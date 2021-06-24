Сутки на Донбассе: оккупанты 22 раза нарушили тишину и устроили провокацию

Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов погибают и получают ранения украинские воины.

Подробно о ежедневном ходе ситуации на Востоке Украины в 2021 году – читайте далее.

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Ситуация на Донбассе в июне

1 июня. Войска оккупантов 5 раз обстреляли украинские позиции. Огонь открывали в сторону Новгородского, Катериновки и Песков. Боевики били из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди военных ВСУ не было. Украинские бойцы открывали ответный огонь.

2 июня. В течение суток нарушений режима тишины не зафиксировали. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

3 июня. Пророссийские боевики на Донабасе продолжили соблюдать режим тишины. Как сообщили в штабе ООС, ни одного вражеского выстрела не зафиксировали.

4 июня. Затишье на Донбассе длилось не долго и оккупанты вновь начали обстреливать позиции наших защитников. За сутки пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Они открывали огонь из минометов возле Песков и Новгородского.

5 июня. В течение суток нарушений перемирия не было. Украинские защитники контролируют ситуацию на передовой.

6 июня. Войска оккупантов 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали огонь в сторону Песков, Гнутово, Новотошковского, Широкино и Луганского. Били из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь в рядах ВСУ не было.

7 июня. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Лебединского и Луганского.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. На обстрелы противника наши воины давали адекватный ответ.

8 июня. Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. Неспокойно было поблизости Новгородского, Новотошковского, Авдеевки и Светлодарска. Враг использовал гранатометы и пулеметы.

К счастью, потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

9 июня. На передовой зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. В районе Новотошковского оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Возле Водяного враг лупил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Раевки военные ООС зафиксировали полет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Аппарат вовремя обезвредили.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

10 июня. В течение суток оккупанты 12 раз нарушили режим тишины. Украинский защитник получил огнестрельное ранение. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Где было горячо

Вблизи шумов оккупанты били из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Новгородского боевики обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Прицепиловки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного (в Приазовье) российские боевики били из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного (Донецкая область) оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Старогнатовки боевики стреляли из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Песков боевики били из стрелкового оружия.

Вблизи Водяного враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Опытного оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

11 июня. Пророссийские боевики 9 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Новгородского, Опытного, Южного, Старогнатовки и Водяного. Оккупанты использовали минометы, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и тому подобное.

В результате враждебных действий у Водяного украинский военный получил осколочное ранение. К сожалению, боец не выжил.

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12 июня. Наемники России, как и за прошедшие сутки, нанесли 9 обстрелов. Вблизи Водяного на Приазовье оккупант трижды открывал огонь из гранатометов различного типа, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Песков российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. К тому же били по Новотошковскому, Авдеевке, Луганскому, Прицепиловке.

Никто из украинских военных в течение суток не пострадал.

13 июня. В течение суток оккупанты 2 раза нарушили режим тишины. Вблизи Новотошковского боевики дважды били из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, раненых или погибших среди украинских воинов не было.

14 июня. Войска оккупанта 8 раз нарушали режим прекращения огня. Огонь открывали из подствольных, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет. Однако в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили 2 бойца, их госпитализировали. Состояние здоровья одного военного-удовлетворительное, другого – средней тяжести.

15 июня. В течение суток российские боевики 6 раз нарушали режим тишины. Украинские защитники открыли ответный огонь.

Где было горячее всего:

Вблизи Новгородского оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Южного боевики применяли противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку от Невельского оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Горячо было также близ Новотошковского. Там боевики били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Песков оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

Заметьте! В Луганской области также зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

16 июня. Наемники России нарушили "тишину" 9 раз. Возле Авдеевки оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, неподалеку от Зайцева, Талаковки и Новоселовки открыли огонь из минометов. Вблизи Новгородского обстреливали украинских защитников из БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Луганского российские наемники вели прицельный огонь из разного типа гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого обстрела один военный получил осколочное ранение. Защитника оперативно госпитализировали, состояние его здоровья – удовлетворительное.

17 июня. Войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских установок 122-го калибра и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

18 июня. Пророссийские боевики 3 раза обстреляли наши позиции. Произошло это недалеко от Золотого, Новоселовки, Луганского. Враг традиционно стрелял из ручных противотанковых гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

19 июня. Оккупанты на Донбассе активизировались. В течение суток наблюдатели зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня. Враг стрелял возле Луганского, Авдеевки, Новотошковского и Водяного.

Также пророссийские боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Авдеевка. В результате вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989-го года рождения. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ.

20 июня. Оккупанты 5 раз срывали режим тишины. У Старогнатовки боевики били в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия. Неподалеку Травневого и Причепиловки – из гранатометов. У Новозвановки оккупанты стреляли из минометов 120 калибра.

На обстрелы противника силы ООС дали ответ. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

Кроме того, на Луганщине заметили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Летательный аппарат обезвредили военные ВСУ.

21 июня. Враг 14 раз нарушал режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того оккупанты осуществляли дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2.

Неспокойно было возле Красногоровки, Гнутово, Луганского, Песков, Водяного, Майорского, Золотого-4 и Железного.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

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22 июня. Войска оккупанта 9 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра. Кроме того, украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

К счастью, боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

23 июня. Российские оккупанты 22 раза нарушили режим прекращения огня. Они били из минометов 82 и 120 калибра, артиллерийских систем 122 калибра, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

В частности возле Новоселовки, Майорска, Южного, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новгородского, Авдеевки, Луганского, Водяного, Новоалександровки, Новотошковского, Золотого-4, Широкина.

Более того, в районе Авдеевки враг совершил провокацию – с использованием беспилотника Mavic, который пытался пролететь над позициями украинских подразделений. Но украинские военные прекратили провокацию расчетами дежурных огневых средств.

Также под Песками зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения. Беспилотник противника вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на Донбассе в мае

1 мая. Пророссийские боевики перед Пасхой 12 раз нарушили режим тишины.

Возле Шумов противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Неподалеку Южного – трижды стрелял из минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Песков от оккупантов зафиксировали 2 нарушения.

Кроме того, возле Майорска вражеский беспилотник пересек линии разграничения, а в районе Водяного из еще одного беспилотника сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. В результате один военнослужащий ООС получил ранения.

2 мая. В течение суток российские наемники обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Катериновки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов. К счастью, погибших или раненых среди украинских воинов не было.

3 мая. На Донбассе в течение суток пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В частности, нарушения зафиксировали возле Водяного, Талаковки, Широкино, Лебединского, Песков, Крымского, Луганского. Украинские защитники открыли ответный огонь.

4 мая. Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Огонь открывали в сторону Водяного, Красногоровки, Авдеевки и Луганского.

Кроме того, украинские военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди наших защитников нет.

5 мая. Оккупанты прибегали к нарушениям 19 раз. Стреляли из артиллерийских установок возле Водяного, Южного, вблизи Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Майорска применили минометы, а возле Причепиловки – крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие обстрелов пострадали 2 украинских военных: их оперативно эвакуировали в больницы.

6 мая. Пророссийские боевики аж 16 раз нарушили режим тишины. Возле Луганского враг 2 раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Южного – еще и с станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, здесь боевики дистанционно минировали позиции ООС.

Недалеко от населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов – стрелковое оружие. В районе Талаковки по украинским позициям с беспилотников сбросили 2 выстрела ВОГ-17. В пригороде Новотошковского российские наемники 2 раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Зайцевого враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Новотроицкого – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь.

К сожалению, двое украинских защитников погибли, еще один получил ранения.

7 мая. Пророссийские боевики за сутки 11 раз нарушили "тишину".

Где было горячо

Возле Песков российские наемники трижды открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Шумов – из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоградского – из минометов 120 калибра.

Верхнеторецкое, Невельское, Авдеевка – из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов.

Новотошковское, Водяное – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов.

Кроме того, неподалеку от Южного оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, никто из украинских бойцов не пострадал.

8 мая. В день памяти и примирения российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Южного, Авдеевки, Опытного, Новгородского, Золотого-4 и Марьинки.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, артиллерийских установок 122 калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. На обстрелы противника наши воины давали адекватный ответ.

9 мая. Ситуация на Донбассе стала немного спокойнее – в течение 9 мая наблюдатели зафиксировали лишь 1 нарушение режима прекращения огня. Произошло это возле Авдеевки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

Вместе с тем враг продолжает глушить беспилотники СММ ОБСЕ. Кое-где международные наблюдатели даже не могли поднять аппараты в воздух.

10 мая. Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Троицкого, Опросного, Старогнатовки, Авдеевки, Южного и Водяного.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

11 мая. Боевики вновь возобновили обстрелы по позициям наших защитников на Донбассе. Международные наблюдатели зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня. Неспокойно было возле: Новгородского, Калиново-Бурщуватого, Новоселовки, Южного, Водяного, Лебединского.

Кроме этого, оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

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12 мая. Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Новгородского, Катериновки, Гнутово, Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого. Кроме того, в результате вражеских обстрелов неподалеку Мирного повреждения получил автомобиль группы разминирования. К счастью, никто из наших бойцов не пострадал. На обстрелы оккупантов военные ООС открывали ответный огонь.

13 мая. Боевики нарушили режим перемирия 19 раз. Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, танков, артиллерийских установок 122-го калибра и стрелкового оружия.

Вследствие атак российских наемников украинский защитник получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

На обстрелы оккупанта украинские бойцы открывали огонь. О действиях вооруженных формирований России уже сообщили представителям ОБСЕ.

14 мая. Российские боевики 11 раз нарушали режим тишины. К счастью, раненых или погибших среди украинских защитников не было.

Вблизи села Гнутово оккупанты били из артиллерийских установок 120-го калибра. В районе Марьинки боевики стреляли из противотанковых пушек. Неподалеку Водяного и Новгородского враги открывали огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи села Широкино – еще и из минометов 82-го калибра.

В районе Светлодарска российские боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки – еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Новотошковского враги били из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

15 мая. Оккупанты аж 16 раз нарушали режим тишины. Неподалеку Водяного враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Вблизи Песков оккупанты тоже 3 раза срывали тишину. В районе Новгородского боевики дважды использовали минометы.

Возле Широкино и Невельского противник бил из минометов. В пригороде Старогнатовки российские наемники дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Опросного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосово – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Возле Марьинки тоже зафиксировали 2 нарушения перемирия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

Один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оказали помощь и отправили в госпиталь. Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

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16 мая. Боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня. Возле Новоселовки открывали огонь из минометов 82 калибра, а в пригороде Водяного – дважды открывали огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. Возле Катериновки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Стреляли и вблизи Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого. В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Причепиловки – еще и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, ни один украинский воин за сутки не погиб на фронте.

17 мая. Оккупанты на Донбассе и дальше игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня. Горячо было возле: Новолуганского, Песков, Зайцева, Опытного, Новотошковского, Прицепиловки и Авдеевки.

Кроме того, враг обстрелял позиции ВСУ из жилых кварталов Донецка. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами".

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья защитника удовлетворительное. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

18 мая. В течение суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Возле Песков оккупанты били с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Зайцевого российские боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки враги стреляли из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе Авдеевки оккупанты били с подствольных гранатометов.

19 мая. Российские наемники 1 раз нарушили перемирие. У Талаковки боевики открыли огонь из подствольных гранатометов. К счастью, потерь среди украинских военных нет. О нарушении оккупанта украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

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20 мая. Боевики 10 раз открывали огонь в сторону украинских позиций. Российские наемники били из минометов 82-го калибра, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. Обо всех нарушениях оккупанта Украина сообщила представителям ОБСЕ.

21 мая. Пророссийские боевики 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они стреляли возле Катериновки, Водяного, Новоселовки, Песков, Луганского и Гнутового. Вследствие враждебных действий двое наших защитников получили ранения, а один боец ​​– боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

22 мая. Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов до 12. Неспокойно было возле Песков, Южного, Водяного, Причепиловки, Золотого-4, Марьинки.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Военного уже прооперировали в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре. По последним данным, состояние здоровья бойца – тяжелое. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Пески. Мина попала в дом пожилого мужчины – дедушке чудом удалось выжить.

23 мая. В эти сутки оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов по сравнению с прошлыми – нарушали "тишину" 6 раз. Стреляли из минометов возле Авдеевки, пулеметов и гранатометов вблизи Гранитного. В районе Старогнатовки применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Из-за обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное. В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали огонь.

24 мая. Оккупанты 8 раз срывали перемирие. Возле Авдеевки и Невельского они открывали огонь из минометов, а неподалеку Водяного – из гранатометов. Такие же нарушения зафиксировали возле Павлополья и Южного. В районе Песков били из стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов боевики применили противотанковый ракетный комплекс против мирных жителей. Одна из ракет попала в гараж, вторая – в жилой дом возле Северного. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства.

Потерь среди наших защитников нет, на обстрелы противника военные ООС открывали огонь в ответ.

25 мая. Пророссийские боевики и дальше игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции наших защитников. За сутки зафиксировали 8 обстрелов недалеко от: Новомихайловки, Новгородского, Водяного, Светлодарска, Золотого-4 и Березового. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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26 мая. Российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из вооружения боевых машин пехоты, минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. К счастью, никто из наших защитников не пострадал. На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Где стреляли оккупанты:

Возле Крымского;

Песков;

Причепиловки;

Красногоровки;

Павлополя;

Водяного;

Южного.

27 мая. За сутки пророссийские боевики нарушали режим тишины 9 раз. В результате обстрела украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Оккупанты открывали огонь в направлении Песков, Причепиловки, Опытного, Марьинки, Новотошковского. Украинские защитники дали противнику отпор.

28 мая. Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции. Огонь открывали из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг также сбросил 2 выстрела ВОГ-17 с беспилотника.

В результате атак оккупанта украинский боец получил пулевое ранение. Его эвакуировали в больницу, состояние военного – удовлетворительное.

29 мая. В течение этих суток оккупанты 6 раз срывали режим тишины. Стреляли возле Новозвановки, Майорска, Новгородского и Причепиловки. Враг применил минометы и противотанковые ракетные комплексы.

К тому же боевики прибегли к обстрелу гражданской инфраструктуры поселка Шумы. К счастью, из мирного населения или военных никто не пострадал.

В течение суток боевых потерь среди военных ВСУ не было.

30 мая. Боевики 4 раза нарушали режим перемирия. Возле Майорска оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники там же дистанционно минировали украинские позиции.

В районе Золотого-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

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31 мая. За эти сутки оккупанты совершили 10 нарушений режима "тишины". 8 из них – это обстрелы, 1 – дистанционное минирование с ручных гранатометов и 1 пролет вражеского беспилотника над позициями ВСУ.

С гранатометов и минометов оккупанты стреляли у Водяного, вблизи Шумов – из минометов, в районе Авдеевки применили станковые гранатометы, а у Золотого-4 осуществили обстрел из стрелкового оружия. У Зайцевого оккупанты разбросали мины ПОМ-2, чем совершили дистанционное минирование.

У Санжаровки оккупант запустил свой беспилотник российского производства "Орлан-10", его сразу же приглушили украинские военные.

Боевых потерь в течение этого периода не было.

Ситуация на Донбассе в апреле

1 апреля. Российские наемники вели провокационные обстрелы украинских военных, чтобы обвинить в нарушении режима прекращении огня. Всего за сутки они нанесли 13 обстрелов.

Стреляли оккупанты возле Старогнатовки, Авдеевки, используя гранатометы. Возле Водяного, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеских действий два военнослужащих ООС получили ранения. Защитников оперативно доставили в больницы. Состояние раненых удовлетворительное.

2 апреля. Враг на Донбассе существенно активизировался. Только за минувшие сутки зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреливали не только позиции ВСУ, но и били по гражданской инфраструктуре города Красногоровка.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, ранения получило и гражданское лицо. Произошло это во время обстрела противником гражданской инфраструктуры.

3 апреля. Российские наемники 10 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли возле Песков, Авдеевки, Гнутово, Широкино, Водяного и Шумов. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов один наш защитник подорвался на мине. К сожалению, военный не выжил.

4 апреля. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Южного боевики били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, раненых или погибших среди украинских военных нет.

5 апреля. Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Лебединского, Водяного, Золотого-4 и Новоалександровки.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских атак двое защитников Украины получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

6 апреля. Российские наемники за сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от Невельского оккупанты стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Песков и Опытного в который раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Также использовали пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы.

Кроме того, враг стрелял в районе Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутового. Нарушения зафиксировали возле Новгородского, Золотого-4 и Шумов. Вблизи Новотошковского оккупанты применяли стрелковое оружие. В результате погиб украинский воин. Кроме этого, еще один военнослужащий подорвался на взрывчатке.

На дерзкие обстрелы боевиков бойцы ООС открывали ответный огонь.

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7 апреля. Пророссийские боевики 7 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Песков, Опросного, Гнутово, Широкино, Талаковки та Водяного. Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате враждебных действий один украинский военный получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую помощь и отправили в лечебное учреждение.

8 апреля. Российские наемники 15 раз нарушили режим тишины. Боевики совершили 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, устроили дистанционное минирование и оборудовали фортификационные сооружения.

У Луганского в результате вражеского огня погиб военный из состава Объединенных сил. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. На обстрелы оккупационных войск украинские воины открывали ответный огонь.

9 апреля. Боевики 7 раз нарушили перемирие на Донбассе, осуществив 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Оккупанты били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь открывали неподалеку Песков, Водяного, Старогнатовки, Луганского, а минирование провели в направлении Зайцево.

В результате вражеских обстрелов один военный ВСУ получил осколочное ранение. Защитника оперативно госпитализировали, его состояние здоровья удовлетворительное.

10 апреля. Пророссийские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Неспокойно было около населенного пункта Пищевик, а также вблизи Песков, Широкиного, Авдеевки, Каменки, Майорска, Золотого-3.

Вследствие прицельного вражеского обстрела один наш военнослужащий погиб, еще один боец получил пулевое ранение. Его оперативно доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.

11 апреля. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывали в сторону Невельского, Водяного, Зайцевого и Шумов.

К счастью, украинские защитники не пострадали.

12 апреля. Российские наемники 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 – обстрелы позиций украинских защитников и 2 – дистанционное минирование.

Боевики били из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник минировал территорию минами ПОМ-2.

Оккупанты атаковали позиции бойцов ВСУ вблизи Южного, Шумов, Зайцева, Новгородского, Золотого-4, Песков и Каменки. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

13 апреля. В течение суток враг 5 раз нарушил договоренности о режиме тишины. У Южного российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов, возле поселков Зайцево и Катериновки – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорска беспилотник противника пересекая линию разграничения, скинул гранату на позиции защитников Украины. 1 военнослужащий получил смертельное ранение.

Вблизи Первомайского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов 3 бойца ВСУ получили ранения.

14 апреля. Оккупанты на Донбассе 8 раз били по позициям ВСУ. Неспокойно было возле: Светлодарска, Песков, Золотого-4, Невельского, Берегового, Майорска, Павлополя. Враг уже традиционно применил гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

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Кроме того, пророссийские боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

15 апреля. Российские наемники за сутки 7 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В пригороде Майорска боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, там заметили вражеский беспилотник.

Неподалеку Новозвановки били из гранатометов, а возле Зайцево и Песков – из стрелкового оружия. Вблизи Новогродского оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди состава ООС нет.

16 апреля. Пророссийские боевики 15 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из запрещенных минометов возле Новгородского, Марьинки, Невельского и Опытного. Кроме того, горячо было вблизи Водяного, Луганского, Новоалександровки, Майорска, Тарамчука, Красногоровки и Песков. Оккупанты использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, подствольные гранатометы и станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, возле Майорска российские наемники дистанционно заминировали территорию. К счастью, никто из наших бойцов не погиб.

17 апреля. За сутки боевики 17 раз нарушали режим тишины. В частности, вблизи Майорска, Новгородского, Зайцевого, Пивденного, Шумов и Луганского оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также – гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, Широкино, Авдеевки и Водяного российские наемники обстреливали позиции ВСУ из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате обстрелов один из украинских воинов получил осколочное ранение. Состояние героя оценивают как средней степени тяжести.

18 апреля. Российские наемники 8 раз нарушили "тишину". Они стреляли из запрещенного оружия возле Водяного. Кроме того, горячо было неподалеку Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки.

Возле Широкино украинский боец получил смертельное ранение. Другой – осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

19 апреля. Оккупанты 6 раз срывали перемирие. Возле Авдеевки боевики открывали огонь из минометов 120 калибра, а возле Южного – еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Майорска российские наемники били из минометов 82 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков враг использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. В районе Зайцева оккупанты дистанционно минировали позиции ООС с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

20 апреля. Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку от Южного, Старогнатовки, Золотого-4 и Водяного.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

21 апреля. Войска оккупанта 8 раз нарушили режим тишины. Огонь открывали возле Песков, Южного, Шумов, Первомайска, Новгородского, Каменки и Красногоровки. Боевики били из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов, боевой машины пехоты и гранатометов различных систем.

Обо всех нарушениях российских наемников Украина сообщила представителям ОБСЕ.

22 апреля. Боевики значительно увеличили количество обстрелов за эти сутки и нарушили режим прекращения огня 17 раз. Стреляли у Южного, Зайцевого, Красногоровки, Шумов.

Возле Майорска оккупанты били с противотанкового ракетного комплекса. Один военный получил осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью.

В районе Крымского и Шумов зафиксировали два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10". Они пересекли линию разграничения.

Важно Оккупанты были в Золотом на позиции ВСУ, на полигон стянули "Грады", – ОБСЕ

23 апреля. Враг продолжал провоцировать наших защитников. За сутки наблюдатели насчитали 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Неспокойно было возле: Новоселовки, Новгородского, Шумов, Водяного, Авдеевки, Песков, Марьинки, Южного, Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

24 апреля. Возле Водяного оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Песков обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В целом зафиксировали 9 нарушений режима тишины. Ни один украинский военный за эти сутки не погиб.

25 апреля. Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники били по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огонь открывали вблизи таких населенных пунктов: Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка, Новгородское, Пески, Луганское, Водяное.

Украинские защитники не пострадали. Однако обо всех нарушениях оккупантов уже сообщили ОБСЕ.

26 апреля. Российские оккупационные войска 9 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку от Водяного, Гнутова, Светлодарска, Павлополя, Авдеевки и Зайцева.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

27 апреля. Пророссийские боевики 11 раз срывали режим прекращения огня. Возле Водяного оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов, а неподалеку Опытного еще и с противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от поселка Майорск российские наемники трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки и Луганского били из гранатометов. В районе Каменки и Павлополя также несколько раз открывали огонь из гранатометов. Возле Широкино использовали стрелковое оружие.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава ООС получил ранения. Ему оказали помощь, его состояние – удовлетворительное. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля один военнослужащий погиб, еще 3 – ранены.

28 апреля. Российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Катериновки, Гнутового, Водяного, Светлодарска, Золотого-4 и Зайцево.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

29 апреля. Пророссийские боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, они стреляли возле Невельского, Опытного, Красногоровки, Луганского, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Прицепиловки, Песок, Золотого-4, Верхнеторецкого, Шумов, Новгородского.

Огонь открывали из минометов 120 и 82 калибра, боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К тому же во время обстрела боевики ранили военнослужащего из состава Объединенных сил. Его состояние оценивают как удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

30 апреля. Российские наемники 6 раз нарушили "тишину". Они стреляли из запрещенного оружия возле Красногнатовки, Авдеевки, Песков и Широкиного. Оккупанты использовали минометы 120-го калибра, подствольные гранатометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. К счастью, никто из наших воинов не пострадал.

Ситуация на Донбассе в марте

1 марта. В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Били в сторону позиций ВСУ вблизи Водяного, на Приазовье, возле Павлополя, Красногоровки и Невельского.

Кроме этого, неподалеку от Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов. Открывали огонь вблизи Луганского. На обстрелы врага ВСУ открывали ответный огонь.

Недалеко от Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. 8 украинских защитников получили боевые травмирования, а их собрат – ранения. Всех госпитализировали.

​2 марта. Украинские воины зафиксировали лишь 1 факт нарушения со стороны боевиков. Вблизи поселка Желтое, что недалеко от Счастья, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Аппарат также пересек линию разграничения. Но его украинские защитники вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Также Оккупанты не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ через блокпост вблизи Еленовки. Там задержали их на 5 часов. Кроме того, боевики продолжают препятствовать беспилотникам миссии. Последние такие инциденты произошли возле Каштанового и Петровского (район Донецка).

3 марта. За сутки боевики 4 раза нарушили режим тишины. Ранение получил один украинский воин. К счастью, его состояние – удовлетворительное.

Возле Водяного (Приазовье) оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов; вблизи Водяного (около Донецка) – с станковых противотанковых гранатометов; недалеко от Каменки – из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Причепиловки боевики стреляли в украинских воинов из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Так называемая "народная милиция" оккупированного Донецка разрешила своим боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Фактически боевики заявили о выходе из перемирия.

4 марта. Российские наемники 9 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Заметим, боевики несколько раз прицельно обстреливали позиции ВСУ.

Горячо было неподалеку от Водяного, Авдеевки, Павлополя, Талаковки, Золотого-4 и Новозвановки. К счастью, никто из украинских военных не погиб.

5 марта. В течение суток оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вели огонь возле Песков, Широкино, Водяного, Авдеевки и Талаковки.

В пригороде Марьинки враг совершил прицельный обстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. 1 украинский воин получил огнестрельное ранение. Его сразу госпитализировали, состояние здоровья военного – тяжелое.

6 марта. Оккупанты 10 раз открывали огонь. Вблизи Водяного на Приазовье и возле Опросного боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов. Кроме того, применяли стрелковое оружие. Неподалеку Песков, Марьинки и Павлополя российские наемники били из гранатометов и пулеметов.

На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

7 марта. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, из станкового противотанкового и подствольного гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь среди воинов ВСУ нет.

8 марта. Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины. Боевики стреляли с ручного противотанкового гранатомёта, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также с помощью ручного противотанкового гранатомёта осуществили дистанционное минировании территории минами ПОМ-2.

В результате атак врага ни один защитник Украины не пострадал. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

9 марта. Пророссийские боевики 21 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли вблизи Красногоровки, Песков, Новозвановки, Авдеевки, Лебединского, Троицкого, Железного, Золотого-4, Опытного и Южного. Наемники били из пулеметов и минометов. Украинские военные открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь нет.

10 марта. Вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Южного и Троицкого. Из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли Приазовье: неподалеку от Водяного и Авдеевки. Прицельный огонь марионеточные войска России вели по Ломакино, Красногоровке и Марьинке.

Из-за обстрела возле Старогнатовки тяжело ранило бойца. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

11 марта. За сутки пророссийские боевики 4 раза нарушили режим тишины. Стреляли из станковых гранатометов и стрелкового оружия возле Талаковки, Пищевика, Новозвановки. В результате вражеских обстрелов ранения получил украинский защитник. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Украинские военные дали отпор противнику.

12 марта. Российские наемники 14 раз нарушили тишину. Возле Катериновки оккупанты открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного тоже стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Одного воина ранили, его забрали в медучреждение.

В районе Старогнатовки боевики обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета. Захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Гнутово, а в пригороде Водяного, что на Приазовье, били из ручных противотанковых гранатометов. В который раз оккупанты стреляли возле Марьинки. К сожалению, один украинский защитник погиб.

13 марта. В течение суток оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. Российские боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков, Водяного и Южного.

Оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, ручных, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того недалеко от Водяного украинские военные обнаружили вражеский квадрокоптер.

В районе Песков и Водяного российские наемники совершили ряд провокаций. Боевики применили запрещенное оружие.

14 марта. Войска оккупантов 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела Южного один военный ВСУ получил пулевое ранение.

Кроме того, российские наемники били в сторону Катериновки, Луганского, Троицкого, Лебединского, Опытного, Авдеевки, Песков и Гнутово. Враг вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия противника.

15 марта. Российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Вблизи Водяного и Верхнеторецкого били из запрещенного вооружения. Неподалеку от Лебединского и Гнутова оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе поселка Гнутово противник использовал ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие. Рядом с Южным враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия наемников России.

16 марта. За сутки российские наемники 9 раз нарушали режим тишины. Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты открывали огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ. Его направили в больницу, состояние здоровья удовлетворительное.

Обстреливали боевики Талаковку, Гнутово, Павлополь, Авдеевку и Лебединское.

В ВСУ отмечают: за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Немало обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер.

17 марта. Российские боевики в течение суток 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также подствольных гранатометов.

В ВСУ отметили: захватчики также применили минометы 82-го калибра, запрещенные Минскими договоренностями. Украинские воины открыли ответный огонь.

Обстрелы боевики вели вблизи Водяного, Гнутово, Луганского, Светлодарска и Новотошковского.

Боевых потерь, к счастью, нет.

18 марта. Оккупанты обстреляли украинские позиции 6 раз за сутки. Возле Южного открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш военнослужащий погиб.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, захватчики стреляли из минометов и гранатометов. В пригороде Богдановки также брали в руки гранатометы и стрелковое оружие. Украинские воины были вынуждены отвечать на дерзкие обстрелы боевиков.

19 марта. Боевики 2 раза нарушили "тишину". Возле Водяного стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там от вражеского обстрела погиб украинский боец.

Кроме того, российские наемники били из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Украинские защитники открывали ответный огонь. А вечером оккупанты совершили длительный обстрел украинских позиций вблизи Водяного, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

20 марта. Оккупанты 9 раз обстреливали позиции бойцов ВСУ. Враг бил из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле: Южного, Шумов, Водяного, на Приазовье, Лебединского, Широкино.

Вследствие обстрела 1 украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он погиб во время эвакуации в медицинское учреждение.

21 марта. Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Возле Водяного, на Приазовье, оккупанты стреляли из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Лебединского боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

22 марта. За сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из минометов, а также автоматических станковых гранатометов и пулеметов. Нарушения зафиксировали вблизи Водяного, Песков, Богдановки и Тарамчука. Пострадавших и боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что на территории ОРДО активно распространяют фейковые новости о якобы снайперских обстрелах со стороны украинцев.

23 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил возле Водяного, Авдеевки, Шумел, Гнутового, Широкиного и Славного.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

24 марта. Оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Нарушения зафиксировали возле Водяного, Авдеевки, Лебединского, Шумел, Богдановки. К счастью, боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет.

25 марта. Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли возле Светлодарска, Майорска, Богдановки и Широкино. Боевики били из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

26 марта. Враг 4 раза открывал огонь по позициям украинских бойцов. Неспокойно было у Шумов, Майорска и Верхнеторецкого. В результате коварных обстрелов боевиков 4 защитника из состава ООС погибли, двое получили ранения.

Одним из погибших у шумов военных был Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.

На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь.

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27 марта. В районе проведения ООС вражеские войска 11 раз нарушили режим тишины. Потерь и ранений среди наших защитников нет. Вблизи Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Также враг открывал огонь возле Зайцево и Луганского, Авдеевки, Водяного, Славного, в пригороде Широкино. Вблизи Авдеевки зафиксировали вражеский беспилотник, его подавили наши силы.

28 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ВСУ в Водяном, Талаковке, Прицепиловке, Южном и Широкино. Оккупанты также дистанционно заминировали Луганское минами ПОМ-2. Кроме того, они обстреляли населенный пункт Водяное. К счастью, наши защитники и гражданское население не пострадали.

29 марта. Оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Зайцево враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, вблизи Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино, Марьинки и Старогнатовки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, российские наемники дерзко занялись дооборудованием старых и обустройством новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта, Марьинки и Зайцево.

30 марта. Оккупанты 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. Вблизи Авдеевки и Песков боевики били из противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино российские стреляли из крупнокалиберных пулеметов. В районе Ричепиливки и Троицкого оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, возле Павлополя боевики также проводили инженерное оборудование своих позиций.

Погибших или раненых среди военных ВСУ, к счастью, нет.

31 марта. Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Кроме того после заседания ТКГ, на котором Россия не поддержала обеспечение на Донбассе перемирия, оккупанты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Также подразделения ВСУ зафиксировали выполнение боевиками инженерных работ и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки.

Ситуация на Донбассе в феврале

1 февраля. В течение суток российские наемники 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Били неподалеку отАвдеевки, в районе Пищевика, возле Новомихайловки и Южного.

2 февраля. Пророссийские боевики 8 раз нарушали режим тишины. Рядом с Шумами враг вел прицельный снайперский огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, из-за этого погиб украинский военный.

Погиб Дмитрий Власенко, старший матрос 503 отдельного батальона морской пехоты. Его ранение оказалось несовместимым с жизнью.



Дмитрий Власенко / Фото с фейсбука 503 отдельного батальона морской пехоты

3 февраля. Боевиков вели огонь в сторону позиций украинских защитников возле Гнутова и Водяного. Стреляли из автоматического станкового, а также из подствольного гранатометов. Боевых потерь среди военных ВСУ не было.

4 февраля. Оккупационные войска ранили украинского защитника и обустроили позиции возле Крымского. В результате обстрела возле Южного воин ВСУ получил огнестрельное ранение. Его оперативно госпитализировали.

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5 февраля. Российские наемники 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, который совершил дистанционное минирование перед позициями ВСУ.

6 февраля. Враг 13 раз стрелял по позициям украинских военных. К сожалению, 2 бойца Вооруженных сил Украины погибли, еще 4 – получили ранения.

Погибшими героями были старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они служили в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.



Назарий Полищук и Алексей Подвезенный / Фото с фейсбуке 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

7 февраля. На Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Они стреляли возле Золотого-4 и вблизи Луганского. А также – неподалеку от Новомихайловки, там ранили украинского защитника.

8 февраля. В течение суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе 7 раз. Горячей всего было возле Южного, Авдеевки, Песков и Водяного. На прицельные обстрелы ВСУ давали адекватный ответ.

9 февраля. Российские наемники трижды нарушили режим перемирия, огонь они открывали прицельно. Били из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

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10 февраля. Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского бойца неподалеку от Песок. Также открывали огонь возле Водяного, Верхнеторецкого, Золотого-4 и Южного.

11 февраля. Российские наемники 5 раз срывали договоренности о режиме тишины. Украинские военные были вынуждены давать им ответ. К сожалению, погибли 2 бойца Вооруженных сил Украины.

Смертельное ранение под Зайцевым получил 36-летний военный Александр Глушко. Вблизи Новомихайловки погиб 25-летний Владислав Лященко.



Александр Глушко и Владислав Лященко / Коллаж 24 канала

12 февраля. В течение суток оккупанты 7 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Возле Павлополя украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его отвезли в больницу.

13 февраля. Наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима тишины. Враг палил из гранатометов вблизи Водяного и Старогнатовки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

14 февраля. Российские боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Новоалександровки. Неподалеку от Новолуганского на неизвестном взрывном устройстве подорвались 3 украинских воина.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.



Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко / Коллаж 24 канала

15 февраля. Оккупанты продолжили срывать перемирие на Донбассе. Били неподалеку от Славного, Опытного и возле Светлодарска. На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.

16 февраля. В течение суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Противник открывал огонь недалеко от Водяного, а также вблизи населенного пункта Южное.

17 февраля. Оккупанты в течение суток 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку от Новомихайловки. Открывали огонь вражеские войска в сторону наших воинов возле Славного и Южного. Вблизи Шумов стреляли не только из автоматических станковых гранатометов, а работали и снайперы оккупантов. Украинцы дали достойный отпор.

18 февраля. За сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Они открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку от Шумов. Вблизи Южного враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска – из стрелкового оружия. Украинские военные отвечали огнем.

19 февраля. Оккупанты 5 раз игнорировали договоренность о режиме тишины. Они открывали огонь вблизи Зайцево, Южного и Луганского. Украинские защитники давали достойный отпор. Неподалеку Водяного боевики осуществили дистанционное минирование местности в направлении наших позиций.

20 февраля. Враг 7 раз обстреливал позиции наших защитников. Оккупанты били возле Новгородского, Попасной и Катериновки. Уже традиционно пророссийские боевики применяли артиллерийские системы, минометы и снайперское оружие. В Новгородском под минометный обстрел попали дома местных жителей. Оккупанты повредили 3 жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В этот день на Донбассе случился пожар в одном из блиндажей . Он унес жизнь Николая Лебедя и Михаила Капрана. Известно, что третий погибший был родом из Ровно.

21 февраля. Российские наемники 1 раз нарушили режим перемирия – возле Светлодарска осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия. К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

22 февраля. За сутки оккупанты сразу 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Авдеевки вражеские силы стреляли из гранатометов различных систем. Погиб украинский военный – старший солдат Сергей Петраускас с Черниговщины. Еще один защитник получил ранение. Также не обошлось без потерпевших и возле Южного – наш воин попал под обстрел, с осколочным ранением был доставлен в больницу.



Погибший воин Сергей Петраускас / Фото из фейсбука 72 ОМБР имени Черных Запорожцев

23 февраля. Сутки началась неспокойно. Уже утром боевики трижды нарушили режим тишины. Возле Зайцево в результате обстрела погиб наш воин, еще один был ранен. Возле Зайцево в результате обстрела один украинский воин получил ранения, еще один защитник – Дмитрий Сардак – погиб. Известно, что он получил осколочное ранение. У Дмитрия осталась жена. Кроме того, вражеский снайпер ранил защитника Украины возле Песков.

Также боевики били по мирным жителям хутора Вольного. В результате погиб 73-летний мирный житель. Он получил тяжелые ранения и его госпитализировали. Но, к сожалению, медики спасти мужчину не смогли.

Всего украинские воины зафиксировали 20 нарушений со стороны боевиков. Били оккупанты из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ.

24 февраля. В течение суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Враг, в частности, вел огонь возле Южного и Талаковки – там украинский воин получил пулевое ранение.

Также российские наемники били из гранатометов в пригороде Авдеевки, а также возле Водяного и Марьинки. Неподалеку от Чермалыка украинский военный задержал на наблюдательном посту боевика.

Тот пытался проникнуть на позиции ВСУ и набросился с ножом на украинского воина. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

25 февраля. В эти сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины. Российские наемники вели прицельный огонь возле Лебединского, обстреляли Желобок, Славное и Пески. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.

Именно в этот день начали вакцинацию украинских военных в зоне ООС против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

26 февраля. Войска оккупанта 14 раз нарушили режим тишины. В результате обстрела Водяного 6 украинских защитников получили осколочные ранения, еще 3 – боевое травмирование. Вблизи Марьинки и Лебединского российские наемники били из стрелкового оружия. В результате 1 воин ВСУ получил пулевое ранение. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения еще 1 украинский воин. Пострадавших бойцов госпитализировали.

Кроме того, боевики не пропустили гуманитарный груз ООН через КПВВ "Счастье".

27 февраля. Окуранти 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших бойцов из запрещенного вооружения. Неспокойно было возле: населенного пункта Луганское, Мироновский, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево и Водяное. В районе Луганского украинский защитник получил осколочные ранения в результате подрыва на мине. Раненому оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

28 февраля. Боевики 7 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов возле Пищевика погиб 1 украинский воин. Известно, что от рук оккупантов погиб младший сержант Сергей Моисеенко

Также пророссийские наемники били вблизи Широкино, Водяного. На этом же направлении зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Стреляли из гранатометов и в сторону Верхнеторецка.

В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ. Кроме того, украинская сторона в СЦКК приняла другие меры по реагированию.

Ситуация на Донбассе в январе

1 января. В первый день нового года российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. На многочисленные обстрелы врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ не было.

2 января. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулемета возле Песок. Неподалеку от Павлополя зафиксировали неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета. В общем враг трижды нарушил режим тишины.

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3 января. Боевики 7 раз открывали огонь из различного вида вооружения в сторону украинских защитников. Стреляли вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Красногоровка, Пески, Водяное, поселка Южное и города Светлодарск.

4 января. Оккупанты 5 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В частности, били вблизи населенного пункта Гнутово. Несколько неприцельных выстрелов из гранатометов осуществили в районе Луганского.

5 января. Российские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку от Гнутова и Водяного, вблизи Авдеевки и возле Пищевика. В целом они 4 раза нарушили договоренности о режиме тишины.

6 января. Враг 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на окраинах Донецкого аэропорта, в районе Опытного, оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутова – из стрелкового оружия.

7 января. В течение суток российские наемники 8 раз нарушали режим тишины. Оккупанты били из гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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8 января. Боевики 9 раз нарушали режим тишины. Неподалеку от Южного открыли провокационный огонь в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения для местных жителей.

9 января. Российские наемники проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского, также открывали огонь в сторону позиций ВСУ в районе Водяного. В целом враг трижды нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

10 января. Враг обстрелял Авдеевку и Водяное. К счастью, потерь среди украинских бойцов не было. Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ.

11 января. Российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский защитник.

Вражеская пуля унесла жизнь 38-летнего Олега Андриенко. Он был старшим солдатом 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.



Олег Андриенко / Фото "Это моя Украина"

12 января. Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение, его сразу госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

13 января. Оккупанты снова нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Они 6 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Били возле Водяного, Авдеевки, Гнутова и Марьинки.

14 января. В результате вражеского обстрела украинский военный получил легкое осколочное ранение. Это случилось возле села Гнутово Донецкой области. В общем боевики 6 раз в течение суток нарушили режим тишины.

15 января. За сутки 15 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов противника один из украинских военных получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

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16 января. Российские наемники били по позициям ВСУ вблизи Гнутова и Талаковки, режим тишины они нарушили 6 раз. Около Трудовского оккупанты совершили несколько очередей из стрелкового оружия. Украинский военный получил огнестрельное ранение.

17 января. Боевики за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от населенного пункта Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

18 января. Перед Крещением враг бил из минометов 82 калибра возле Богдановки. Этот населенный пункт находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

19 января. Враг нарушал перемирие дважды. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ неподалеку от Водяного, а также били вблизи Южного. Украинские защитники открывали ответный огонь.

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20 января. Недалеко от Старогнатовки получил ранение украинский военный, его госпитализировали. Режим прекращения огня в течение суток оккупанты нарушали дважды.

21 января. Количество выстрелов противника в сторону позиций ВСУ увеличилось. В течение суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский воин.

Погибшим оказался старший матрос Александр Отрепьев. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.



Александр Отрепьев / Фото бригады имени контрадмирала Белинского

22 января. Оккупанты снова использовали против украинцев гранатометы и стрелковое оружие. Они 6 раз обстреляли украинские позиции. Били возле Водяного, Новоселовки-2, Авдеевки, Опытного, а также рядом с Новолуганским и Шумами.

23 января. Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь или ранений среди украинских военных не было.

24 января. Оккупанты 5 раз открывали огонь в сторону украинских позиций – неподалеку от Песков, Южного, Водяного. Традиционно враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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25 января. Боевики не прекращают обстрелы, они нарушали режим тишины на Донбассе 7 раз. Горячее всего было возле Хутора Вольного, Тарамчука, в районе Водяного и вблизи Павлополя. К сожалению, украинский защитник получил ранение.

26 января. В результате прицельного обстрела боец ВСУ получил сквозное ранение головы, его эвакуировали в больницу. В общем российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Украинский боец Роман Дзюбенко, которого ранили в этот день, умер в больнице. Он был младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.



Роман Дзюбенко с женой / Фото из соцсетей

27 января. Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Били неподалеку от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки. А также возле Водяного, на Приазовье, и вблизи Зайцева и Луганского.

28 января. Российские наемники трижды открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи Водяного, недалеко от Катериновки. Били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Впоследствии выяснилось, что его захватили в плен боевики.



Боевики захватили военного в плен / Фото оперативного командования "Север"

29 января. Враг 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе. К сожалению, вблизи Водяного 2 украинских военных получили осколочные ранения. Их сразу госпитализировали. Кроме этого, противник вел огонь возле Опытного и Авдеевки.

30 января. Боевики снова нарушили режим прекращения огня – 5 раз вели огонь в сторону позиций ВСУ. Стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 2 украинских военных получили ранения недалеко от Марьинки.

31 января. За сутки враг 9 раз нарушал режим тишины на Донбассе. Кроме этого, российские боевики применили для корректировки огня беспилотник типа "Крыло". Его удалось вовремя обезвредить.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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12 июня. Наемники России, как и за прошедшие сутки, нанесли 9 обстрелов. Возле Водяного на Приазовье оккупант трижды открывал огонь из гранатометов разного типа, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Песков российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. К тому же били по Новотошковскому, Авдеевке, Луганскому, Причепиловке.

Никто из украинских военных в течение суток не пострадал.

Ситуация на Донбассе в мае

1 мая. Пророссийские боевики перед Пасхой 12 раз нарушили режим тишины.

Возле Шумов противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Неподалеку Южного – трижды стрелял из минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Песков от оккупантов зафиксировали 2 нарушения.

Кроме того, возле Майорска вражеский беспилотник пересек линии разграничения, а в районе Водяного из еще одного беспилотника сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. В результате один военнослужащий ООС получил ранения.

2 мая. В течение суток российские наемники обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Катериновки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов. К счастью, погибших или раненых среди украинских воинов не было.

3 мая. На Донбассе в течение суток пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В частности, нарушения зафиксировали возле Водяного, Талаковки, Широкино, Лебединского, Песков, Крымского, Луганского. Украинские защитники открыли ответный огонь.

4 мая. Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Огонь открывали в сторону Водяного, Красногоровки, Авдеевки и Луганского.

Кроме того, украинские военные заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди наших защитников нет.

5 мая. Оккупанты прибегали к нарушениям 19 раз. Стреляли из артиллерийских установок возле Водяного, Южного, вблизи Новозвановки – из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Майорска применили минометы, а возле Причепиловки – крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие обстрелов пострадали 2 украинских военных: их оперативно эвакуировали в больницы.

6 мая. Пророссийские боевики аж 16 раз нарушили режим тишины. Возле Луганского враг 2 раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Южного – еще и с станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, здесь боевики дистанционно минировали позиции ООС.

Недалеко от населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов – стрелковое оружие. В районе Талаковки по украинским позициям с беспилотников сбросили 2 выстрела ВОГ-17. В пригороде Новотошковского российские наемники 2 раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Зайцевого враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Новотроицкого – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь.

К сожалению, двое украинских защитников погибли, еще один получил ранения.

7 мая. Пророссийские боевики за сутки 11 раз нарушили "тишину".

Где было горячо

Возле Песков российские наемники трижды открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Шумов – из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоградского – из минометов 120 калибра.

Верхнеторецкое, Невельское, Авдеевка – из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов.

Новотошковское, Водяное – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов.

Кроме того, неподалеку от Южного оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, никто из украинских бойцов не пострадал.

8 мая. В день памяти и примирения российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Южного, Авдеевки, Опытного, Новгородского, Золотого-4 и Марьинки.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, артиллерийских установок 122 калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. На обстрелы противника наши воины давали адекватный ответ.

9 мая. Ситуация на Донбассе стала немного спокойнее – в течение 9 мая наблюдатели зафиксировали лишь 1 нарушение режима прекращения огня. Произошло это возле Авдеевки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

Вместе с тем враг продолжает глушить беспилотники СММ ОБСЕ. Кое-где международные наблюдатели даже не могли поднять аппараты в воздух.

10 мая. Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Троицкого, Опросного, Старогнатовки, Авдеевки, Южного и Водяного.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

11 мая. Боевики вновь возобновили обстрелы по позициям наших защитников на Донбассе. Международные наблюдатели зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня. Неспокойно было возле: Новгородского, Калиново-Бурщуватого, Новоселовки, Южного, Водяного, Лебединского.

Кроме этого, оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

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12 мая. Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Новгородского, Катериновки, Гнутово, Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого. Кроме того, в результате вражеских обстрелов неподалеку Мирного повреждения получил автомобиль группы разминирования. К счастью, никто из наших бойцов не пострадал. На обстрелы оккупантов военные ООС открывали ответный огонь.

13 мая. Боевики нарушили режим перемирия 19 раз. Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, танков, артиллерийских установок 122-го калибра и стрелкового оружия.

Вследствие атак российских наемников украинский защитник получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

На обстрелы оккупанта украинские бойцы открывали огонь. О действиях вооруженных формирований России уже сообщили представителям ОБСЕ.

14 мая. Российские боевики 11 раз нарушали режим тишины. К счастью, раненых или погибших среди украинских защитников не было.

Вблизи села Гнутово оккупанты били из артиллерийских установок 120-го калибра. В районе Марьинки боевики стреляли из противотанковых пушек. Неподалеку Водяного и Новгородского враги открывали огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи села Широкино – еще и из минометов 82-го калибра.

В районе Светлодарска российские боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки – еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Новотошковского враги били из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

15 мая. Оккупанты аж 16 раз нарушали режим тишины. Неподалеку Водяного враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Вблизи Песков оккупанты тоже 3 раза срывали тишину. В районе Новгородского боевики дважды использовали минометы.

Возле Широкино и Невельского противник бил из минометов. В пригороде Старогнатовки российские наемники дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Опросного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосово – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Возле Марьинки тоже зафиксировали 2 нарушения перемирия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

Один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оказали помощь и отправили в госпиталь. Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

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16 мая. Боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня. Возле Новоселовки открывали огонь из минометов 82 калибра, а в пригороде Водяного – дважды открывали огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. Возле Катериновки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Стреляли и вблизи Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого. В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Причепиловки – еще и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, ни один украинский воин за сутки не погиб на фронте.

17 мая. Оккупанты на Донбассе и дальше игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня. Горячо было возле: Новолуганского, Песков, Зайцева, Опытного, Новотошковского, Прицепиловки и Авдеевки.

Кроме того, враг обстрелял позиции ВСУ из жилых кварталов Донецка. Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами".

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья защитника удовлетворительное. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

18 мая. В течение суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Возле Песков оккупанты били с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Зайцевого российские боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки враги стреляли из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе Авдеевки оккупанты били с подствольных гранатометов.

19 мая. Российские наемники 1 раз нарушили перемирие. У Талаковки боевики открыли огонь из подствольных гранатометов. К счастью, потерь среди украинских военных нет. О нарушении оккупанта украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

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20 мая. Боевики 10 раз открывали огонь в сторону украинских позиций. Российские наемники били из минометов 82-го калибра, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. Обо всех нарушениях оккупанта Украина сообщила представителям ОБСЕ.

21 мая. Пророссийские боевики 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они стреляли возле Катериновки, Водяного, Новоселовки, Песков, Луганского и Гнутового. Вследствие враждебных действий двое наших защитников получили ранения, а один боец ​​– боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

22 мая. Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов до 12. Неспокойно было возле Песков, Южного, Водяного, Причепиловки, Золотого-4, Марьинки.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Военного уже прооперировали в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре. По последним данным, состояние здоровья бойца – тяжелое. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Пески. Мина попала в дом пожилого мужчины – дедушке чудом удалось выжить.

23 мая. В эти сутки оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов по сравнению с прошлыми – нарушали "тишину" 6 раз. Стреляли из минометов возле Авдеевки, пулеметов и гранатометов вблизи Гранитного. В районе Старогнатовки применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Из-за обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное. В ответ на атаки боевиков ВСУ открывали огонь.

24 мая. Оккупанты 8 раз срывали перемирие. Возле Авдеевки и Невельского они открывали огонь из минометов, а неподалеку Водяного – из гранатометов. Такие же нарушения зафиксировали возле Павлополья и Южного. В районе Песков били из стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов боевики применили противотанковый ракетный комплекс против мирных жителей. Одна из ракет попала в гараж, вторая – в жилой дом возле Северного. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства.

Потерь среди наших защитников нет, на обстрелы противника военные ООС открывали огонь в ответ.

25 мая. Пророссийские боевики и дальше игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции наших защитников. За сутки зафиксировали 8 обстрелов недалеко от: Новомихайловки, Новгородского, Водяного, Светлодарска, Золотого-4 и Березового. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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26 мая. Российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из вооружения боевых машин пехоты, минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. К счастью, никто из наших защитников не пострадал. На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Где стреляли оккупанты:

Возле Крымского;

Песков;

Причепиловки;

Красногоровки;

Павлополя;

Водяного;

Южного.

27 мая. За сутки пророссийские боевики нарушали режим тишины 9 раз. В результате обстрела украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Оккупанты открывали огонь в направлении Песков, Причепиловки, Опытного, Марьинки, Новотошковского. Украинские защитники дали противнику отпор.

28 мая. Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции. Огонь открывали из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг также сбросил 2 выстрела ВОГ-17 с беспилотника.

В результате атак оккупанта украинский боец получил пулевое ранение. Его эвакуировали в больницу, состояние военного – удовлетворительное.

29 мая. В течение этих суток оккупанты 6 раз срывали режим тишины. Стреляли возле Новозвановки, Майорска, Новгородского и Причепиловки. Враг применил минометы и противотанковые ракетные комплексы.

К тому же боевики прибегли к обстрелу гражданской инфраструктуры поселка Шумы. К счастью, из мирного населения или военных никто не пострадал.

В течение суток боевых потерь среди военных ВСУ не было.

30 мая. Боевики 4 раза нарушали режим перемирия. Возле Майорска оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники там же дистанционно минировали украинские позиции.

В районе Золотого-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

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31 мая. За эти сутки оккупанты совершили 10 нарушений режима "тишины". 8 из них – это обстрелы, 1 – дистанционное минирование с ручных гранатометов и 1 пролет вражеского беспилотника над позициями ВСУ.

С гранатометов и минометов оккупанты стреляли у Водяного, вблизи Шумов – из минометов, в районе Авдеевки применили станковые гранатометы, а у Золотого-4 осуществили обстрел из стрелкового оружия. У Зайцевого оккупанты разбросали мины ПОМ-2, чем совершили дистанционное минирование.

У Санжаровки оккупант запустил свой беспилотник российского производства "Орлан-10", его сразу же приглушили украинские военные.

Боевых потерь в течение этого периода не было.

Ситуация на Донбассе в апреле

1 апреля. Российские наемники вели провокационные обстрелы украинских военных, чтобы обвинить в нарушении режима прекращении огня. Всего за сутки они нанесли 13 обстрелов.

Стреляли оккупанты возле Старогнатовки, Авдеевки, используя гранатометы. Возле Водяного, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеских действий два военнослужащих ООС получили ранения. Защитников оперативно доставили в больницы. Состояние раненых удовлетворительное.

2 апреля. Враг на Донбассе существенно активизировался. Только за минувшие сутки зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреливали не только позиции ВСУ, но и били по гражданской инфраструктуре города Красногоровка.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, ранения получило и гражданское лицо. Произошло это во время обстрела противником гражданской инфраструктуры.

3 апреля. Российские наемники 10 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли возле Песков, Авдеевки, Гнутово, Широкино, Водяного и Шумов. Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов один наш защитник подорвался на мине. К сожалению, военный не выжил.

4 апреля. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ 1 раз. Вблизи Южного боевики били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, раненых или погибших среди украинских военных нет.

5 апреля. Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Лебединского, Водяного, Золотого-4 и Новоалександровки.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских атак двое защитников Украины получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

6 апреля. Российские наемники за сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от Невельского оккупанты стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Песков и Опытного в который раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Также использовали пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы.

Кроме того, враг стрелял в районе Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутового. Нарушения зафиксировали возле Новгородского, Золотого-4 и Шумов. Вблизи Новотошковского оккупанты применяли стрелковое оружие. В результате погиб украинский воин. Кроме этого, еще один военнослужащий подорвался на взрывчатке.

На дерзкие обстрелы боевиков бойцы ООС открывали ответный огонь.

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7 апреля. Пророссийские боевики 7 раз нарушили режим тишины. Они стреляли возле Песков, Опросного, Гнутово, Широкино, Талаковки та Водяного. Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате враждебных действий один украинский военный получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую помощь и отправили в лечебное учреждение.

8 апреля. Российские наемники 15 раз нарушили режим тишины. Боевики совершили 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, устроили дистанционное минирование и оборудовали фортификационные сооружения.

У Луганского в результате вражеского огня погиб военный из состава Объединенных сил. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. На обстрелы оккупационных войск украинские воины открывали ответный огонь.

9 апреля. Боевики 7 раз нарушили перемирие на Донбассе, осуществив 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Оккупанты били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь открывали неподалеку Песков, Водяного, Старогнатовки, Луганского, а минирование провели в направлении Зайцево.

В результате вражеских обстрелов один военный ВСУ получил осколочное ранение. Защитника оперативно госпитализировали, его состояние здоровья удовлетворительное.

10 апреля. Пророссийские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Неспокойно было около населенного пункта Пищевик, а также вблизи Песков, Широкиного, Авдеевки, Каменки, Майорска, Золотого-3.

Вследствие прицельного вражеского обстрела один наш военнослужащий погиб, еще один боец получил пулевое ранение. Его оперативно доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.

11 апреля. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывали в сторону Невельского, Водяного, Зайцевого и Шумов.

К счастью, украинские защитники не пострадали.

12 апреля. Российские наемники 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 – обстрелы позиций украинских защитников и 2 – дистанционное минирование.

Боевики били из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник минировал территорию минами ПОМ-2.

Оккупанты атаковали позиции бойцов ВСУ вблизи Южного, Шумов, Зайцева, Новгородского, Золотого-4, Песков и Каменки. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

13 апреля. В течение суток враг 5 раз нарушил договоренности о режиме тишины. У Южного российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов, возле поселков Зайцево и Катериновки – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорска беспилотник противника пересекая линию разграничения, скинул гранату на позиции защитников Украины. 1 военнослужащий получил смертельное ранение.

Вблизи Первомайского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов 3 бойца ВСУ получили ранения.

14 апреля. Оккупанты на Донбассе 8 раз били по позициям ВСУ. Неспокойно было возле: Светлодарска, Песков, Золотого-4, Невельского, Берегового, Майорска, Павлополя. Враг уже традиционно применил гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

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Кроме того, пророссийские боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

15 апреля. Российские наемники за сутки 7 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В пригороде Майорска боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, там заметили вражеский беспилотник.

Неподалеку Новозвановки били из гранатометов, а возле Зайцево и Песков – из стрелкового оружия. Вблизи Новогродского оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди состава ООС нет.

16 апреля. Пророссийские боевики 15 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из запрещенных минометов возле Новгородского, Марьинки, Невельского и Опытного. Кроме того, горячо было вблизи Водяного, Луганского, Новоалександровки, Майорска, Тарамчука, Красногоровки и Песков. Оккупанты использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, подствольные гранатометы и станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, возле Майорска российские наемники дистанционно заминировали территорию. К счастью, никто из наших бойцов не погиб.

17 апреля. За сутки боевики 17 раз нарушали режим тишины. В частности, вблизи Майорска, Новгородского, Зайцевого, Пивденного, Шумов и Луганского оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также – гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков, Широкино, Авдеевки и Водяного российские наемники обстреливали позиции ВСУ из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате обстрелов один из украинских воинов получил осколочное ранение. Состояние героя оценивают как средней степени тяжести.

18 апреля. Российские наемники 8 раз нарушили "тишину". Они стреляли из запрещенного оружия возле Водяного. Кроме того, горячо было неподалеку Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки.

Возле Широкино украинский боец получил смертельное ранение. Другой – осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

19 апреля. Оккупанты 6 раз срывали перемирие. Возле Авдеевки боевики открывали огонь из минометов 120 калибра, а возле Южного – еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Майорска российские наемники били из минометов 82 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков враг использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. В районе Зайцева оккупанты дистанционно минировали позиции ООС с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

20 апреля. Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку от Южного, Старогнатовки, Золотого-4 и Водяного.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

21 апреля. Войска оккупанта 8 раз нарушили режим тишины. Огонь открывали возле Песков, Южного, Шумов, Первомайска, Новгородского, Каменки и Красногоровки. Боевики били из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов, боевой машины пехоты и гранатометов различных систем.

Обо всех нарушениях российских наемников Украина сообщила представителям ОБСЕ.

22 апреля. Боевики значительно увеличили количество обстрелов за эти сутки и нарушили режим прекращения огня 17 раз. Стреляли у Южного, Зайцевого, Красногоровки, Шумов.

Возле Майорска оккупанты били с противотанкового ракетного комплекса. Один военный получил осколочное ранение, которое было несовместимо с жизнью.

В районе Крымского и Шумов зафиксировали два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10". Они пересекли линию разграничения.

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23 апреля. Враг продолжал провоцировать наших защитников. За сутки наблюдатели насчитали 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Неспокойно было возле: Новоселовки, Новгородского, Шумов, Водяного, Авдеевки, Песков, Марьинки, Южного, Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

24 апреля. Возле Водяного оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Песков обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В целом зафиксировали 9 нарушений режима тишины. Ни один украинский военный за эти сутки не погиб.

25 апреля. Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Российские наемники били по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огонь открывали вблизи таких населенных пунктов: Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка, Новгородское, Пески, Луганское, Водяное.

Украинские защитники не пострадали. Однако обо всех нарушениях оккупантов уже сообщили ОБСЕ.

26 апреля. Российские оккупационные войска 9 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку от Водяного, Гнутова, Светлодарска, Павлополя, Авдеевки и Зайцева.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

27 апреля. Пророссийские боевики 11 раз срывали режим прекращения огня. Возле Водяного оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов, а неподалеку Опытного еще и с противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от поселка Майорск российские наемники трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки и Луганского били из гранатометов. В районе Каменки и Павлополя также несколько раз открывали огонь из гранатометов. Возле Широкино использовали стрелковое оружие.

На обстрелы оккупантов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава ООС получил ранения. Ему оказали помощь, его состояние – удовлетворительное. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля один военнослужащий погиб, еще 3 – ранены.

28 апреля. Российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Катериновки, Гнутового, Водяного, Светлодарска, Золотого-4 и Зайцево.

Оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

29 апреля. Пророссийские боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, они стреляли возле Невельского, Опытного, Красногоровки, Луганского, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Прицепиловки, Песок, Золотого-4, Верхнеторецкого, Шумов, Новгородского.

Огонь открывали из минометов 120 и 82 калибра, боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К тому же во время обстрела боевики ранили военнослужащего из состава Объединенных сил. Его состояние оценивают как удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

30 апреля. Российские наемники 6 раз нарушили "тишину". Они стреляли из запрещенного оружия возле Красногнатовки, Авдеевки, Песков и Широкиного. Оккупанты использовали минометы 120-го калибра, подствольные гранатометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. К счастью, никто из наших воинов не пострадал.

Ситуация на Донбассе в марте

1 марта. В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Били в сторону позиций ВСУ вблизи Водяного, на Приазовье, возле Павлополя, Красногоровки и Невельского.

Кроме этого, неподалеку от Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов. Открывали огонь вблизи Луганского. На обстрелы врага ВСУ открывали ответный огонь.

Недалеко от Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. 8 украинских защитников получили боевые травмирования, а их собрат – ранения. Всех госпитализировали.

​2 марта. Украинские воины зафиксировали лишь 1 факт нарушения со стороны боевиков. Вблизи поселка Желтое, что недалеко от Счастья, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Аппарат также пересек линию разграничения. Но его украинские защитники вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Также Оккупанты не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ через блокпост вблизи Еленовки. Там задержали их на 5 часов. Кроме того, боевики продолжают препятствовать беспилотникам миссии. Последние такие инциденты произошли возле Каштанового и Петровского (район Донецка).

3 марта. За сутки боевики 4 раза нарушили режим тишины. Ранение получил один украинский воин. К счастью, его состояние – удовлетворительное.

Возле Водяного (Приазовье) оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов; вблизи Водяного (около Донецка) – с станковых противотанковых гранатометов; недалеко от Каменки – из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Причепиловки боевики стреляли в украинских воинов из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Так называемая "народная милиция" оккупированного Донецка разрешила своим боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Фактически боевики заявили о выходе из перемирия.

4 марта. Российские наемники 9 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Заметим, боевики несколько раз прицельно обстреливали позиции ВСУ.

Горячо было неподалеку от Водяного, Авдеевки, Павлополя, Талаковки, Золотого-4 и Новозвановки. К счастью, никто из украинских военных не погиб.

5 марта. В течение суток оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вели огонь возле Песков, Широкино, Водяного, Авдеевки и Талаковки.

В пригороде Марьинки враг совершил прицельный обстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. 1 украинский воин получил огнестрельное ранение. Его сразу госпитализировали, состояние здоровья военного – тяжелое.

6 марта. Оккупанты 10 раз открывали огонь. Вблизи Водяного на Приазовье и возле Опросного боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов. Кроме того, применяли стрелковое оружие. Неподалеку Песков, Марьинки и Павлополя российские наемники били из гранатометов и пулеметов.

На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

7 марта. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, из станкового противотанкового и подствольного гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь среди воинов ВСУ нет.

8 марта. Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим тишины. Боевики стреляли с ручного противотанкового гранатомёта, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также с помощью ручного противотанкового гранатомёта осуществили дистанционное минировании территории минами ПОМ-2.

В результате атак врага ни один защитник Украины не пострадал. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

9 марта. Пророссийские боевики 21 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли вблизи Красногоровки, Песков, Новозвановки, Авдеевки, Лебединского, Троицкого, Железного, Золотого-4, Опытного и Южного. Наемники били из пулеметов и минометов. Украинские военные открывали ответный огонь. К счастью, боевых потерь нет.

10 марта. Вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Южного и Троицкого. Из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли Приазовье: неподалеку от Водяного и Авдеевки. Прицельный огонь марионеточные войска России вели по Ломакино, Красногоровке и Марьинке.

Из-за обстрела возле Старогнатовки тяжело ранило бойца. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

11 марта. За сутки пророссийские боевики 4 раза нарушили режим тишины. Стреляли из станковых гранатометов и стрелкового оружия возле Талаковки, Пищевика, Новозвановки. В результате вражеских обстрелов ранения получил украинский защитник. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Украинские военные дали отпор противнику.

12 марта. Российские наемники 14 раз нарушили тишину. Возле Катериновки оккупанты открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного тоже стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Одного воина ранили, его забрали в медучреждение.

В районе Старогнатовки боевики обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета. Захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Гнутово, а в пригороде Водяного, что на Приазовье, били из ручных противотанковых гранатометов. В который раз оккупанты стреляли возле Марьинки. К сожалению, один украинский защитник погиб.

13 марта. В течение суток оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. Российские боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков, Водяного и Южного.

Оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, ручных, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того недалеко от Водяного украинские военные обнаружили вражеский квадрокоптер.

В районе Песков и Водяного российские наемники совершили ряд провокаций. Боевики применили запрещенное оружие.

14 марта. Войска оккупантов 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела Южного один военный ВСУ получил пулевое ранение.

Кроме того, российские наемники били в сторону Катериновки, Луганского, Троицкого, Лебединского, Опытного, Авдеевки, Песков и Гнутово. Враг вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия противника.

15 марта. Российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Вблизи Водяного и Верхнеторецкого били из запрещенного вооружения. Неподалеку от Лебединского и Гнутова оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе поселка Гнутово противник использовал ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие. Рядом с Южным враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на действия наемников России.

16 марта. За сутки российские наемники 9 раз нарушали режим тишины. Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты открывали огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела, боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ. Его направили в больницу, состояние здоровья удовлетворительное.

Обстреливали боевики Талаковку, Гнутово, Павлополь, Авдеевку и Лебединское.

В ВСУ отмечают: за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Немало обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер.

17 марта. Российские боевики в течение суток 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также подствольных гранатометов.

В ВСУ отметили: захватчики также применили минометы 82-го калибра, запрещенные Минскими договоренностями. Украинские воины открыли ответный огонь.

Обстрелы боевики вели вблизи Водяного, Гнутово, Луганского, Светлодарска и Новотошковского.

Боевых потерь, к счастью, нет.

18 марта. Оккупанты обстреляли украинские позиции 6 раз за сутки. Возле Южного открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш военнослужащий погиб.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, захватчики стреляли из минометов и гранатометов. В пригороде Богдановки также брали в руки гранатометы и стрелковое оружие. Украинские воины были вынуждены отвечать на дерзкие обстрелы боевиков.

19 марта. Боевики 2 раза нарушили "тишину". Возле Водяного стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там от вражеского обстрела погиб украинский боец.

Кроме того, российские наемники били из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Украинские защитники открывали ответный огонь. А вечером оккупанты совершили длительный обстрел украинских позиций вблизи Водяного, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

20 марта. Оккупанты 9 раз обстреливали позиции бойцов ВСУ. Враг бил из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле: Южного, Шумов, Водяного, на Приазовье, Лебединского, Широкино.

Вследствие обстрела 1 украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он погиб во время эвакуации в медицинское учреждение.

21 марта. Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Возле Водяного, на Приазовье, оккупанты стреляли из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Лебединского боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

22 марта. За сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из минометов, а также автоматических станковых гранатометов и пулеметов. Нарушения зафиксировали вблизи Водяного, Песков, Богдановки и Тарамчука. Пострадавших и боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что на территории ОРДО активно распространяют фейковые новости о якобы снайперских обстрелах со стороны украинцев.

23 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил возле Водяного, Авдеевки, Шумел, Гнутового, Широкиного и Славного.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

24 марта. Оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Нарушения зафиксировали возле Водяного, Авдеевки, Лебединского, Шумел, Богдановки. К счастью, боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет.

25 марта. Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли возле Светлодарска, Майорска, Богдановки и Широкино. Боевики били из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

26 марта. Враг 4 раза открывал огонь по позициям украинских бойцов. Неспокойно было у Шумов, Майорска и Верхнеторецкого. В результате коварных обстрелов боевиков 4 защитника из состава ООС погибли, двое получили ранения.

Одним из погибших у шумов военных был Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.

На действия противника военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь.

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27 марта. В районе проведения ООС вражеские войска 11 раз нарушили режим тишины. Потерь и ранений среди наших защитников нет. Вблизи Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Также враг открывал огонь возле Зайцево и Луганского, Авдеевки, Водяного, Славного, в пригороде Широкино. Вблизи Авдеевки зафиксировали вражеский беспилотник, его подавили наши силы.

28 марта. Пророссийские боевики 10 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции ВСУ в Водяном, Талаковке, Прицепиловке, Южном и Широкино. Оккупанты также дистанционно заминировали Луганское минами ПОМ-2. Кроме того, они обстреляли населенный пункт Водяное. К счастью, наши защитники и гражданское население не пострадали.

29 марта. Оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Возле Зайцево враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, вблизи Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Широкино, Марьинки и Старогнатовки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, российские наемники дерзко занялись дооборудованием старых и обустройством новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта, Марьинки и Зайцево.

30 марта. Оккупанты 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. Вблизи Авдеевки и Песков боевики били из противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино российские стреляли из крупнокалиберных пулеметов. В районе Ричепиливки и Троицкого оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, возле Павлополя боевики также проводили инженерное оборудование своих позиций.

Погибших или раненых среди военных ВСУ, к счастью, нет.

31 марта. Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Кроме того после заседания ТКГ, на котором Россия не поддержала обеспечение на Донбассе перемирия, оккупанты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Также подразделения ВСУ зафиксировали выполнение боевиками инженерных работ и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки.

Ситуация на Донбассе в феврале

1 февраля. В течение суток российские наемники 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Били неподалеку отАвдеевки, в районе Пищевика, возле Новомихайловки и Южного.

2 февраля. Пророссийские боевики 8 раз нарушали режим тишины. Рядом с Шумами враг вел прицельный снайперский огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, из-за этого погиб украинский военный.

Погиб Дмитрий Власенко, старший матрос 503 отдельного батальона морской пехоты. Его ранение оказалось несовместимым с жизнью.



Дмитрий Власенко / Фото с фейсбука 503 отдельного батальона морской пехоты

3 февраля. Боевиков вели огонь в сторону позиций украинских защитников возле Гнутова и Водяного. Стреляли из автоматического станкового, а также из подствольного гранатометов. Боевых потерь среди военных ВСУ не было.

4 февраля. Оккупационные войска ранили украинского защитника и обустроили позиции возле Крымского. В результате обстрела возле Южного воин ВСУ получил огнестрельное ранение. Его оперативно госпитализировали.

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5 февраля. Российские наемники 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, который совершил дистанционное минирование перед позициями ВСУ.

6 февраля. Враг 13 раз стрелял по позициям украинских военных. К сожалению, 2 бойца Вооруженных сил Украины погибли, еще 4 – получили ранения.

Погибшими героями были старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они служили в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.



Назарий Полищук и Алексей Подвезенный / Фото с фейсбуке 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

7 февраля. На Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Они стреляли возле Золотого-4 и вблизи Луганского. А также – неподалеку от Новомихайловки, там ранили украинского защитника.

8 февраля. В течение суток противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе 7 раз. Горячей всего было возле Южного, Авдеевки, Песков и Водяного. На прицельные обстрелы ВСУ давали адекватный ответ.

9 февраля. Российские наемники трижды нарушили режим перемирия, огонь они открывали прицельно. Били из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

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10 февраля. Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского бойца неподалеку от Песок. Также открывали огонь возле Водяного, Верхнеторецкого, Золотого-4 и Южного.

11 февраля. Российские наемники 5 раз срывали договоренности о режиме тишины. Украинские военные были вынуждены давать им ответ. К сожалению, погибли 2 бойца Вооруженных сил Украины.

Смертельное ранение под Зайцевым получил 36-летний военный Александр Глушко. Вблизи Новомихайловки погиб 25-летний Владислав Лященко.



Александр Глушко и Владислав Лященко / Коллаж 24 канала

12 февраля. В течение суток оккупанты 7 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Возле Павлополя украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его отвезли в больницу.

13 февраля. Наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима тишины. Враг палил из гранатометов вблизи Водяного и Старогнатовки. К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

14 февраля. Российские боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного и Новоалександровки. Неподалеку от Новолуганского на неизвестном взрывном устройстве подорвались 3 украинских воина.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.



Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко / Коллаж 24 канала

15 февраля. Оккупанты продолжили срывать перемирие на Донбассе. Били неподалеку от Славного, Опытного и возле Светлодарска. На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.

16 февраля. В течение суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Противник открывал огонь недалеко от Водяного, а также вблизи населенного пункта Южное.

17 февраля. Оккупанты в течение суток 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку от Новомихайловки. Открывали огонь вражеские войска в сторону наших воинов возле Славного и Южного. Вблизи Шумов стреляли не только из автоматических станковых гранатометов, а работали и снайперы оккупантов. Украинцы дали достойный отпор.

18 февраля. За сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Они открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку от Шумов. Вблизи Южного враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска – из стрелкового оружия. Украинские военные отвечали огнем.

19 февраля. Оккупанты 5 раз игнорировали договоренность о режиме тишины. Они открывали огонь вблизи Зайцево, Южного и Луганского. Украинские защитники давали достойный отпор. Неподалеку Водяного боевики осуществили дистанционное минирование местности в направлении наших позиций.

20 февраля. Враг 7 раз обстреливал позиции наших защитников. Оккупанты били возле Новгородского, Попасной и Катериновки. Уже традиционно пророссийские боевики применяли артиллерийские системы, минометы и снайперское оружие. В Новгородском под минометный обстрел попали дома местных жителей. Оккупанты повредили 3 жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В этот день на Донбассе случился пожар в одном из блиндажей . Он унес жизнь Николая Лебедя и Михаила Капрана. Известно, что третий погибший был родом из Ровно.

21 февраля. Российские наемники 1 раз нарушили режим перемирия – возле Светлодарска осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия. К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

22 февраля. За сутки оккупанты сразу 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Авдеевки вражеские силы стреляли из гранатометов различных систем. Погиб украинский военный – старший солдат Сергей Петраускас с Черниговщины. Еще один защитник получил ранение. Также не обошлось без потерпевших и возле Южного – наш воин попал под обстрел, с осколочным ранением был доставлен в больницу.



Погибший воин Сергей Петраускас / Фото из фейсбука 72 ОМБР имени Черных Запорожцев

23 февраля. Сутки началась неспокойно. Уже утром боевики трижды нарушили режим тишины. Возле Зайцево в результате обстрела погиб наш воин, еще один был ранен. Возле Зайцево в результате обстрела один украинский воин получил ранения, еще один защитник – Дмитрий Сардак – погиб. Известно, что он получил осколочное ранение. У Дмитрия осталась жена. Кроме того, вражеский снайпер ранил защитника Украины возле Песков.

Также боевики били по мирным жителям хутора Вольного. В результате погиб 73-летний мирный житель. Он получил тяжелые ранения и его госпитализировали. Но, к сожалению, медики спасти мужчину не смогли.

Всего украинские воины зафиксировали 20 нарушений со стороны боевиков. Били оккупанты из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ.

24 февраля. В течение суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Враг, в частности, вел огонь возле Южного и Талаковки – там украинский воин получил пулевое ранение.

Также российские наемники били из гранатометов в пригороде Авдеевки, а также возле Водяного и Марьинки. Неподалеку от Чермалыка украинский военный задержал на наблюдательном посту боевика.

Тот пытался проникнуть на позиции ВСУ и набросился с ножом на украинского воина. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

25 февраля. В эти сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины. Российские наемники вели прицельный огонь возле Лебединского, обстреляли Желобок, Славное и Пески. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.

Именно в этот день начали вакцинацию украинских военных в зоне ООС против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

26 февраля. Войска оккупанта 14 раз нарушили режим тишины. В результате обстрела Водяного 6 украинских защитников получили осколочные ранения, еще 3 – боевое травмирование. Вблизи Марьинки и Лебединского российские наемники били из стрелкового оружия. В результате 1 воин ВСУ получил пулевое ранение. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения еще 1 украинский воин. Пострадавших бойцов госпитализировали.

Кроме того, боевики не пропустили гуманитарный груз ООН через КПВВ "Счастье".

27 февраля. Окуранти 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших бойцов из запрещенного вооружения. Неспокойно было возле: населенного пункта Луганское, Мироновский, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево и Водяное. В районе Луганского украинский защитник получил осколочные ранения в результате подрыва на мине. Раненому оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

28 февраля. Боевики 7 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов возле Пищевика погиб 1 украинский воин. Известно, что от рук оккупантов погиб младший сержант Сергей Моисеенко

Также пророссийские наемники били вблизи Широкино, Водяного. На этом же направлении зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Стреляли из гранатометов и в сторону Верхнеторецка.

В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ. Кроме того, украинская сторона в СЦКК приняла другие меры по реагированию.

Ситуация на Донбассе в январе

1 января. В первый день нового года российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. На многочисленные обстрелы врага украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ не было.

2 января. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулемета возле Песок. Неподалеку от Павлополя зафиксировали неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета. В общем враг трижды нарушил режим тишины.

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3 января. Боевики 7 раз открывали огонь из различного вида вооружения в сторону украинских защитников. Стреляли вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Красногоровка, Пески, Водяное, поселка Южное и города Светлодарск.

4 января. Оккупанты 5 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В частности, били вблизи населенного пункта Гнутово. Несколько неприцельных выстрелов из гранатометов осуществили в районе Луганского.

5 января. Российские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку от Гнутова и Водяного, вблизи Авдеевки и возле Пищевика. В целом они 4 раза нарушили договоренности о режиме тишины.

6 января. Враг 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на окраинах Донецкого аэропорта, в районе Опытного, оккупанты открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутова – из стрелкового оружия.

7 января. В течение суток российские наемники 8 раз нарушали режим тишины. Оккупанты били из гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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8 января. Боевики 9 раз нарушали режим тишины. Неподалеку от Южного открыли провокационный огонь в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения для местных жителей.

9 января. Российские наемники проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского, также открывали огонь в сторону позиций ВСУ в районе Водяного. В целом враг трижды нарушал режим прекращения огня на Донбассе.

10 января. Враг обстрелял Авдеевку и Водяное. К счастью, потерь среди украинских бойцов не было. Об обстрелах, совершенных российскими наемниками, Украина сообщила представителям ОБСЕ.

11 января. Российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб украинский защитник.

Вражеская пуля унесла жизнь 38-летнего Олега Андриенко. Он был старшим солдатом 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.



Олег Андриенко / Фото "Это моя Украина"

12 января. Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины. Один украинский воин получил осколочное ранение, его сразу госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

13 января. Оккупанты снова нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Они 6 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Били возле Водяного, Авдеевки, Гнутова и Марьинки.

14 января. В результате вражеского обстрела украинский военный получил легкое осколочное ранение. Это случилось возле села Гнутово Донецкой области. В общем боевики 6 раз в течение суток нарушили режим тишины.

15 января. За сутки 15 января боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов противника один из украинских военных получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

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16 января. Российские наемники били по позициям ВСУ вблизи Гнутова и Талаковки, режим тишины они нарушили 6 раз. Около Трудовского оккупанты совершили несколько очередей из стрелкового оружия. Украинский военный получил огнестрельное ранение.

17 января. Боевики за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от населенного пункта Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

18 января. Перед Крещением враг бил из минометов 82 калибра возле Богдановки. Этот населенный пункт находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

19 января. Враг нарушал перемирие дважды. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ неподалеку от Водяного, а также били вблизи Южного. Украинские защитники открывали ответный огонь.

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20 января. Недалеко от Старогнатовки получил ранение украинский военный, его госпитализировали. Режим прекращения огня в течение суток оккупанты нарушали дважды.

21 января. Количество выстрелов противника в сторону позиций ВСУ увеличилось. В течение суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский воин.

Погибшим оказался старший матрос Александр Отрепьев. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.



Александр Отрепьев / Фото бригады имени контрадмирала Белинского

22 января. Оккупанты снова использовали против украинцев гранатометы и стрелковое оружие. Они 6 раз обстреляли украинские позиции. Били возле Водяного, Новоселовки-2, Авдеевки, Опытного, а также рядом с Новолуганским и Шумами.

23 января. Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь или ранений среди украинских военных не было.

24 января. Оккупанты 5 раз открывали огонь в сторону украинских позиций – неподалеку от Песков, Южного, Водяного. Традиционно враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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25 января. Боевики не прекращают обстрелы, они нарушали режим тишины на Донбассе 7 раз. Горячее всего было возле Хутора Вольного, Тарамчука, в районе Водяного и вблизи Павлополя. К сожалению, украинский защитник получил ранение.

26 января. В результате прицельного обстрела боец ВСУ получил сквозное ранение головы, его эвакуировали в больницу. В общем российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Украинский боец Роман Дзюбенко, которого ранили в этот день, умер в больнице. Он был младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.



Роман Дзюбенко с женой / Фото из соцсетей

27 января. Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. Били неподалеку от Павлополя, возле Богдановки, в пригороде Марьинки и Авдеевки. А также возле Водяного, на Приазовье, и вблизи Зайцева и Луганского.

28 января. Российские наемники трижды открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи Водяного, недалеко от Катериновки. Били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пропал украинский военный. Впоследствии выяснилось, что его захватили в плен боевики.



Боевики захватили военного в плен / Фото оперативного командования "Север"

29 января. Враг 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе. К сожалению, вблизи Водяного 2 украинских военных получили осколочные ранения. Их сразу госпитализировали. Кроме этого, противник вел огонь возле Опытного и Авдеевки.

30 января. Боевики снова нарушили режим прекращения огня – 5 раз вели огонь в сторону позиций ВСУ. Стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 2 украинских военных получили ранения недалеко от Марьинки.

31 января. За сутки враг 9 раз нарушал режим тишины на Донбассе. Кроме этого, российские боевики применили для корректировки огня беспилотник типа "Крыло". Его удалось вовремя обезвредить.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала