Під час розроблення змін до Виборчого кодексу України були допущені помилки. Через це кандидати на місцевих виборах не зможуть вести агітацію повноцінно.

У Виборчому кодексі – груба помилка

Вже з 15 вересня з'являться кандидати, які не зможуть проводити виборчу кампанію. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, інформує Інтерфакс-Україна.

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Причина цього – помилка у Виборчому кодексі. Так, у частині 6 статті 57 є обмеження щодо ведення передвиборчої агітації. Воно передбачає, що вартість агітаційних матеріалів не повинна перевищувати 6% від неоподатковуваного мінімуму.

Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 гривень, і прожитковий мінімум, який становить 2189 гривень,

– сказав Кошель.

Витрати на агітаційну кампанію мають становити не більше 1 гривні

Таким чином, наголосив голова КВУ, кандидати після реєстрації мають витратити на агітаційні матеріали не більше ніж 1 гривню 2 копійки. Саме стільки мають коштувати плакати, листівки, календарі, бейджі та інша брендована продукція.

Це може призвести до того, що ми або заженемо агітаційну кампанію в тінь, коли агітація проводитиметься за рахунок різних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного стосунку до кандидата, або до того, що більшість форм передвиборчої агітації кандидати просто не зможуть реалізувати,

– заявив Кошель.

У КВУ просять парламент наступного пленарного тижня виправити цю технічну помилку . Проте у комітеті застерігають, що підвищувати цю суму до 63 гривень теж не варто, адже тоді агітаційний продукт вже можна буде розглядати, як підкуп.