5 раз игнорировали договоренность о режиме тишины. Они открывали огонь вблизи Зайцево, Южного и Луганского. Украинские защитники давали достойный отпор. Неподалеку Водяного боевики осуществили дистанционное минирование местности в направлении наших позиций.

20 февраля. Враг 7 раз обстреливал позиции наших защитников. Оккупанты били возле Новгородского, Попасной и Катериновки. Уже традиционно пророссийские боевики применяли артиллерийские системы, минометы и снайперское оружие. В Новгородском под минометный обстрел попали дома местных жителей. Оккупанты повредили 3 жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Справка. В этот день на Донбассе случился пожар в одном из блиндажей. Он унес жизнь Николая Лебедя и Михаила Капрана. Известно, что третий погибший был родом из Ровно.

21 февраля. Российские наемники 1 раз нарушили режим перемирия – возле Светлодарска осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия. К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

22 февраля. За сутки оккупанты сразу 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Авдеевки вражеские силы стреляли из гранатометов различных систем. Погиб украинский военный – старший солдат Сергей Петраускас с Черниговщины. Еще один защитник получил ранение. Также не обошлось без потерпевших и возле Южного – наш воин попал под обстрел, с осколочным ранением был доставлен в больницу.



Погибший воин Сергей Петраускас / Фото из фейсбука 72 ОМБР имени Черных Запорожцев

23 февраля. Сутки началась неспокойно. Уже утром боевики трижды нарушили режим тишины. Возле Зайцево в результате обстрела погиб наш воин, еще один был ранен. Возле Зайцево в результате обстрела один украинский воин получил ранения, еще один защитник – Дмитрий Сардак – погиб. Известно, что он получил осколочное ранение. У Дмитрия осталась жена. Кроме того, вражеский снайпер ранил защитника Украины возле Песков.

Также боевики били по мирным жителям хутора Вольного. В результате погиб 73-летний мирный житель. Он получил тяжелые ранения и его госпитализировали. Но, к сожалению, медики спасти мужчину не смогли.

Всего украинские воины зафиксировали 20 нарушений со стороны боевиков. Били оккупанты из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ.

24 февраля. В течение суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Враг, в частности, вел огонь возле Южного и Талаковки – там украинский воин получил пулевое ранение.

Также российские наемники били из гранатометов в пригороде Авдеевки, а также возле Водяного и Марьинки. Неподалеку от Чермалыка украинский военный задержал на наблюдательном посту боевика.

Тот пытался проникнуть на позиции ВСУ и набросился с ножом на украинского воина. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

25 февраля. В эти сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины. Российские наемники вели прицельный огонь возле Лебединского, обстреляли Желобок, Славное и Пески. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.

Именно в этот день начали вакцинацию украинских военных в зоне ООС против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

26 февраля. Войска оккупанта 14 раз нарушили режим тишины. В результате обстрела Водяного 6 украинских защитников получили осколочные ранения, еще 3 – боевое травмирование. Вблизи Марьинки и Лебединского российские наемники били из стрелкового оружия. В результате 1 воин ВСУ получил пулевое ранение. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения еще 1 украинский воин. Пострадавших бойцов госпитализировали.

Кроме того, боевики не пропустили гуманитарный груз ООН через КПВВ "Счастье".

27 февраля. Окуранти 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших бойцов из запрещенного вооружения. Неспокойно было возле: населенного пункта Луганское, Мироновский, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево и Водяное. В районе Луганского украинский защитник получил осколочные ранения в результате подрыва на мине. Раненому оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

28 февраля. Боевики 7 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов возле Пищевика погиб 1 украинский воин. Известно, что от рук оккупантов погиб младший сержант Сергей Моисеенко

Также пророссийские наемники били вблизи Широкино, Водяного. На этом же направлении зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Стреляли из гранатометов и в сторону Верхнеторецка.

В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ. Кроме того, украинская сторона в СЦКК приняла другие меры по реагированию.

Ситуация на Донбассе в январе

1 января. В первый день нового года российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. На многочисленные обстрелы врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ не было.

2 января. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулемета возле Песок. Неподалеку от Павлополя зафиксировали неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета. В общем враг трижды нарушил режим тишины.

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3 января. Боевики 7 раз открывали огонь из различного вида вооружения в сторону украинских защитников. Стреляли вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Красногоровка, Пески, Водяное, поселка Южное и города Светлодарск.

4 января. Оккупанты 5 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В частности, били вблизи населенного пункта Гнутово. Несколько неприцельных выстрелов из гранатометов осуществили в районе Луганского.

5 января. Российские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку от Гнутова и Водяного, вблизи Авдеевки и возле Пищевика. В целом они 4 раза нарушили договоренности о режиме тишины.

6 января. Враг 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на окраинах Донецкого аэропорта, в районе Опытного, оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутова – из стрелкового оружия.

7 января. В течение суток российские наемники 8 раз нарушали режим тишины. Оккупанты били из гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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8 января. Боевики 9 раз нарушали режим тишины. Неподалеку от Южного открыли провокационный огонь в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения для местных жителей.

9 января. Российские наемники проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского, также открывали огонь в сторону позиций ВСУ в районе Водяного. В целом враг трижды нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

10 января. Враг обстрелял Авдеевку и Водяное. К счастью, потерь среди украинских бойцов не было. Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ.

11 января. Российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский защитник.

Вражеская пуля унесла жизнь 38-летнего Олега Андриенко. Он был старшим солдатом 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.



Олег Андриенко / Фото "Это моя Украина"

12 января. Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение, его сразу госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

13 января. Оккупанты снова нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Они 6 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Били возле Водяного, Авдеевки, Гнутова и Марьинки.

14 января. В результате вражеского обстрела украинский военный получил легкое осколочное ранение. Это случилось возле села Гнутово Донецкой области. В общем боевики 6 раз в течение суток нарушили режим тишины.

15 января. За сутки 15 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов противника один из украинских военных получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

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16 января. Российские наемники били по позициям ВСУ вблизи Гнутова и Талаковки, режим тишины они нарушили 6 раз. Около Трудовского оккупанты совершили несколько очередей из стрелкового оружия. Украинский военный получил огнестрельное ранение.

17 января. Боевики за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от населенного пункта Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

18 января. Перед Крещением враг бил из минометов 82 калибра возле Богдановки. Этот населенный пункт находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

19 января. Враг нарушал перемирие дважды. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ неподалеку от Водяного, а также били вблизи Южного. Украинские защитники открывали ответный огонь.

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20 января. Недалеко от Старогнатовки получил ранение украинский военный, его госпитализировали. Режим прекращения огня в течение суток оккупанты нарушали дважды.

21 января. Количество выстрелов противника в сторону позиций ВСУ увеличилось. В течение суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский воин.

Погибшим оказался старший матрос Александр Отрепьев. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.



Александр Отрепьев / Фото бригады имени контрадмирала Белинского

22 января. Оккупанты снова использовали против украинцев гранатометы и стрелковое оружие. Они 6 раз обстреляли украинские позиции. Били возле Водяного, Новоселовки-2, Авдеевки, Опытного, а также рядом с Новолуганским и Шумами.

23 января. Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь или ранений среди украинских военных не было.

24 января. Оккупанты 5 раз открывали огонь в сторону украинских позиций – неподалеку от Песков, Южного, Водяного. Традиционно враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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25 января. Боевики не прекращают обстрелы, они нарушали режим тишины на Донбассе 7 раз. Горячее всего было возле Хутора Вольного, Тарамчука, в районе Водяного и вблизи Павлополя. К сожалению, украинский защитник получил ранение.

26 января. В результате прицельного обстрела боец ВСУ получил сквозное ранение головы, его эвакуировали в больницу. В общем российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Украинский боец Роман Дзюбенко, которого ранили в этот день, умер в больнице. Он был младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.



Роман Дзюбенко с женой / Фото из соцсетей

27 января. Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Били неподалеку от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки. А также возле Водяного, на Приазовье, и вблизи Зайцева и Луганского.

28 января. Российские наемники трижды открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи Водяного, недалеко от Катериновки. Били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Впоследствии выяснилось, что его захватили в плен боевики.



Боевики захватили военного в плен / Фото оперативного командования "Север"

29 января. Враг 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе. К сожалению, вблизи Водяного 2 украинских военных получили осколочные ранения. Их сразу госпитализировали. Кроме этого, противник вел огонь возле Опытного и Авдеевки.

30 января. Боевики снова нарушили режим прекращения огня – 5 раз вели огонь в сторону позиций ВСУ. Стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 2 украинских военных получили ранения недалеко от Марьинки.

31 января. За сутки враг 9 раз нарушал режим тишины на Донбассе. Кроме этого, российские боевики применили для корректировки огня беспилотник типа "Крыло". Его удалось вовремя обезвредить.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала