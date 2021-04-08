Доба на Донбасі: бойовики вбили військового, а ще одного – поранили

Російські окупаційні війська продовжують цинічно порушувати домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Через ворожі обстріли гинуть та зазнають поранень українські воїни.

Детально про щоденний перебіг ситуації на Сході України у 2021 році – читайте далі.

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Ситуація на Донбасі у квітні

1 квітня. Російські найманці вели провокаційні обстріли українських військових, щоб звинуватити у порушенні режиму припиненні вогню. Всього за добу вони завдали 13 обстрілів.

Стріляли окупанти біля Старогнатівки, Авдіївки, використовуючи гранатомети. Біля Водяного, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці ООС отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікарень. Стан поранених – задовільний.

2 квітня. Ворог на Донбасі значно активізувався. Лише за минулу добу зафіксували 21 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Окупанти обстрілювали не лише позиції ЗСУ, але й гатили по цивільній інфраструктурі міста Красногорівка.

Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Їм оперативно надано необхідну медичну допомогу. Крім того, поранення отримала і цивільна особа. Сталося це під час обстрілу противником цивільної інфраструктури.

3 квітня. Російські найманці 10 разів порушили домовленості щодо режиму тиші. Вони стріляли біля Пісків, Авдіївки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Шумів. Окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Шумів один наш захисник підірвався на міні. На жаль, військовий не вижив.

4 квітня. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ 1 раз. Поблизу Південного бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, поранених чи загиблих серед українських військових нема.

5 квітня. Російські окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші на Донбасі. Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизку Авдіївки, Лебединського, Водяного, Золотого-4 і Новоолександрівки.

Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих атак двоє захисників України отримали кульові поранення, несумісні з життям.

На обстріли окупантів бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

6 квітня. Російські найманці за добу аж 14 разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік Невельського окупанти стріляли з мінометів, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Біля Пісків та Опитного вкотре відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також використовували кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети.

Крім того, ворог стріляв у районі Авдіївки, Новоселівки Другої, Кам'янки та Гнутового. Порушення зафіксували також біля Новгородського, Золотого-4 та Шумів. Поблизу Новотошківського окупанти застосовували стрілецьку зброю. Внаслідок цього загинув український воїн. Крім цього, ще один військовослужбовець підірвався на вибухівці.

На зухвалі обстріли бойовиків бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

7 квітня. Проросійські бойовики 7 разів порушили режим тиші. Вони стріляли біля Пісків, Опитного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Водяного. Окупанти використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один український військовий отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу допомогу та відправили у лікувальний заклад.

8 квітня. З початку доби російські найманці встигли 5 разів порушити домовленості. Вони відкривали вогонь з артилерійської установки, мінометів та стрілецької зброї біля Пісків та Водяного. Внаслідок їхніх дій один наш захисник загинув.

Ситуація на Донбасі у березні

1 березня. Упродовж доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Гатили у бік позицій ЗСУ поблизу Водяного, що на Приазов'ї, біля Павлополя, Красногорівки та Невельського.

Крім цього, неподалік Богданівки окупанти здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів. Відкривали вогонь й поблизу Луганського. На обстріли ворога ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Неподалік Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. 8 українських захисників отримали бойове травмування, а їхній побратим – поранення. Усіх госпіталізували.

​2 березня. Українські воїни зафіксували лише 1 факт порушення з боку бойовиків. Поблизу селища Жовте, що неподалік Щастя, було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Апарат також перетнув лінію розмежування. Але його українські захисники вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Також окупанти не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ через блокпост поблизу Оленівки. Там затримали їх на 5 годин. Крім того, бойовики продовжують перешкоджати безпілтникам місії. Останні такі інциденти відбулися біля Каштанового та Петрівського (район Донецька).

3 березня. За добу бойовики 4 рази порушили режим тиші. Поранення отримав один український воїн. На щастя, його стан – задовільний.

Біля Водяного (Приазов'я) окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів; поблизу Водяного (біля Донецька) – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік від Кам'янки – зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі Причепилівки бойовики стріляли в українських воїнів з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Так звана "народна міліція" окупованого Донецька дозволила своїм бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. Фактично бойовики заявили про вихід із перемир'я

4 березня. Російські найманці 9 разів порушили домовленості щодо режиму тиші. Вони стріляли з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Зауважимо, бойовики кілька разів прицільно обстрілювали позиції ЗСУ.

Гаряче було поблизу Водяного, Авдіївки, Павлополя, Талаківки, Золотого-4 та Новозванівки. На щастя, ніхто з українських війських не загинув.

5 березня. Упродовж доби окупанти 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Вели вогонь біля Пісків, Широкіного, Водяного, Авдіївки та Талаківки.

У передмісті Мар'їнки ворог здійснив прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. 1 український воїн отримав вогнепальне поранення. Його одразу госпіталізували, стан здоров'я військового – важкий.

6 березня. Окупанти аж 10 разів відкривали вогонь. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та біля Опитного бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Крім того, застосовували стрілецьку зброю. Неподалік Пісків, Мар'їнки та Павлополя російські найманці гатили з гранатометів та кулеметів.

На обстріли противника бійці ООС були змушені відповідати. На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.

7 березня. Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, зі станкового протитанкового та підствольного гранатометів, а також з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед воїнів ЗСУ немає.

8 березня. Російські окупаційні війська 9 разів порушили режим тиші. Бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів, атоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Також за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

9 березня. Проросійські бойовики 21 раз порушили домовленості про режим тиші. Вони стріляли поблизу Красногорівки, Пісків, Новозванівки, Авдіївки, Лебединського, Троїцького, Залізного, Золотого-4, Опитного, та Південного. Найманці гатили із кулеметів та мінометів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. На щастя, бойових втрат немає.

10 березня. Збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі Південного і Троїцького. З автоматичних станкових гранатометів бойовики обстріляли Приазов'я: неподалік Водяного й Авдіївки. Прицільний вогонь маріонеткові війська Росії вели по Ломакіному, Красногорівці і Мар'їнці.

Через обстріл біля Старогнатівки важко поранило бійця. Медики боролися за його життя, однак врятувати не змогли.

11 березня. За добу проросійські бойовики 4 рази порушили режим тиші. Стріляли зі станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Талаківки, Пищевика, Новозванівки. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український захисник. Його стан медики оцінюють як задовільний. Українські військові дали відсіч противнику.

12 березня. Російські найманці 14 разів порушили тишу. Біля Катеринівки окупанти відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Південного теж стріляли з мінометів та великокаліберних кулеметів. Одного воїна поранили, його забрали до медзакладу.

У районі Старогнатівки бойовики обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета. Загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів біля Гнутового, а у передмісті Водяного, що на Приазов'ї, гатили з ручних протитанкових гранатометів. Вкотре окупанти стріляли біля Мар'їнки. На жаль, один український захисник загинув.

13 березня. Упродовж доби окупанти 10 разів порушували режим тиші. Російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Пісків, Водяного та Південного.

Окупанти гатили з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, ручних, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того неподалік від Водяного українські військові виявили ворожий квадрокоптер.

У районі Пісків та Водяного російські найманці здійснили низку провокацій. Бойовики застосували заборонену зброю.

14 березня. Війська окупанта 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу Південного один військовий ЗСУ отримав кульове поранення.

Крім того, російські найманці гатили у сторону Катеринівки, Луганського, Троїцького, Лебединського, Опитного, Авдіївки, Пісків та Гнутового. Ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на дії противника.

15 березня. Російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Поблизу Водяного та Верхньоторецького бойовики гатили зі забороненого озброєння. Неподалік Лебединського та гнутового окупанти вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі селища Гнутове противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар'їнки – стрілецьку зброю. Поруч Південного, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на дії найманців Росії.

16 березня. За добу російські найманці 9 разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти відкривали вогонь із мінометів, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець ЗСУ. Його направили у лікарню, стан здоров'я задовільний.

Обстрілювали бойовики Талаківку, Гнутове, Павлопіль, Авдіївку і Лебединське.

У ЗСУ наголошують: за минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Чимало обстрілів позицій Збройних Сил України носить прицільний характер.

17 березня. Російські бойовики упродовж доби 9 разів обстріляли позиції українських військових. Окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, а також підствольних гранатометів.

У ЗСУ наголосили: загарбники також застосували міномети 82-го калібру, заборонені мінськими домовленостями. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь.

Обстріли бойовики вели поблизу Водяного, Гнутового, Луганського, Світлодарського та Новотошківського.

Бойових втрат, на щастя, немає.

18 березня. Окупанти обстріляли українські позиції 6 разів за добу. Біля Південного відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один наш військовослужбовець загинув.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, загарбники стріляли з мінометів та гранатометів. У передмісті Богданівки також брали до рук гранатомети й стрілецьку зброю. Українські воїни були вимушені відповідати на зухвалі обстріли бойовиків.

19 березня. Бойовики 2 рази порушили "тишу". Біля Водяного стріляли з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Там від ворожого обстрілу загинув український боєць.

Крім того, російські найманці гатили зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. А ввечері окупанти здійснили тривалий обстріл українських позицій поблизу Водяного, застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

20 березня. Окупанти 9 разів обстрілювали позиції бійців ЗСУ. Ворог гатив із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля: Південного, Шумів, Водяного, на Приазов'ї, Лебединського, Широкиного.

Внаслідок обстрілу 1 український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Він загинув під час евакуації до медичного закладу.

21 березня. Російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти стріляли із мінометів 82 калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Лебединського бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.

22 березня. За добу проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Вони стріляли з мінометів, а також автоматичних станкових гранатометів та кулеметів. Порушення зафіксували поблизу Водяного, Пісків, Богданівки та Тарамчука. Постраждалих та бойових втрат серед українських захисників нема.

Також в штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що на території ОРДО активно поширюють фейкові новини про начебто снайперські обстріли з боку українців.

23 березня. Проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, Авдіївки, Шумів, Гнутового, Широкиного та Славного.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

24 березня. Окупанти 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Порушення зафіксували поблизу Водяного, Авдіївки, Лебединського, Шумів, Богданівки. На щастя, бойових втрат серед особового складу ООС внаслідок ворожих обстрілів немає.

25 березня. Російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли біля Світлодарська, Майорська, Богданівки та Широкиного. Бойовики гатили з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На щастя, українські захисники не постраждали.

26 березня. Ворог 4 рази відкривав вогонь по позиціях українських бійців. Неспокійно було біля Шумів, Майорську та Верхньоторецького. Внаслідок підступних обстрілів бойовиків 4 захисники зі складу ООС загинули, двоє отримали поранення.

Одним із загиблих біля Шумів військових був Сергій Коваль . Усе своє професійне життя він присвятив Збройним силам України.

На дії противника військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

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27 березня. У районі проведення ООС ворожі війська 11 разів порушили режим тиші. Втрат та поранень серед наших захисників немає. Поблизу Шумів окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го калібру. Також ворог відкривав вогонь біля Зайцевого та Луганського, Авдіївки, Водяного, Славного, у передмісті Широкиного. Поблизу Авдіївки зафіксували ворожий безпілотник, його подавили наші сили.

28 березня. Проросійскі бойовики 10 разів порушили домовленості про режим тиші. Вони гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції ЗСУ у Водяному, Талаківці, Причепилівці, Південному та Широкиному. Окупанти також дистанційно замінували Луганське мінами ПОМ-2. Крім того, вони обстріляли населений пунк Водяне. На щастя, наші захисники та цивільне населення не постраждали.

29 березня. Окупанти 7 разів порушили режи припинення вогню. Біля Зайцевого ворог стріляв із заборонених мінськими домовленостями мінометів, поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У районі Широкиного, Мар'їнки та Старогнатівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, бойових втрат серед українських військових немає.

Крім того, російські найманці зухвало зайнялись дообладнанням старих та облаштуванням нових оборонних позицій біля Донецького аеропорту, Мар'їнки та Зайцевого.

30 березня. Окупанти 7 разів обстріляли позиції Збройних сил. Поблизу Авдіївки та Пісків бойовики гатили з протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного російські стріляли з великокаліберних кулеметів. У районі Ричепилівки та Троїцього окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Окрім того, біля Павлополя бойовики також проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Загиблих або поранених серед військових ЗСУ, на щастя, немає.

31 березня. Російські найманці 5 разів порушили режим тиші. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, українські захисники не постраждали.

Крім того після засідання ТКГ, на якому Росія не підтримала забезпечення на Донбасі перемир'я, окупанти здійснили низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. Також підрозділи ЗСУ зафіксували виконання бойовиками інженерних робіт та створення нових укріплень в напрямку лінії розмежування на околиці Калинівки.

Ситуація на Донбасі в лютому

1 лютого. Упродовж доби російські найманці 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. Гатили неподалік Авдіївки, у районі Пищевика, біля Новомихайлівки та Південного.

2 лютого. Проросійські бойовики 8 разів порушували режим тиші. Неподалік Шумів ворог вів прицільний снайперський вогонь у бік позицій ЗСУ. На жаль, через це загинув український військовий.

Загинув Дмитро Власенко, старший матрос 503 окремого батальйону морської піхоти. Його поранення виявилось несумісним із життям.



Дмитро Власенко / Фото з фейсбуку 503 окремого батальйону морської піхоти

3 лютого. Бойовики вели вогонь у бік позицій українських захисників біля Гнутового та Водяного. Стріляли з автоматичного станкового, а також з підствольного гранатометів. Бойових втрат серед військових ЗСУ не було.

4 лютого. Окупаційні війська поранили українського захисника й облаштували позиції біля Кримського. Внаслідок обстрілу біля Південного воїн ЗСУ отримав вогнепальне поранення. Його оперативно госпіталізували.

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5 лютого. Російські найманці 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Спостерігачі зафіксували проліт безпілотника, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями ЗСУ.

6 лютого. Ворог 13 разів гатив по позиціях українських військових. На жаль, 2 бійці Збройних сил України загинули, ще 4 – отримали поранення.

Загиблими героями були старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Вони служили у складі 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.



Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний / Фото з фейсбуку 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

7 лютого. На Донбасі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони стріляли біля Золотого-4 та поблизу Луганського. А також – неподалік Новомихайлівки, там поранили українського захисника.

8 лютого. Протягом доби противник порушив режим припинення вогню на Донбасі 7 разів. Гаряче було біля Південного, Авдіївки, Пісків та Водяного. На прицільні обстріли ЗСУ надавали адекватну відповідь.

9 лютого. Російські найманці тричі порушили режим перемир'я, вогонь вони відкривали прицільно. Гатили з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

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10 лютого. Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця неподалік Пісок. Також відкривали вогонь біля Водяного, Верхньоторецького, Золотого-4 та Південного.

11 лютого. Російські найманці 5 разів зривали домовленості щодо режиму тиші. Українські військові були змушені надавати їм відповідь. На жаль, загинули 2 бійці Збройних сил України.

Смертельне поранення біля Зайцевого отримав 36-річний військовий Олександр Глушко. Поблизу Новомихайлівки загинув 25-річний Владислав Лященко.



Олександр Глушко та Владислав Лященко / Колаж 24 каналу

12 лютого. Упродовж доби окупанти 7 разів порушили домовленості щодо припинення вогню. Біля Павлополя український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його відвезли у лікарню.

13 лютого. Спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму тиші. Ворог гатив з гранатометів поблизу Водяного та Старогнатівки. На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.

14 лютого. Російські бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного та Новоолександрівки. Неподалік Новолуганського на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 3 українських воїнів.

Через травми, несумісні з життям, загинули капітан Олександр Войтенко, солдат В'ячеслав Олексієнко та старший солдат Дмитро Мироненко.



Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко / Колаж 24 каналу

15 лютого. Окупанти продовжили зривати перемир'я на Донбасі. Гатили неподалік Славного, Опитного та біля Світлодарська. На обстріли українські воїни давали адекватну відповідь.

16 лютого. Протягом доби на Донбасі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Противник відкривав вогонь неподалік Водяного, а також поблизу населеного пункту Південне.

17 лютого. Окупанти впродовж доби 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Відкривали вогонь ворожі війська і в бік наших воїнів біля Славного та Південного. Поблизу Шумів стріляли не лише зі автоматичних станкових гранатометів, а працювали снайпери окупантів. Українці дали гідну відсіч.

18 лютого. За добу окупанти 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Вони відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік Шумів. Поблизу Південного ворог стріляв з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї. Українські військові відповідали вогнем.

19 лютого. Окупанти 5 разів ігнорували домовленість про режим тиші. Вони відкривали вогонь поблизу Зайцевого, Південного та Луганського. Українські захисники давали гідну відсіч. Неподалік Водяного бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій.

20 лютого. Ворог 7 разів обстрілював позиції наших захисників. Окупанти гатили біля Новгородського, Попасної та Катеринівки. Вже традиційно проросійські бойовики застосовували артилерійські системи, міномети та снайперську зброю. У Новгородському під мінометний обстріл потрапили будинки місцевих жителів. Окупанти пошкодили 3 житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Цього дня на Донбасі трапилася пожежа у одному з бліндажів. Вона забрала життя Миколи Лебедя та Михайла Капрана. Відомо, що третій загиблий був родом з Рівного.

21 лютого. Російські найманці 1 раз порушили режим перемир'я – біля Світлодарська здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї. На щастя, бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

22 лютого. За добу окупанти одразу 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Поблизу Авдіївки ворожі сили стріляли з гранатометів різних систем. Загинув український військовий – старший солдат Сергій Петраускас з Чернігівщини. Ще один захисник отримав поранення. Також не обійшлось без потерпілих і біля Південного – наш воїн потрапив під обстріл, з осколковим пораненням його доправили до лікарні.

Загиблий воїн Сергій Петраускас / Фото з фейсбуку 72 ОМБР імені Чорних Запорожців

23 лютого. Доба розпочалась неспокійно. Вже зранку бойовики тричі порушили режим тиші. Біля Зайцевого внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення, ще один захисник – Дмитро Сардак – загинув. Відомо, що він отримав осколкове поранення несумісні з життям. У Дмитра залишилася дружина. Крім того, ворожий снайпер поранив захисника України біля Пісків.

Також бойовики били по мирних жителях Хутора Вільного. У результаті загинув 73-річний мирний житель. Він зазнав важкі поранення та його госпіталізували. Але, на жаль, медики врятувати чоловіка не змогли.

Загалом українські воїни зафіксували 20 порушень з боку бойовиків. Били окупанти з мінометів, гранатометів, снайперської і стрілецької зброї. На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь.

24 лютого. Упродовж доби російські окупаційні війська 6 разів порушили домовленості про режим тиші. Ворог, зокрема, вів вогонь біля Південного та Талаківки – там український воїн отримав кульове поранення.

Також російські найманці гатили з гранатометів у передмісті Авдіївки, а також біля Водяного та Мар'їнки. Неподалік Чермалика український військовий затримав на спостережному посту бойовика.

Той намагався проникнути на позиції ЗСУ та накинувся з ножем на українського військового. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.

25 лютого. Цієї доби бойовики 10 разів порушили режим тиші. Російські найманці вели прицільний вогонь біля Лебединського, обстріляли Жолобок, Славне і Піски. На щастя, жоден український військовий не постраждав.

Саме цього дня розпочали вакцинацію українських військових в зоні ООС проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю.

Протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, зокрема, із забороненого озброєння.

26 лютого. Війська окупанта 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілу Водяного 6 українських захисників отримали осколкові поранення, ще 3 – бойове травмування. Поблизу Мар'їнки та Лебединського російські найманці гатили зі стрілецької зброї. У результаті 1 воїн ЗСУ отримав кульове поранення. Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав осколкові поранення ще 1 український воїн. Постраждалих бійців госпіталізували.

Крім того, бойовики не пропустили гуманітарний вантаж ООН через КПВВ "Щастя".

27 лютого. Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших бійців із забороненого озброєння. Неспокійно було біля: населеного пункту Луганське, Миронівського, Південного, Широкиного, Пищевики, Мар'їнки, Зайцевого та Водяного. У районі Луганського український захисник отримав осколкові поранення внаслідок підриву на міні. Пораненому оперативно надали медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

28 лютого. Бойовики 7 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів біля Пищевика загинув 1 український воїн. Відомо, що від рук окупантів загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко

Також проросійські найманці гатили поблизу Широкиного, Водяного. На цьому ж напрямку зафіксували проліт ворожого безпілотника. Стріляли з гранатометів і у бік Верхньоторецька.

У відповідь на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь. Про усі факти порушень повідомили представників ОБСЄ. Крім того, українська сторона в СЦКК вжила інші заходи з реагування.

Ситуація на Донбасі в січні

1 січня. У перший день нового року російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. На численні обстріли ворога українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед військових ЗСУ не було.

2 січня. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів та кулемета біля Пісок. Неподалік Павлополя зафіксували неприцільні постріли зі стрілецької зброї, поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемета. Загалом ворог тричі порушив режим тиші.

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3 січня. Бойовики 7 разів відкривали вогонь з різного виду озброєння в бік українських захисників. Стріляли поблизу населених пунктів Мар'їнка, Лебединське та Красногорівка, Пісків, Водяного, селища Південне та міста Світлодарськ.

4 січня. Окупанти 5 разів вели вогонь у бік позицій Збройних сил України. Зокрема, гатили поблизу населеного пункту Гнутове. Кілька неприцільних пострілів з гранатометів здійснили в районі Луганського.

5 січня. Російські бойовики відкривали вогонь в бік позицій українських військових неподалік від Гнутового й Водяного, поблизу Авдіївки та біля Пищевика. Загалом вони 4 рази порушили домовленості про режим тиші.

6 січня. Ворог 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, на околицях донецького аеропорту, в районі Опитного, окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.

7 січня. Протягом доби російські найманці 8 разів порушували режим тиші. Окупанти гатили із гранатометів різних систем, а також – великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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8 січня. Бойовики 9 разів порушували режим тиші. Неподалік Південного відкрили провокативний вогонь у напрямку, де проводилися ремонтні роботи щодо відновлення водопостачання для місцевих мешканців.

9 січня. Російські найманці проявляли збройну активність неподалік Луганського, також відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ в районі Водяного. Загалом ворог тричі порушував режим припинення вогню на Донбасі.

10 січня. Ворог обстріляв Авдіївку та Водяне. На щастя, втрат серед українських бійців не було. Про обстріли, здійснені російськими найманцями, Україна повідомила представників ОБСЄ.

11 січня. Російські найманці 10 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув український захисник.

Ворожа куля забрала життя 38-річного Олега Андрієнка. Він був старшим солдатом 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.



Олег Андрієнко / Фото "Це моя Україна"

12 січня. Обстріли з боку бойовиків не припиняються. Російські найманці 11 разів порушили режим тиші. Один український воїн отримав осколкове поранення, його одразу госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

13 січня. Окупанти знову порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. Вони 6 разів відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Гатили біля Водяного, Авдіївки, Гнутового та Мар'їнки.

14 січня. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав легке осколкове поранення. Це трапилося біля села Гнутове, що на Донеччині. Загалом бойовики 6 разів протягом доби порушили режим тиші.

15 січня. За добу 15 січня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів противника один з українських військових отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували.

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16 січня. Російські найманці гатили по позиціях ЗСУ поблизу Гнутового та Талаківки, режим тиші вони порушили 6 разів. Біля Трудівського окупанти здійснили кілька черг зі стрілецької зброї. Український військовий отримав вогнепальне поранення.

17 січня. Бойовики за добу 4 рази порушили режим припинення вогню. Неподалік населеного пункту Широкине ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських захисників не було.

18 січня. Перед Водохрещем ворог гатив з мінометів біля Богданівки з мінометів 82 калібру. Цей населений пункт перебуває у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

19 січня. Ворог порушував перемир'я двічі. Окупанти відкрили вогонь в бік позицій ЗСУ неподалік Водяного, також гатили поблизу Південного. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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20 січня. Неподалік Старогнатівки отримав поранення український військовий, його госпіталізували. Режим припинення вогню протягом доби окупанти порушили двічі.

21 січня. Кількість пострілів противника у бік позицій ЗСУ збільшилася. Протягом доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український воїн.

Загиблим виявився старший матрос Олександр Отрєп'єв. Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.



Олександр Отрєп'єв / Фото бригади імені контрадмірала Білинського

22 січня. Окупанти знову використовували проти українців гранатомети та стрілецьку зброю. Вони 6 разів обстріляли українські позиції. Гатили біля Водяного, Новоселівки-2, Авдіївки, Опитного, а також неподалік поруч Новолуганського та Шумів.

23 січня. Російські найманці на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат чи поранень серед українських військових не було.

24 січня. Окупанти 5 разів відкривали вогонь в бік українських позицій – неподалік Пісків, Південного, Водяного. Застосовували традиційно Ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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25 січня. Бойовики не припиняють обстріли, вони порушували режим тиші на Донбасі 7 разів. Гаряче було біля Хутора Вільного, Тарамчука, у районі Водяного та поблизу Павлополя. На жаль, український захисник отримав поранення.

26 січня. Внаслідок прицільного обстрілу боєць ЗСУ отримав наскрізне поранення голови, його евакуювали до лікарні. Загалом російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Український боєць Роман Дзюбенко, якого поранили у цей день, помер у лікарні. Він був молодшим сержантом 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.



Роман Дзюбенко з дружиною / Фото з соцмереж

27 січня. Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Гатили неподалік Павлополя, біля Богданівки, у передмісті Мар'їнки та Авдіївки. А також біля Водяного, що на Приазов'ї, та поблизу Зайцевого та Луганського.

28 січня. Російські найманці тричі відкривали вогонь в бік українських позицій поблизу Водяного, неподалік Катеринівки. Гатили з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ввечері у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник український військовий. Згодом з'ясувалося, що його захопили у полон бойовики.



Бойовики захопили військового у полон / Фото оперативного командування "Північ"

29 січня. Ворог 5 разів порушив режим тиші на Донбасі. На жаль, поблизу Водяного 2 українських військових отримали осколкові поранення. Їх одразу госпіталізували. Крім цього, противник вів вогонь біля Опитного та Авдіївки.

30 січня. Бойовики знову порушили режим припинення вогню – 5 разів вели вогонь у бік позицій ЗСУ.Стріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 2 українських військових отримали поранення неподалік Мар'їнки.

31 січня. За добу ворог 9 разів порушував режим тиші на Донбасі. Крім цього, російські бойовики застосували для коригування вогню безпілотник типу "Крило". Його вдалося вчасно знешкодити.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу